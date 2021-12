Die MAZ gibt einen Überblick über die aktuellen Kinofilme in Luckenwalde, Wildau und Königs Wusterhausen. Peter Parker alias Spider-Man will die Vergangenheit ungeschehen machen und Moritz führt das Leben seines im Koma liegenden Freundes Hannes weiter.

Aktuelles Kinoprogramm in Luckenwalde und Wildau

Kino - Aktuelles Kinoprogramm in Luckenwalde und Wildau

Kino - Aktuelles Kinoprogramm in Luckenwalde und Wildau