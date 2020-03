Georg Hanke ist blind – und leitet den Dahme-Spreewalder Kreistag

Königs Wusterhausen/Lübben

Als Georg Hanke am Mittwoch vergangener Woche um kurz vor 18 Uhr zum Vorsitzenden des Kreistags von Dahme-Spreewald gewählt wurde, erhob er sich von seinem Platz und schüttelte für ein paar Minuten jede Hand, die ihm gereicht wurde. Er nahm Blumen entgegen, bedankte sich, als Gratulanten auf ihn einredeten. Dann kehrte Ruhe ein, weil eine Sitzungspause ausgerufen wurde und die anderen Abgeordneten essen gingen.

Kaum einer sah deshalb, wie Hanke von einem Kollegen am Arm genommen und durch die Tischreihen an seinen neuen Platz in der Mitte des Präsidiums geführt wurde. Wie er dort seinen Platz ertastete, sein Laptop aufklappte, ein vorbereitetes Dokument öffnete, die Kopfhörer anschloss und sich einen davon ins Ohr schob.

Seit Ende der 90er Jahre ist Hanke faktisch blind

Die meisten nahmen Georg Hanke erst wieder bei seiner ersten Amtshandlung nach der Pause wahr: als er wie selbstverständlich zur Diskussion über den Nachtragshaushalt überleitete. Er rief die Nummer der Beschlussvorlage auf, zitierte den korrekten Titel der Vorlage, der zwei Druckzeilen umfasst, er fasste kurz die Ergebnisse der Fachausschüsse zusammen, wies auf einen Änderungsantrag der AfD hin und gab dann das Wort den Fraktionsvorsitzenden, die sich gemeldet hatten. Sichtbare Notizen hatte er keine vor sich – sie hätten ihm auch nichts genützt.

Händeschütteln nach der Wahl: Georg Hanke nimmt Glückwünsche und Blumensträuße entgegen. Quelle: Oliver Fischer

Georg Hanke leidet an einer Erbkrankheit, die sich Retinitis pigmentosa nennt, seine Netzhaut zerstört sich mit der Zeit selbst. Als Kind konnte er noch leidlich sehen, spätestens seit Ende der Neunzigerjahre ist er aber faktisch blind. Er sehe Licht und Schatten, extreme Kontraste. Mehr nicht, sagt er.

Vermutlich der einzige blinde Kreistagsvorsitzende bundesweit

Mit einer solchen Beeinträchtigung trauen sich nur wenige Menschen in die Politik. In Brandenburg ist Georg Hanke der einzige Blinde, der einem politischen Gremium von dieser Größe vorsteht, auch bundesweit ist derzeit kein anderer Fall bekannt. SPD-Mann Hanke aber leitete an diesem Mittwoch den Rest der Sitzung, als hätte er sein Lebtag nichts anderes gemacht. Er rief Tagesordnungspunkte auf, arbeitete die Rednerlisten ab, wies auf Feinheiten der Geschäftsordnung hin, verkündete Abstimmungsergebnisse. Und viele im Saal fragten sich: Wie schafft er das?

Eine Woche später sitzt Hanke in der Küche seines Hauses und muss ein bisschen grinsen bei der Frage. Die Anmoderation des ersten Tagesordnungspunkts habe er tatsächlich auswendig gelernt, sagt er – und rattert zum Beweis den Text gleich noch einmal herunter: „Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 4.2, Beschlussvorlage zwanzig neunzehn eins eins fünf Strich drei, erste Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Dahme-Spreewald für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ...“ Jedes Komma stimmt. Alles Training, sagt er. Wenn man nichts sehen kann, müsse man eben ein gutes Gedächtnis haben.

Technik, Erfahrung und Stellvertreter helfen

In seinem Job hält Hanke tatsächlich viele Vorträge übers Finanzwesen. Er kann acht Stunden lang ohne Hilfsmittel referieren. Aber das allein reicht natürlich nicht, um einen Haufen Kommunalpolitiker zu dirigieren. Dabei helfen vor allem Technik und Erfahrung, sagt Hanke.

Zum einen arbeitet Hanke seit Anfang der 90er Jahre als Dozent an der Fachhochschule für Finanzen. Er ist es gewohnt, vor Menschengruppen zu sprechen, sie zu organisieren. In den Kitas und Schulen, die seine Kinder besuchten, übernahm er zum anderen Ehrenämter. Er wurde Vorsitzender des Kitaausschusses, Vorsitzender der Schulkonferenz an der Kästner-Grundschule und am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Königs Wusterhausen, er testete seine Fähigkeiten in immer größer werdenden Gremien. Ab 2009 leitete er schließlich die Sitzungen der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung. „Das war dann schon etwas anderes“, erinnert sich Hanke. „Bei einer Schulkonferenz gibt es vielleicht neun Tagesordnungspunkte, bei einer SVV sind es manchmal 25. Die kann man nicht mehr auswendig lernen.“

Computer souffliert Stichworte

Um diese Sitzungen unfallfrei durchzustehen, stützte sich Hanke fortan auf zwei Dinge. Das eine sind seine Stellvertreter, die für ihn Ja- und Neinstimmen durchzählen, auf Redezeiten achten und Wortmeldungen von Abgeordneten zuraunen. Hanke sortiert die Namen dann in die Rednerliste, die er im Kopf hat. „Dafür muss ich aber alle Namen parat haben“, sagt Hanke. Der Kreistag hat immerhin 56 Abgeordnete. Einige davon müsse er noch üben, sagt er.

Das zweite Hilfsmittel ist der Computer, der voll auf Georg Hankes Bedürfnisse ausgerichtet ist. Der Bildschirm bleibt schwarz, Hanke braucht ihn nicht. Wichtiger ist die blecherne Computerstimme, die aus dem Kopfhörer tönt und stoisch jedes Wort und jedes Satzzeichen vorliest, das Hanke mit der Tastatur markiert. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit arbeitet sich Hanke so durch Menüs, Dokumente, komplizierteste Verwaltungstexte. Er hört Textfetzen, springt vor und zurück, klickt sich zeilenweise nach unten und wieder hoch. Bei Fließtexten ist das kein Problem, Tabellen sind schon eine Herausforderung, sagt er. Da lässt er sich erst die Kopfzeile vorlesen, arbeitet sich dann durch die nächsten Zeilen und gleicht sie im Geiste ab. So hört er sich zuhause die Sitzungsunterlagen an, sortiert sie und fasst sie in einem Skript zusammen. Die Stichpunkte ruft er dann während der Sitzung einen nach dem anderen über Kopfhörer ab. „Es ist wie bei einem Souffleur, ich spreche dann mit“, sagt er.

„Blindenschrift? Kann ich nicht.“

Natürlich habe das alles Grenzen. Papiere, die erst zu Sitzungsbeginn ausgereicht werden, muss jemand anders vortragen. Bei Tabellen mit mehr als zehn Spalten steigt Hanke aus. Und auch die gendergerechte Sprache mit den vielen Dopplungen mache ihm zu schaffen. Aber eine echte Alternative zur Computerstimme im Ohr gibt es für ihn nicht. Blindenschrift könne er nicht, sagt Hanke. „Und selbst wenn: Eine vierseitige Beschlussvorlage in Blindenschrift übersetzt ergibt einen riesigen Packen Papier.“ Von einem Haushaltsplan ganz zu schweigen. „Das wäre nicht darstellbar.“

Ohne Technik wäre er deshalb aufgeschmissen, räumt Hanke ein. „Das wäre so, als wenn man den anderen Vorsitzenden das Papier wegnehmen würde.“ Aber in den zehn Jahren als SVV-Vorsitzender in Königs Wusterhausen hat bisher nur einmal der Rechner schlapp gemacht, weil jemand versehentlich den Stecker gezogen hat. Das ließ sich leicht beheben.

Bei seiner ersten Sitzung als Kreistagsvorsitzender ging aber alles glatt. Es habe ausschließlich positive Reaktionen gegeben, sagt Hanke. Auch Landrat Stephan Loge ( SPD) war sichtlich beeindruckt. „Das hätte ich in der Form nicht für möglich gehalten“, sagte er hinterher. Ein Lob, das Hanke stolz macht. „Vor allem deshalb, weil es Berührungsängste gegenüber Blinden abbaut.“

Von Oliver Fischer