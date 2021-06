Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald will sich noch deutlicher als bisher für die Gleichstellung von Männern und Frauen positionieren. Der Kreistag hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass der Landrat die „EU-Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf Kreisebene“ unterzeichnen soll.

Die Charta ist eine öffentliche Absichtserklärung zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie gibt den Kommunen einen Leitfaden an die Hand, wie Gleichstellungspolitik auf Landkreisebene funktionieren kann. Zugleich signalisiert der Landkreis damit nach außen, dass er sich für das Thema stark macht.

Von der Lippe: „Es ist auch Arbeit damit verbunden“

Eingebracht hatte den Antrag die SPD-Fraktion. Deren Vorsitzende Bianca Luban erklärte, dass sich der Landkreis zwar seit Langem Gleichberechtigung auf die Fahne geschrieben hat, dass Frauen und Männer in der Realität aber dennoch nicht dieselben Rechte genießen. „Gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle Ungleichheiten bestehen weiterhin, etwa bei Löhnen und Gehältern sowie bei der politischen Vertretung, in der Frauen unterrepräsentiert sind“, so Luban.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Elke Voigt, begrüßte den Antrag. Die Charta sei eine große Chance, in die Öffentlichkeit zu gehen und notwendige Handlungsfelder darzulegen, sagte sie. Unterstützung erhielt sie von der stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden, Monika von der Lippe (Linke), die früher Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg war. Von der Lippe lobte den Vorstoß ebenfalls. Sie betonte aber auch, dass die Charta nicht nur ein Bekenntnis sei. „Es ist auch Arbeit damit verbunden.“

Aktionspläne müssen entwickelt werden

Konkret sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre Aktionspläne und Projekte erarbeitet werden, mit denen die Gleichstellung auch in der Praxis vorangebracht werden soll. Denkbar sei etwa, dass Projekte zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik oder zum Thema Frauen im ländlichen Raum erarbeitet werden, sagte Elke Voigt.

Seit die Charta im Jahr 2006 vorgelegt wurde, sind in Deutschland 170 Kommunen beigetreten, die meisten davon Städte. Bisher haben nur sechs Landkreise unterzeichnet, Dahme-Spreewald wäre der siebte.

Der Beschluss wurde mit großer Mehrheit gefasst. Gegenstimmen gab es nur aus den Reihen der AfD. Einige Kreistagsmitglieder der CDU-Fraktion enthielten sich.

Von Oliver Fischer