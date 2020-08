Dahme-Spreewald

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat am Donnerstag den Landkreis Dahme-Spreewald besucht und sich vor Ort ein Bild vom Umgang mit der Corona-Pandemie gemacht. Im Logistik-Unternehmen Raben in Mittenwalde verschaffte er sich einen Eindruck davon, wie Lieferketten auch in der Hochphase der Pandemie eingehalten wurden. Bei einem anschließenden Redaktionsbesuch bei der MAZ äußerte sich der Ministerpräsident zufrieden über die Zusammenarbeit auf Landes-, Landkreis- und kommunaler Ebene während der Krise.

Neben dem Gesundheitssystem habe auch die Daseinsvorsorge schnell und zuverlässig abgesichert werden müssen. „Das haben wir nur geschafft, weil wir in den Landkreisen Partner hatten, die die nötige Entschlossenheit, aber auch die nötige Ruhe und Gelassenheit mitbringen“, so Woidke. Die Zeit sei eine Herausforderung gewesen, aber Land und kommunale Ebene seien darüber zusammengewachsen.

Woidke: Unterschiedliche Regelungen waren unglücklich

Das mache Hoffnung für eine zweite Corona-Welle, vor der Experten seit Längerem warnen. „Wir sind auf diese Situation deutlich besser vorbereitet, als wir es im Februar oder März waren“, so Woidke. Angesichts von steigenden Infektionszahlen dürfe man aber nicht in Panik verfallen.

Dass unterschiedliche Regelungen zwischen Ländern oder Landkreisen zu Unsicherheit und Unmut führten, sei unglücklich gewesen, so Woidke. LDS-Landrat Stephan Loge ( SPD) sprach davon, dass es auch auf Führungsebene in einigen Punkten Verunsicherung gegeben habe. „Wenn der Landrat von Ostprignitz-Ruppin Fahrten in seinen Landkreis komplett verbietet, kommt man schon ins Grübeln, ob man genauso handeln soll“, so Loge. Letztlich habe man aus den Erfahrungen aber für eine mögliche zweite Welle gelernt.

Positive Zwischenbilanz für Dahme-Spreewald

Woidke verteidigte im Gespräch auch den zwei Milliarden Euro umfassenden Rettungsschirm, den die Landesregierung aufgelegt hat, um die Folgen der Pandemie abzumildern. 700.000 Euro davon seien inzwischen ausgeben, ein Großteil davon als Soforthilfe an die Wirtschaft. Dass die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr nur um ein Prozentpunkt gestiegen ist, sei ein Beleg dafür, dass die Rechnung aufgegangen ist, so Woidke: „Wir haben nach der Wende gelernt, dass es viel teurer ist, neue Strukturen wieder zu etablieren.“

Auch der Landkreis Dahme-Spreewald sei bislang vergleichsweise gut durch die Zeit gekommen, sagte Stephan Loge – auch wenn ein wirtschaftlicher Schwerpunkt auf der besonders gebeutelten Luft- und Raumfahrtindustrie liegt. „Uns hilft in diesem Fall, dass unsere Wirtschaft kleinteilig strukturiert und nicht von einem einzigen großen Unternehmen abhängig ist“, sagte Loge.

Woidke zu Ennullat : „Bürgermeister müssen Gemeinden einen“

Allgemein sei deutlich geworden, wie viele Menschen an einer funktionierenden Gesellschaft beteiligt seien und wie wichtig eine Zusammenarbeit ist. In diesem Zusammenhang übte Ministerpräsident Woidke auch Kritik an den aktuellen Vorgängen in Königs Wusterhausen, wo Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) nach zahlreichen Auseinandersetzungen mit SVV, Kreisverwaltung und Ministerien derzeit beurlaubt ist.

„Es gibt einen rechtlichen Rahmen auch für Bürgermeister. Sie haben sich an diesen Rahmen zu halten“, sagte Woidke. Darüber hinaus hätten Bürgermeister auch eine besondere Verantwortung für ihre Gemeinde. Sie müssten alle widerstrebenden Interessen zusammenführen und die Gemeinde einen. „Ich finde es immer schade, wenn Bürgermeister polarisieren. Aber auch dann sind sie an Recht und Gesetz gebunden“, sagte Woidke.

Kürzere Planungszeiten für Infrastrukturmaßnahmen

Auf die Verkehrslage rund um den bald öffnenden BER angesprochen, zeigte sich der Ministerpräsident zufrieden. Dass für den Bau neuer Autobahnzufahrten wie in Kiekebusch oder für Bahnhofsumbauten wie in Königs Wusterhausen aber viele Jahre bis Jahrzehnte benötigt werden, sei nicht hinzunehmen. „Die Entwicklung in Brandenburg ist derzeit so dynamisch, dass wir dringend schneller bei der Planung werden müssen. Die jetzige Situation schafft Frust und ist ein echtes Problem für die Demokratie“, sagte Woidke. Der Ministerpräsident plädierte dafür, sich an Planungsmodellen aus den Niederlanden ein Beispiel zu nehmen, wo solche Vorhaben deutlich schneller umgesetzt werden. Dafür müsse allerdings auf Bundesebene das Planungsrecht reformiert werden.

Von Oliver Fischer