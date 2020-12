Dahme-Spreewald

Elf Impfzentren will das Land Brandenburg einrichten. Laut den Plänen, die am Montag öffentlich wurden, soll sich keines davon in Dahme-Spreewald befinden. Selbst im direkten Umfeld des Landkreises ist bisher keines geplant – was ein logistisches Problem für viele Einwohner darstellen könnte, die gegen Corona geimpft werden wollen oder müssen. Diese müssten Stand jetzt entweder nach Cottbus, Potsdam oder Frankfurt (Oder) fahren.

Für Vize-Landrätin Susanne Rieckhof ist das aber noch kein Grund zur Aufregung. Sie sieht die Planung noch nicht in Stein gemeißelt. „Es handelt sich um einen ersten Entwurfsvorschlag“, beruhigt sie. „Wir konnten dazu Stellung nehmen. Ich denke auch, dass die Situation erkannt wurde, und ich kann mir gut vorstellen, dass sich noch etwas daran ändern wird.“ Man sei im engen Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Auch in Telefonschalten wurde offenbar schon angemerkt, dass man ein Impfzentrum im Kreisgebiet als wünschenswert und sinnvoll ansieht.

Kassenärztliche Vereinigung stellt Personal

Die Einflussnahme des Landkreises ist allerdings begrenzt. Die Zentren, in denen ab Ende des Jahres 100 bis 150 Menschen pro Stunde gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 geimpft werden sollen, werden vom Land Brandenburg und der Kassenärztlichen Vereinigung geplant und ausgestattet. „Da die Kassenärztliche Vereinigung das Personal stellt, wird dort auch geschaut, welcher Standort logistisch sinnvoll ist“, so Rieckhof. Erst wenn man sich intern auf einen konkreten Ort geeinigt hat, werde der Landkreis einbezogen und gefragt, ob ein passendes Gebäude zur Verfügung steht.

Vizelandrätin in Dahme-Spreewald und Erste Beigeordnete Susanne Rieckhof. Quelle: Dahme-Spreewald

Daran soll es in Dahme-Spreewald jedenfalls nicht scheitern, sagt Rieckhof. „Wenn das Land auf uns zukäme, dann würden wir sicherlich Immobilien benennen können, sowohl im Berliner Umland als auch an anderen Stellen.“ Die Entscheidung liege aber letztlich beim Land und der Ärztevereinigung. Denn eines stehe fest, so die Beigeordnete. „Unser Gesundheitsamt wäre nicht in der Lage, ein solches Impfzentrum mit eigenem Personal zu bestücken. Deshalb hoffen wir darauf, dass das Land eine sinnvolle Lösung erarbeitet.“

Potsdam und Cottbus als erstes startklar

Das Gesundheitsministerium ist derzeit nicht nur mit Kommunen und der Kassenärztlichen Vereinigung im Gespräch, sondern auch mit Hilfsorganisationen, der Bundeswehr und anderen Partnern. Die Zeit drängt. Sobald ein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht, sollen die Zentren ihren Betrieb aufnehmen. Als erstes sollen die Zentren in Potsdam und Cottbus startklar sein. Die restlichen Zentren sollen so bald wie möglich folgen. Insgesamt ist derzeit ein Betrieb über sechs Monate geplant. Die Impfungen sind freiwillig.

Von Oliver Fischer