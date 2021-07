Königs Wusterhausen

Erneut hat sich die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus von Juni auf Juli um 18 Personen auf 2.687 verringert. Das sind 537 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,0 Prozent, im Juli 2020 lag sie bei 4,9 Prozent. „Das ist ein guter Trend, der hoffentlich anhält“, wünscht sich Sebastian Protz, Teamleiter im Arbeitgeberservice.

Bedingt durch die niedrigen Quoten in den Geschäftsstellenbezirken Luckau mit 3,1 Prozent und Lübben mit 3,1 Prozent verzeichnet der Landkreis Dahme-Spreewald mit 3,8 Prozent die niedrigste Quote in Südbrandenburg. Die bundesweite Arbeitslosenquote hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,6 verringert.

Erfreulich sei, dass auch die Jugendarbeitslosigkeit unter dem Brandenburger- und Vorjahresdurchschnitt liegt. Waren es bei den 15 bis unter 25-Jährigen im Juli 2020 4,6 Prozent, sind es jetzt 3,6.

Der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen ist im Juli im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen um 110 auf 1.216 Stellen gestiegen.

Dass man sich im absoluten Endspurt zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres befinde, darauf weist Marco Thiede, Bereichsleiter im Jobcenter LDS hin. „Die Chance, sich seinen Berufswunsch zu erfüllen, war nie so groß wie heute. Wir versuchen den Jugendlichen klarzumachen, wie wichtig es ist, eine Ausbildung zu machen“, sagt Thiede. Im Juli 2021 liegt der Bestand der gemeldeten Ausbildungsstellen bei 860, die Zahl der Bewerber auf eine Ausbildungsstelle bei 680. Teilweise ist auch noch ein Einstieg nach Beginn des Ausbildungsjahres möglich.

Wenn der Aktionsbus unter dem Motto „Brandenburg will dich! Hier hat Ausbildung Zukunft“ am 4. August von 14 bis 16.30 Uhr auf dem Brunnenplatz in der Königs Wusterhausener Bahnhofstraße halt macht, besteht die Möglichkeit, sich vor Ort über „passgenaue“ und offene Lehrstellen zu informieren. Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK) und der Handwerkskammer Cottbus geben Auskunft zu interessanten Berufsbereichen und Ausbildungsmöglichkeiten. Für Interessierte wird es einen unverbindlichen Austausch zu ihren Zukunftsplänen geben.

Von Gerlinde Irmscher