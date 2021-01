Königs Wusterhausen

Der Winter hat am Sonntag im Landkreis Dahme-Spreewald Einzug gehalten. Seit dem Morgen schneit es, und mittlerweile bleiben die weißen Flocken auch liegen. Auf den Straßen und Gehwegen wurde es glatt, die Polizei berichtete am Nachmittag auf MAZ-Anfrage von acht Unfällen im Zusammenhang mit der Witterung. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden.

Wintereinbruch am Krüpelsee Quelle: Julia Marchand

Auf den Seen bildete sich teilweise ein erste Eisdecke, wie hier am Krüpelsee in Kablow.. Für die Kinder war das Wetter natürlich ein besonderes Ereignis, überall im Dahmeland wurden Schneemänner gebaut – und außerdem kamen auch die Schlitten nach mehreren Wintern ohne Schnee endlich einmal zum Einsatz.

Wintereinbruch am Krüpelsee – es werden Schneemänner gebaut, manche groß, manche klein. Quelle: Julia Marchand

Von MAZonline