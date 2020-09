Dahmeland-Fläming

Auf mehreren Bahnlinien in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald und Umgebung wird in den kommenden Tagen gebaut. Deswegen kommt es zu folgenden Einschränkungen im Regionalverkehr:

S-Bahnen S 45 und S 46

Bei der S 45 und S 46 ändern in der Nacht von Dienstag, 22. auf Mittwoch, 23. September, von 22 bis 0.30 Uhr, die Endbahnhöfe. Die S 45 verkehrt in dieser Zeit zwischen Flughafen Schönefeld und Herrmannstraße, die S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Tempelhof. Dort können Fahrgäste in die Züge der Ringbahn Richtung Südkreuz umsteigen. Die S 9 verkehrt noch bis Montag, 1.30 Uhr, nur zwischen Schönefeld und Berlin-Friedrichstraße. Zwischen Friedrichstraße und Westkreuz besteht Schienenersatzverkehr. Gleiches gilt noch einmal in den Nächten vom 24. auf den 25. September und 27. auf 28. September.

Anzeige

Regionalexpress RE 3

Am 25. und 27. September verspätet sich der Zug des RE 3, der in Berlin-Südkreuz um 21.44 Uhr Richtung Falkenberg abfährt, an den folgenden Bahnhöfen um bis zu acht Minuten.

Weitere MAZ+ Artikel

Regionalexpress RE 5 und RE 7

Von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 4.15 Uhr, entfallen die Züge des RE 5 und RE 7 auf mehreren Abschnitten zwischen Schönefeld und Zossen sowie Wünsdorf-Waldstadt und Elsterwerda. Es verkehren Ersatzbusse.

Regionalbahn RB 14

In der Nacht vom 22. zum 23. September von 23.30 bis 1.30 Uhr entfällt die RB 14 zwischen Charlottenburg und Zoologischer Garten.

Regionalbahn RB 22

Bei der RB 22 gibt es in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag von 22.30 bis 5.30 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Königs Wusterhausen und Schönefeld, außerdem verspäten sich die Züge von Schönefeld in Richtung Potsdam um 24 Minuten, um den Anschluss an die Ersatzbusse aus Königs Wusterhausen zu gewährleisten.

Regionalbahn RB 33

Bei der RB 33 ändern sich am Montagabend ab 20 Uhr die Züge zwischen Wilhelmshorst und Jüterbog.

Von MAZonline