Zahl der Scheidungen geht weiter zurück

Königs Wusterhausen

Scheidungen, das ist keine neue Erkenntnis, kommen in den besten Familien vor. Das Tröstliche dabei: Im Landkreis Dahme-Spreewald passiert es immer seltener. 311 Ehen wurden im Landkreis im Jahr 2018 geschieden. Das sind 22 weniger als im Jahr davor. Im Jahr 2016 waren 329 Ehen im LDS geschieden worden.

Trend zeigt nach unten

Auch längerfristig zeigt der Trend nach unten. Der Landkreis stellt damit im Land Brandenburg allerdings keine Ausnahme dar. Im Land hat die Scheidungsrate aktuell sogar den niedrigsten Stand seit 1996 erreicht. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre ist die Scheidungsrate in Brandenburg um mehr als 30 Prozent gesunken.

Einwohnerzahlen entwickeln sich unterschiedlich

Das lässt sich für Dahme-Spreewald in diesem Maß freilich nicht feststellen. Im Jahr 1998 gab es im LDS 314 Scheidungen, das sind lediglich drei mehr als 2018. Zwischenzeitlich sank die Zahl auch schon einmal unter die Marke von 300. Dabei muss man allerdings auch in Betracht ziehen, dass sich die Einwohnerzahlen des Landes und des Landkreises unterschiedlich entwickelten. Während das Land Brandenburg in den vergangenen 20 Jahren Einwohner verloren hat, ist die Einwoherzahl des LDS im gleichen Zeitraum um zehn Prozent gewachsen.

Mehr als die Hälfte der geschiedenen Ehen kinderlos

Etwas mehr als die Hälfte der Ehen, die geschieden werden, sind übrigens kinderlos – und der Anteil der kinderlosen Ehen wächst. Zum Vergleich: Ehen mit einem Kind wurden im LDS 63 geschieden, mit zwei Kindern waren es 54.

Die überwiegende Mehrheit der Ehen wird nach dem so genannten „Trennungsjahr“ geschieden. Landesweit endeten die meisten Ehen (5,6 Prozent) im achten Ehejahr. Im „verflixten siebten Jahr“ ließen sich 4,8 Prozent der Paare scheiden. Die Gründe für Scheidungen sind höchst unterschiedlich. Einvernehmlich geht es dabei jedoch kaum zu.

Von Oliver Fischer