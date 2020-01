Wie der Landkreis 5G bekommen will

Dahme-Spreewald

Der neue Mobilfunkstandard 5G verspricht viel: mehr Daten, mehr Frequenzen, belastbarere Netze. Das klingt schon für leidgeplagte Privattelefonierer höchst attraktiv – für eine Wirtschaftsregion wie Dahme-Spreewald bieten sich da aber ungeahnte Chancen. Das hofft man zumindest beim Landkreis – und bemüht sich deshalb darum, 5G-Modellregion zu werden. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht.

Der Bund hatte im vorigen Jahr eine Art Wettbewerb ausgelobt. Kommunen und Kreise konnten sich bewerben, unterm Strich winken am Ende mehrere Millionen Euro Fördergeld für den Aufbau von 5G-Infrastruktur. Der Landkreis hatte mitgemacht – und es immerhin schon in die zweite Runde geschafft.

5G-Projekt zur Kartoffelproduktion

Natürlich reicht es dafür nicht, einfach die Hand zu heben. Bei dem Wettbewerb sollen die Kommunen ein Projekt entwickeln, mit dem sich die neuen Möglichkeiten des neuen Mobilfunkstandards demonstrieren lassen. In Dahme-Spreewald will man das am Beispiel der Kartoffelproduktion machen.

Gerhard Janßen, Chef der Wirtschaftsförderungsgesllschaft Dahme-Spreewald Quelle: G.I.

„Der Anbau von Kartoffeln ist komplex, weil die Pflanze sehr pflegeintensiv ist und schon heute sehr stark automatisiert wird“, sagt der Chef der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises, Gerhard Janßen. Traktoren fahren längst GPS-gesteuert und nahezu vollautomatisch die Felder ab. Grundsätzlich gehöre zu der gesamten Lieferkette aber noch viel mehr Kommunikationstechnik, die ineinander greift, so Janßen. Da sind die Hersteller der Traktoren, die die Computersysteme entwickeln. Da sind die Landwirte, die die Fahrzeuge nutzen. Die Logistikbetriebe, die die Kartoffeln verteilen. Die Händler, die sie verkaufen. Die Caterer, die sie verarbeiten. Die Stärkefabriken, die aus den Kartoffeln Lebensmittelstärke machen und diese dann ebenfalls an Händler liefern müssen. Das alles lasse sich mit 5G womöglich optimieren, so Janßen.

100 000 Euro für den ersten Projektschritt

Der Landkreis hat deshalb ein Projekt skizziert, mit dem sich das erforschen lässt. Man will überprüfen, ob sich mit Hilfe von 5G Landmaschinen miteinander vernetzen lassen, ob sich große Datenmengen zur Wetterlage oder Maschineneinstellungen abrufen und managen lassen, man könnte Touren der Logistikfahrzeuge verfolgen, Qualitätsdaten der gelieferten Kartoffeln erfassen, exakte Ankunftszeiten von Lieferfahrzeuge übermitteln. Mehrere Unternehmen haben sich schon gefunden, die dabei mitmachen würden. Offenbar ist die Idee nicht schlecht.

100 000 Euro hat der Kreis jüngst von Bundesverkehrsminister Sven Scheuer ( CSU) bekommen, um daraus ein echtes Konzept zu machen. Ein halbes Jahr hat der Landkreis nun Zeit, Experten zu finden, die das alles detailliert zu Papier bringen. Im Sommer werden aus den verbliebenen gut 60 Teilnehmern des Wettbewerbs rund 20 Kommunen und Landkreise ausgewählt, die bevorzugt mit 5G ausgestattet werden und ihr Projekt dann umsetzen dürfen. „Da hoffen wir natürlich, dass wir dabei sind“, so Janßen.

Offen ist allerdings, ob das neue Mobilfunknetz dann nur zeitweilig installiert würde oder dauerhaft. Eine flächendeckende Versorgung wäre aber so oder so wohl unrealistisch.

Lesen Sie dazu auch:

Von Oliver Fischer