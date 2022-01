Dahme-Spreewald

Die Omikron-Welle rückt nicht mehr nur näher, sie ist spätestens seit Donnerstag über Dahme-Spreewald hereingebrochen. Darauf lassen nicht nur die Infektionszahlen schließen, die in bemerkenswertem Tempo steigen: Das Landesamt für Gesundheit meldete am Donnerstag 235 neue Infektionen für den Landkreis. Die Inzidenz steigt damit auf 564 – was Dahme-Spreewald auf Platz eins der am stärksten betroffenen Landkreise in Brandenburg katapultiert.

Es sind auch die Omikron-Verdachtsfälle, die innerhalb eines Tages dramatisch in die Höhe geschnellt sind. Am Mittwoch meldete die Kreisverwaltung noch 26 Omikron-Verdachtsfälle. Einen Tag später sind es schon 52 – also doppelt so viele. Und es steht zu erwarten, dass unter den neuen Positivmeldungen bereits ein Großteil auf den deutlich ansteckenderen Virus-Typ zurückzuführen sind. Denn wo sich die Variante erst einmal breit macht – das zeigt ein Blick in andere Länder – dominiert sie schnell und treibt genauso schnell die Infektionszahlen in nie gekannte Höhen.

Notfallpläne für Rettungsdienst und Katastrophenschutz in LDS

Zwar werden Omikron auch deutlich mildere Verläufe nachgesagt als der bisher vorherrschenden Delta-Variante. Aber die schiere Zahl der erwartbaren Erkrankungen lässt die Verantwortlichen in Dahme-Spreewald Vorbereitungen treffen. Beim Landkreis etwa hat man bereits die Hilfsorganisationen mit ins Boot geholt und Notfallpläne für den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz erstellt. Sollte es zu Engpässen kommen, etwa beim Rettungsdienst, dann könne dort auf andere Kräfte zurückgegriffen werden, sagt Kreissprecherin Kathrin Veh.

Ganz ähnlich handhaben es auch die Kliniken, die der ärztliche Direktor, Benno Bretag, trotz Dauerbelastung als gut gewappnet sieht. „Wie alle anderen Krankenhäuser verfügen auch wir regulär über einen Krankenhausalarm- und Krankenhauseinsatzplan, der die Vorbereitung auf eine größere Anzahl von Erkrankten regelt“, sagt Bretag. Man orientiere sich dabei an den Vorgaben des RKI, stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und Experten der Sana Kliniken AG. Das Personal werde täglich getestet, der Krankenstand sei branchentypisch und damit unauffällig. „Nicht zuletzt durch die vier Pandemiewellen verfügen wir über eine sehr große Erfahrung, so dass auf sich zuspitzende Lagen umfassend reagiert werden kann“, so Bretag. Die Leistungsfähigkeit des Klinikums Dahme-Spreewald sei damit jederzeit gegeben.

Kommunen wollen auf Ehrenamtler zurückgreifen

Bei den Pflegeeinrichtungen sind die Sorgen größer – dort kann ein Ausbruch beim Personal schnell dazu führen, dass eine adäquate Versorgung der Bewohner kaum oder gar nicht mehr gewährleistet werden kann. In diesem Zusammenhang sind einige Kommunen sogar schon dabei, freiwillige Helfer für den Notfall zu akquirieren. Königs Wusterhausen bereitet eine entsprechende Ausschreibung gerade vor, auch andere Kommunen im Landkreis wollen sich einen Pool an möglichen Hilfskräften sichern, die dann einspringen können, wenn tatsächlich wegen eines größeren Corona-Ausbruchs weite Teile der Belegschaft von Pflegeeinrichtungen oder auch Kitas ausfallen. „Wir haben uns auch verständigt, dass wir untereinander ein Signal geben, wenn irgendwo Pflegenotstand herrscht“, sagt der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes, Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger.

LDS-Landrat Stephan Loge wirbt für Impfung

Der Landkreis wirbt derweil weiter für Impfungen, die Nachfrage in der Bevölkerung scheint aber langsam nachzulassen. In der Königs Wusterhausener Dinterhalle werden zwar noch immer die täglich zur Verfügung stehenden Biontech-Dosen verimpft, im Impfzentrum Schönefeld, das die größten Impfkapazitäten im Landkreis hat, gibt es aber bereits Phasen des Leerlaufs. „Für einen guten Impfschutz wird eine Auffrischungsimpfung dringend empfohlen. Mit der rasanten Verbreitung der neuen Omikron-Variante ist die Auffrischungsimpfung jetzt sogar noch wichtiger“, sagt Landrat Stephan Loge (SPD).

Von Oliver Fischer