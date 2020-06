Dorfwettbewerb wegen Corona auf 2021 verschoben

Dahme-Spreewald

Der Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ ist normalerweise ein fester Termin im Kalender der Ortsteile in Dahme-Spreewald. Alle drei Jahre putzen sich kleine und mittelgroße Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern heraus, kämpfen erst um den Sieg auf Kreisebene, dann auf Landes- und wenn es gut läuft, sogar auf Bundesebene. Der Wettbewerb, ausgerichtet vom Bundeslandwirtschaftsministerium, soll Dorfgemeinschaften belohnen, die sich für ein attraktives und vielseitiges Leben in ihrer Heimat einsetzen. Vor drei Jahren war Fürstlich Drehna zum Sieger im Landkreis gewählt worden, Straupitz und Pretschen waren in den Jahren zuvor sogar auf Landes- und Bundesebene erfolgreich.

In diesem Jahr sollte eigentlich der neue Kreiswettbewerb gestartet werden. Die Ausschreibung lief längst, für Juli und August waren Dorfbereisungen der Jury geplant. Aber jetzt hat der Landkreis den Wettbewerb für dieses Jahr abgesagt und aufs kommende Jahr verschoben. Der Grund: Corona.

Anzeige

Loge : „Dadurch gewinnen wir Zeit“

„Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg nun bekanntgegeben, dass dieser 11. Landeswettbewerb um ein Jahr verschoben und somit erst im Jahr 2022 durchgeführt wird“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. „In der Folge verschiebt sich damit der für 2020 geplante Kreisentscheid ebenfalls um ein Jahr auf 2021.“

Weitere MAZ+ Artikel

Dennoch seien alle Dörfer im Landkreis aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Landrat Stephan Loge ( SPD) sieht sogar etwas Positives in der Verschiebung. „Dadurch gewinnen wir Zeit, um die ein oder andere Individualität einer Gemeinde in den Fokus zu rücken“, wird er zitiert.

Wann genau im nächsten Jahr die Anmeldefrist zur Teilnahme endet, steht noch nicht fest. Der Termin soll frühestmöglich bekanntgegeben werden.

Lesen Sie auch

Von Oliver Fischer