Klein-Eichholz/Kolberg

Noch entdecken Ortsunkundige die Klein-Eichholzer Landfleischerei „Zum Brunnenhof“ mit dem angeschlossenen Hofladen in der Neuen Straße 7 wohl eher zufällig. Das soll sich ändern. Eine Beschilderung an der B 246, die direkt durch das Dorf führt, ist beantragt.

„Eine eigene Fleischerei war schon immer mein Traum“, sagt Stefan Türpe, der sich dieses Berufsziel im vorigen Jahr ausgerechnet wenige Woche vor Beginn der Pandemie erfüllte. Für ihn allerdings, wie er sagt, kein unglücklicher Zeitpunkt. Mit Covid hätten viele Leute wieder kochen gelernt, sodass die Nachfrage nach guten Fleisch- und Wurstwaren gestiegen sei.

Zehn Jahre im Spreewald Wurst produziert

Stefan Türpe und sein Mitstreiter Uwe Schuster haben ihr Handwerk in der Spreewälder Fleisch- und Wurstwaren mbH in Grödisch von Altmeistern ihres Faches von der Pike auf erlernt. Mehr als zehn Jahre verdiente Türpe dort seine Brötchen, war für die Wurstherstellung verantwortlich.

„Wir arbeiten nach klassischen alten Rezepturen mit viel Rohgewürzen und nahezu ohne Zusatzstoffe. Und das schmecken unsere Kunden auch“, sagt der Fleischer, wobei die Rezepte so streng geheim sind, dass er sich nicht einmal die verwendeten Gewürze entlocken lässt.

200 Kilo Fleisch pro Woche

Der Dritte in diesem Fleischer-Trio, das Woche für Woche etwa 500 Bratwürste und jeweils 200 Kilogramm Fleisch und Wurst herstellt, ist Bernd Grünack. Die Tiere - Rinder, Schweine, Wasserbüffel, Schafe, Wildschweine, Rehe und Ziegen - stammen alle aus Betrieben oder privaten Bauernhöfen in einem Umkreis von nur 20 bis 30 Kilometern Luftlinie. Sie kommen unter anderem aus Ragow, Rieplos, Mittenwalde, Neu-Schadow oder Dürrenhofe. Jeweils montags schlachten die drei Fleischer die Tiere, wobei das Schlachthaus gerade ausgebaut wird.

Verkäuferin Nadine Espenhahn in der Landfleischerei mit Hofladen in Klein-Eichholz. Quelle: Franziska Mohr

Dienstags und mittwochs läuft die Produktion, sodass die frischen Fleisch- und Wurstwaren am Donnerstag und Freitag verkauft werden können. Ein geübter Fleischer benötigt Stefan Türpe zufolge etwa drei Stunden für das Zerlegen eines Rindes, sodass am Ende leckere Bratstücke, Rouladen, Hackfleisch sowie Verarbeitungsfleisch für die Roh- und Brühwurst zur Verfügung stehen.

Auch Straußenfleisch erhältlich

Dabei zeichnet sich die Landfleischerei durch eine besondere Vielfalt aus. Neben Wild wie Reh, Hirsch oder Wildschwein von den Jägern der Region ist ab sofort auch Straußenfleisch von einer Farm in Märkisch Buchholz erhältlich. Letzteres allerdings nur auf Bestellung. Wer Schaf- oder Ziegensalami mag, geht auch nicht leer aus. Saisonal können Kunden ab September wieder schmackhafte Wurstsuppe erwerben. Ein Partyservice mit dem Backschwein direkt in der Pfanne wird gleichfalls angeboten.

„Viele glauben, dass unsere Waren weitaus teurer als im Supermarkt sind, aber das stimmt nicht. Im Gegenteil. Mit den dortigen Preis kann ich gut mithalten, sie teilweise sogar unterbieten, weil bei meinen Tieren nicht nur lange qualvolle und teure Transporte, sondern auch viele Zwischenhändler entfallen“, betont Türpe.

Eier, Honig, Öl und Wein

Außerdem vertreibt der Neu-Schadower in seinem Hofladen neben frischen Bio-Eiern aus Hohenbrück auch Imker-Honig und eingelegtes Gartengemüse wie Bohnen oder Kürbis von den „Landschätzen“ in Münchehofe, frischgepresstes Leinöl aus der Lausitzer Ölmühle sowie Erdbeer- oder Kirschwein und diverse Säfte aus einer Spreewaldmosterei.

Kartoffeln in der Papiertüte liefert die Agrargenossenschaft Dürrenhofe und leckeres Brot die Bäckerei Schulze in Pretschen an. Wer die Handwerkskunst der Brunnenmetzger einmal probieren möchte, ist zum Herbstfest am 4. September mit Gulaschkanone und Schwein am Spieß herzlich eingeladen.

Fit im Umgang mit etwa 130 Kräutern

„Als Kind habe ich Gartenarbeit gehasst. Aber ausgerechnet ich betreibe jetzt mit unendlicher Freude einen Kräuter- und Naturhof“, stellt Ute Bernhardt schmunzelnd fest.

Ute Bernhardt in ihrem Kräutergarten in Kolberg. Quelle: Franziska Mohr

Begonnen hat der berufliche Neustart der gelernten Wirtschaftskauffrau, die eigentlich immer Lehrerin werden wollte, vor fünf Jahren allerdings eher zufällig. Nach jahrelangem Stress in der Hotellerie und zwei Burnouts wollte sie gemeinsam mit ihrer Nachbarin für die Gäste zum „Tag des offenen Ateliers“ eine nette Atmosphäre mit einer kleinen Erfrischung aus, wie sie es am Gartentor beschrieb, „Hobbyherstellung“ schaffen. Sie begann, sich mit Kräutern zu beschäftigen. Nicht ahnend, dass dies einmal zu einer Leidenschaft wird, mit der sie nun seit drei Jahren ihren Lebensunterhalt bestreitet. Und dies, wie sie sagt, „fernab der stressigen Tretmühle des immer weiter, höher, schneller, sondern stets im Einklang mit der Natur.“

Ute Bernhardt sammelt Wiesenkräuter selbst

Rund um Kolberg sammelt Ute Bernhardt auf Wiesen sowie in den Wäldern unzählige Kräuter, die sie trocknet und zu Heilansätzen verarbeitet. Allein für ihre unzähligen Teemischungen hat sie 58 verschiedene Sorten von getrockneten Kräutern. „Im Umgang mit etwa 130 Kräutern fühlen ich mich fit“, sagt die Kräuterfee. Sie weiß aus dem Effeff, dass Goldrutenkraut, Gundermann, Mädesüß, Arnika oder die Teufelskralle bei Blasenentzündungen hilft und auch sonst Rücken- oder Gelenkschmerzen lindern.

Ute Bernhardt in ihrem erst im Januar dieses Jahres ausgebauten Hofladen. Quelle: Franziska Mohr

Aus Bärlauch, Rosmarin, Löwenzahnblüten, Minze, Holunder, Wolfstrapp, Thymian, Balsamico kreiert die Kolbergerin immer neue Salzmischungen oder Vinaigrette für Salate beziehungsweise zur Verfeinerung von Speisen. die einen speziellen Mix aus Essig, Öl sowie Kräutern oder Früchten bilden. So kann der Kunde eine Oregano-Himbeer-Vinaigrette probieren oder sich doch lieber für den Löwenzahnblüten-Balsamico-Essig entscheiden. Aber auch diverse Liköre oder ein spezieller Kräutertrunk aus dem Naturpark Dahme-Heidesee sind in dem kleinen Hofladen, der seit Januar dieses Jahres in einem neuen Design erstrahlt, erhältlich.

Salben und Tinkturen

Schon seit Jahrtausenden sind Kräuter als Heilpflanzen bekannt. Es versteht sich daher von selbst, dass Ute Bernhardt für die Linderung von Entzündungen und Schmerzen aus ihren Kräutern auch Salben und Tinkturen zaubert, auf deren Wirkung so mancher Kunde geradezu schwört.

Das Schönste für viele Gäste in diesem Kräuter- und Naturhof aber ist, dass sie all die Kräuter-Kreationen nicht nur erwerben, sondern sich direkt auch mit Ute Bernhardt auf vorab gebuchte Wald- und Wiesenkräuter-Führungen begeben können. Und dies erfreulicherweise nicht nur in Gruppen, sondern auch als Familie oder gar als Einzelpersonen.

Von Franziska Mohr