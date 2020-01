Versöhnliche Töne beim Neujahrsempfang

Bersteland

„Zusammen können wir den Landkreis als Lebensumfeld für uns alle entwickeln.“ „Der Zusammenhalt in der kommunalen Familie ist groß.“ „Die kollektive und konstruktive Zusammenarbeit im Landkreis hat uns stark gemacht.“ Egal ob Landrat Stephan Loge oder die vormalige Kreistagsvorsitzende Sylvia Lehmann (beide SPD) oder der amtierende Kreistagsvorsitzende Karl-Uwe Fuchs ( FDP): Beim Neujahrsempfang des Landkreises Dahme-Spreewald im Van der Valk Hotel in Bersteland wurde das Miteinander im Landkreis nicht bloß als Motto genannt, es wurde regelrecht beschworen.

„Es gibt da gute Signale“

Dass das nicht zuletzt mit einem zu tun hatte, der an diesem Abend gar nicht dabei war – Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) – , sprach allein Fuchs direkt an: „Es gibt da einen Konflikt zwischen der Spitze der Verwaltung in Königs Wusterhausen und der Verwaltungsspitze des Landkreises. Und den müssen wir in diesem Jahr irgendwie gelöst kriegen.“ Und als Präsidium des Kreistags werde man sich weiter genau dafür einsetzen. Während Loge später leicht brummelig anfügte, dass „die Stressresistenz bei mir zu Anfang des Jahres noch vorhanden ist“, ließ Fuchs Hoffnung durchschimmern: „Es gibt da gute Signale von beiden Seiten.“

Konfliktthemen gibt es zwischen Stadt und Kreis hinreichend, eine Mediation beider Seiten lehnte Loge zuletzt noch brüsk ab. Doch in den an den offiziellen Teil anschließenden Gesprächen war immer wieder zu hören, dass die gute Zusammenarbeit aller im Landkreis fortgesetzt werden müsse.

Grenzübergreifende Freude

Der Auftritt des Kabarettisten Steffen Möller passte ausgesprochen gut. Immerhin waren wieder Gäste aus dem polnischen Partner-Landkreis Wolsztyn anwesend. Und so konnte Möller, der sich die Beziehungen beider Länder zum Thema gemacht hat, zweisprachig auftrumpfen, zur Freude aller Gäste. Da war es wieder, das Miteinander – sogar grenzüberschreitend.

Von Ekkehard Freytag