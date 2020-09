Dahme-Spreewald

Die Bauern in Dahme-Spreewald machen derzeit eine schwere Zeit durch. Die Ernteerträge dieses Jahres gehören durch die Bank zu den niedrigsten in Brandenburg. Aufgrund der anhaltend trockenen Böden liegen sie laut Zahlen des Landwirtschaftsministeriums sogar noch unter denen vom vorigen Jahr, und schon das galt als vergleichsweise katastrophal. Beim Roggen etwa, dem am häufigsten angebauten Getreide, haben die Bauern in diesem Jahr 36,1 Dezitonnen pro Hektar eingefahren, vier Dezitonnen weniger als im Dürrejahr 2019. Das ist ein Durchschnittswert. „Dort wo wir gute Böden haben, die Feuchtigkeit aufnehmen können, stand auch das Getreide gut“, sagt der Vorsitzende des Bauernverbandes Südbrandenburg, Thomas Goebel. Aber gute Böden gibt es in Dahme-Spreewald eben nicht an allzu vielen Standorten.

Aber das sind aktuell nicht alle Probleme. Da sind noch die Absatzsorgen der Öko-Bauern. Der Landkreis Dahme-Spreewald ist geprägt von ökologischer Landwirtschaft, rund 70 Betriebe bewirtschaften mehr als 20.000 Hektar. Nirgends gibt es so viel Ökolandbau wie im LDS. Aber Bio-Erzeugnisse aus der Region seien auf dem Markt aktuell weniger gefragt, sagt Goebel: „Es trifft aktuell Milchbauern, denen Molkereiverträge gekündigt wurden, weil Ökomilch nicht abgenommen wird. Und es sind Getreidebauern im Landkreis, die noch Korn aus dem vorigen Jahr in ihren Lagern haben, weil niemand bereit ist, ihnen dafür den Preis für Bio-Getreide zu zahlen. Öko wird gefordert aber nicht abgenommen.“ Da helfen auch gute Ernteergebnisse nichts.

Ernteverbot wegen Schweinepest

Und dann bedroht die Afrikanische Schweinepest die Landwirte nun akut – und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Seit im Landkreis Spree-Neiße ein infizierter Wildschweinkadaver gefunden wurde, sind auch Teile von Dahme-Spreewald zum gefährdeten Gebiet erklärt worden. Für einige Getreidebauern im Südosten des Landkreises heißt das schon jetzt: Sie dürfen ihre Maisfelder nicht mehr abernten, weil Wildschweine sonst aufgeschreckt werden könnten. Mais ist aber die Feldfrucht, die aktuell noch zu großen Teilen auf den Feldern steht. Am Dienstag wurden fünf weitere Fälle bestätigt. Sollte sich die Seuche in den kommenden Tagen weiter ausbreiten, könnte dieses Schicksal bald auch anderen Landwirten drohen.

„Wir wussten, was auf uns zukommt, aber für die Betroffenen ist es natürlich trotzdem schlimm“, sagt Thomas Goebel. Zwar seien viele Landwirte inzwischen gegen solche Fälle versichert, weil sich die Gefahr der Schweinepest lange abzeichnete. „Aber die Tiere der Bauern müssen ja trotzdem versorgt werden“, so Goebel. Wenn die Bauern nicht ernten dürfen, müssten sie Mais einkaufen. Das sei doppelt so teuer wie das Futter aus der eigenen Ernte. „Die betroffenen Bauern werden damit doppelt bestraft“, sagt er.

Schweinehalter werden Fleisch nicht mehr los

Noch massiver leiden freilich die Schweinebauern. „Für die ist die Katastrophe angekommen“, sagt Goebel. Da sei zum einen die Angst, dass ein Fall im eigenen Betrieb auftreten könnte, was unweigerlich die Notschlachtung aller Schweine zur Folge hätte. Aber auch wenn das nicht passiert, sei die Zukunft ungewiss. Schweinefleisch aus Brandenburg gilt derzeit in praktisch allen Ländern als no go. „Die Bauern können nichts exportieren, viele Schlachthöfe lehnen schon jetzt die Schlachtung von Schweinen aus Brandenburg ab“, so Goebel. Für die Tierhalter eine bittere Erfahrung: „Sie haben alles daran gesetzt, die Tiere zu ernähren. Sie haben sieben Tage pro Woche gearbeitet, die Tiere herangezogen und nun werden sie sie nicht mehr los, müssen sie weiter füttern oder notschlachten.“

Heißt: Nach zwei Dürrejahren ist auch 2020 ein Katastrophenjahr für die Landwirtschaft. Und für das kommende Jahr zeichnet sich bislang nur eine einzige Verbesserung ab: Weil der August relativ feucht war, hat sich anders als 2018 und 2019 die Rapssaat wieder gelohnt. Im Frühjahr wird es deshalb wieder mehr gelbe Felder in Dahme-Spreewald geben. Aber für die krisengebeutelten Landwirte dürfte das aktuell ein schwacher Trost sein.

