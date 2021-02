Dahme-Spreewald

Der Winterdienst in der Region ist seit dem Wochenende im Dauereinsatz. Der Schnee wurde von den Straßen geräumt, aber das ist oft eine Sisyphos-Arbeit. Denn der Wind weht den Schnee schnell wieder auf die geräumten Abschnitte.

Ab fünf Uhr im Einsatz

In Wildau sind die Mitarbeiter des Bauhofs und von zwei beauftragten Firmen für den Winterdienst ab morgens fünf Uhr im Einsatz. „Es kommt aber immer wieder zu Verwehungen, so dass es aussieht, als ob nichts gemacht wurde“, berichtet Rathausmitarbeiter Thomas Handrick von der Liegenschaftsverwaltung. Streusalz wird derzeit nicht mehr auf den Straßen eingesetzt, weil es zu kalt ist. Es wirkt bei diesen niedrigen Temperaturen nicht.

Anzeige

So wird nur der Schnee von den Straßen geschoben. Bauhof-Mitarbeiter räumen auf kommunalen Straßen und vor städtischen Einrichtungen. Auf der Westhang-Treppe wird der Schnee ebenfalls gefegt. Außerdem kontrollieren Hausmeister die Schneelast auf den Dächern, zum Beispiel von Sporthallen. Die Wildauer Feuerwehr steht bereit, falls Dächer geräumt werden müssen.

Der Kreisverkehr am Bahntunnel in Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Rund um die Uhr im Einsatz ist der Winterdienst des Landesbetriebs für Straßenwesen. In der Region Königs Wusterhausen sind sieben Fahrzeuge auf den Bundes- und Landesstraßen unterwegs, sagte Behördensprecher Steffen Streu der MAZ. Sonntagmittag sei die Lage sehr angespannt gewesen, das gilt vor allem für Südbrandenburg. Einige Straßen waren nicht mehr passierbar, weil mehr als eine Meter hohe Schneewehen den Weg versperrten.

Große Herausforderung

Auch Steffen Streu berichtet, dass geräumte Straßen rasch wieder zugeschneit oder verweht waren. „Wir bemühen uns seht, aber das ist eine große Herausforderung“, sagt er. Für die kommenden Tage ist der Winterdienst gewappnet, wenn es sein muss, auch wieder im 24-Stunden-Dienst. Streu empfahl, das Auto möglichst stehen zu lassen. Wer unterwegs sein muss, solle umsichtig fahren. „Das ist das Gebot der Stunde.“

Bei der Regionalen Verkehrsgesellschaft RVS führte der Schneefall bisher nicht dazu, dass Busse ausgefallen sind. „Wir fahren normal, aber es gibt natürlich Verspätungen“, sagt RVS-Sprecher Lutz Strohschein. Das liegt teilweise auch daran, dass manche Autofahrer übervorsichtig sind und auf geräumten Straßen sehr langsam fahren. In Waltersdorf verspätete sich am Wochenende ein Bus um 20 Minuten, weil die Straße wegen eines Unfalls kurzzeitig gesperrt war.

Hausmeister Jürgen Gallauer schiebt Schnee auf einem Hof-Parkplatz in der Bahnhofstraße. Quelle: Gerlinde Irmscher

Im südlichen Landkreis ist die Lage schwieriger als im Norden, weil mehr Schnee liegt. Eine Busfahrerin kam nicht zum Dienst, weil sie mit ihrem Auto in einer Schneewehe stecken geblieben war. Häufiger als sonst müssen Busse in die Werkstatt, zum Beispiel weil die Heizung nicht funktioniert. Die Busse kommen aber schnell wieder auf die Straße. „Die Kollegen arbeiten im Akkord.“ Lutz Strohschein bittet um Verständnis, wenn Busse sich verspäten. „Die Leute müssen geduldig sein.“

Auf den Kreisstraßen verursachte der Schneefall bis Montagmittag keine nennenswerte Probleme, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald mit. Der Winterdienst in den kommenden Tagen ist abgesichert. Zeitweilig sind bis zu 14 Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz, auch auf Bundes- und Landesstraßen, die zuerst geräumt werden.

Probleme verursachte der Wintereinbruch bei der S-Bahn. Die S 46 verkehrte am Montag zwischenzeitlich nur zwischen Königs Wusterhausen und Berlin-Schöneweide, dort mussten Fahrgäste in andere Linien umsteigen. Auch die Flughafen Linie S 9 fuhr nur zwischen dem Schönefelder BER-Flughafen und Schöneweide. Grund war eine Weichenstörung. Bei den Regionalbahnen waren bis Montagnachmittag keine Ausfälle bekannt.

Viel Schnee am Mittwoch

In Dahme-Spreewald fielen am Wochenende rund fünf Zentimeter Schnee, in einigen Regionen nahm die Schneedecke durch Neuschnee in der Nacht zum Montag weiter zu. „Am Mittwoch könnte es noch einmal nennenswerten Schneefall geben, sonst bleibt es bei gelegentlichem Schneegriesel“, sagt MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs voraus. Die Nacht zum Montag brachte Tiefstwerte um minus zehn Grad, örtlich können es in den kommenden Tagen sogar bis minus 20 Grad werden. Tagsüber liegen die Temperaturen bei minus zwei bis minus fünf Grad.

Karl-Heinz Krebs: „Damit ist der Winter aber noch nicht zu Ende. Der Dauerfrost wird uns noch die ganze nächste Woche begleiten.“ Das Hoch werde aber nicht nur für klirrende Kälte, sondern auch für viel Sonne sorgen. „Ausgedehnten Winterspaziergängen steht also nichts entgegen.“

Von Frank Pawlowski