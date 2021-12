Dahme-Spreewald

An den Weihnachtsfeiertagen wurden weniger Neuinfektionen für Dahme-Spreewald gemeldet. Am 26. Dezember waren es 20 nach 43 und 90 an den Vortagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 456 (Land Brandenburg: 402). Heiligabend und am ersten Feiertag lag sie bei 543 und 450.

Niedrigster Wert in Potsdam-Mittelmark

Den niedrigsten Wert hat Potsdam-Mittelmark mit 241, Cottbus den höchsten mit 806. Für den Nachbarkreis Teltow-Fläming werden 404 gemeldet (Stand 26. Dezember). Seit Beginn der Pandemie gab es 16.983 bestätigte Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald, der Landkreis hat 173.300 Einwohner. 321 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Seit Freitag waren keine weiteren Todesopfer mehr zu beklagen.

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind 25,7 Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt, es sind neun an der Zahl, sechs von ihnen werden beatmet. 35 Intensivbetten gibt es in LDS, 27 sind belegt. (Stand 26.12.). Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Gesundheitsamt LDS nennt Covid-19-Cluster

Das Gesundheitsamt Dahme-Spreewald hatte vor Weihnachten 33 so genannte Covid-19-Cluster festgestellt, das sind Orte mit konzentrierten Infektionszahlen. Dazu gehören drei Kindergärten, 26 Schulen, drei Seniorenheime und eine betreute Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen.

Corona-Auflagen gelten bis zum 19. Januar

Die aktuellen Auflagen zum Schutz vor Corona gelten bis zum 19. Januar. So sind Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte Personen und genesene Personen teilnehmen, weiter nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig.

Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen ausschließlich geimpfte Personen und genesene Personen teilnehmen, sind drinnen und draußen mit bis zu zehn gleichzeitig Anwesenden zulässig. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sind weiterhin davon ausgenommen.

Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte

Es gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt für Ungeimpfte von 22 Uhr bis 6 Uhr. Für die nächtliche Ausgangsbeschränkung im Landkreis Dahme-Spreewald sind zwei Schwellenwerte (Sieben-Tage-Inzidenzwert / Anteil der intensivstationär behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten) maßgeblich. Beide Schwellenwerte müssen unterschritten sein, um die Schutzmaßnahme zu beenden. Mit 25,1 Prozent liegt der landesweite Wert über dem Alarmwert von mehr als 20 Prozent mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten.

Von Frank Pawlowski