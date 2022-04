Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Für einen Ausflug bieten sich in der Region viele Kunst- und Dauerausstellungen an. Die MAZ bietet einen Überblick über die derzeit laufenden Ausstellungen in den Galerien und Museen. Bitte beachten Sie, dass sich Öffnungszeiten und Einlassregeln durch das aktuelle Corona-Geschehen ändern können.

Vielfalt von Motiven in der Alten Aula

Blankenfelde. In der Alten Aula in Blankenfelde stellt der Kunsttreff Mahlow aus. Die Künstler zeigen unter dem Motto „Lichtblick(e)“ eine ausgewählte Vielfalt von Motiven in unterschiedlichen Maltechniken und Keramikarbeiten. Zu besuchen sind die in der Alten Aula ausgestellten Arbeiten bis Ende April, geöffnet immer dienstags 9 bis 12 Uhr, nach telefonischer Anmeldung unter Tel. 03379/37 44 82 oder unter kultblank@web.de.

Baruth. In der Galerie Packschuppen im Museumsdorf Glashütte ist die neue Schau „Auf Suche“ zu sehen. Maler Bernhard Gowinkowski entführt die Betrachter seiner Bilder in eine Welt kraftvoller Farben, mit denen er die Wirklichkeit auf ganz eigene Weise widerspiegelt. Die Galerie Packschuppen präsentiert im 70. Lebensjahr des Künstlers eine breite Auswahl seines aktuellen Schaffens. Die Ausstellung kann bis 11. Mai dienstags bis sonntags sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Die Ausstellung „Mächtige Gefühle“ im Museumsdorf Glashütte zeigt Plakate, Objekte und Alltagsgegenstände Quelle: Museumsdorf Baruther Glashütte

Baruth. Im Hüttenbahnhof des Museumsdorfs Glashütte spielen „Mächtige Gefühle“ in einer Sonderausstellung die Hauptrolle. Gefühle sind allgegenwärtig. Die neue Glashüter Ausstellung nimmt 20 Emotionen zum Ausgangspunkt, um „zeithistorische Schlaglichter auf die Geschichte von Demokratie und Diktatur in Deutschland“ seit 1900 zu werfen. In einer Pandemie erscheint es sinnvoll, auf eine gute Balance zwischen Emotionen und Fakten zu achten. Aus historischer Perspektive wird schnell deutlich, dass die gegenwärtig hohe Emotionalität nicht auf unsere Zeit beschränkt ist. Ziel der in Glashütte erweiterten und neu gedachten Sonderausstellung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft ist es, die Gefühlslagen, wie sie 20 informative Plakate wesentlich im gesellschaftlichen und politischen Sektor aufsuchen, auch in Gegenständen aus Alltag, Beruf und Kultur zu entdecken. Emotionen sind wirkmächtig und wahrnehmbar nicht nur in Schrift-, Bild- und Tonquellen „großer Politik“. „Mächtige Gefühle“ spiegeln sich auch in Objekten. Glas kann als Material und als Informationsträger individuelle und kollektive Gefühle transportieren. Losungen, Widmungen, nostalgische Ansichten zeugen von der Erzählkraft dieser Objektgattung und der Gefühlslage der Nutzenden. Aber nicht nur Gebrauchsglas soll die scheinbar schwer fassbare Gefühlswelt ins Dreidimensionale heben, sondern auch ausgewählte Werke bildender Kunst oder Leihgaben anderer Museen. Die Ausstellung zeigt die Lederjacke von Rudi Dutschke, den Kultfernseher „Alex“ aus der DDR, sowie Skulpturen und Gemälde der Künstlerinnen und Künstler Karen Ascher, Micha Brendel, Andreas Jähnig, Stanislaw Hryn und Karsten Wittke. Die Ausstellung ist bis zum 26. Juni dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

In der Sonderschau „Durchgehechelt“ im Bauernmuseum Blankensee geht es um die Flachsverarbeitung. Quelle: Antonia Engel

Blankensee. Neben der Dauerausstellung kann auch die Schau „Durchgehechelt“ im Bauernmuseum Blankensee besichtigt werden, in der zu sehen ist, wie früher Flachs verarbeitet wurde. Das Bauernmuseum hat am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet und am Samstag und Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr.

Grüne Oasen in Dahlewitz

Dahlewitz. Im Bürgerhaus Bruno Taut in Dahlewitz ist die Schau „Natur schützen – grüne Oasen in Dahlewitz erhalten, pflegen und entwickeln“ zu sehen. Die Ausstellung ist bis zum 15. Mai dienstags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Dahme. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kann man das Heimatmuseum Dahme in der Töpferstraße 16 besuchen. Geöffnet ist von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Dobbrikow. Im ehemaligen Pfarrhaus in Dobbrikow kann man eine Dauerausstellung zu Heinrich Vogel besichtigen. Heinrich Vogel war von 1932 bis 1946 Pfarrer in Dobbrikow. Die Schau kann immer samstags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Anmeldung und weitere Informationen unter dobbrikow.ausstellung@gmx.de

Haarfein und detailgetreu zeichnet die Künstlerin Jessica Zappe die Insekten wie diesen Gartenlaubkäfer. Quelle: Heidrun Voigt

Eichwalde. Die Schau „Flügelschlag – Die Schönheit der Insekten“ ist noch bis zum 24. April in der Alten Feuerwache Eichwalde zu sehen. Die detailgetreuen Zeichnungen von Jessica Zappe sind jeweils freitags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Jänickendorf. 500 Jahre alte Gegenstände und Schriften können in der Museumsscheune Jänickendorf, Gottower Weg 2, bestaunt werden. Täglich ist das Museum zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter Tel. 03371/61 44 79.

Reise in die Vergangenheit im Jüterboger Museum

Jüterbog. Das Museum im Kulturquartier Mönchenkloster ist am Dienstag zwischen 10 und 17 Uhr sowie von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Erlebnisausstellung „MitMachMittelalter“ lädt Familien zur Reise in die Vergangenheit ein. Bevor es los geht, schlüpft jedes Kind in ein Kostüm und damit in die Rolle einer Person, die es im Mittelalter gab. Um „Erkundungen in Wiepersdorf“ geht es in einer Ausstellung, die auch im Museum im Mönchenkloster zu sehen ist. Die Kunsthistorikerin und Stipendiatin im Schloss Wiepersdorf Iris Berndt ließ sich zu einer Spurensuche zu Achim von Arnim anregen und schlägt einen Bogen bis in die Gegenwart. Sie recherchierte und fragte nach, fotografierte und malte. Objekte aus der Sammlung des Jüterboger Museums ergänzen die Schau, die bis zum 18. April besichtigt werden kann. Des Weiteren ist die Sonderausstellung „Das Magdeburger Recht in Brandenburgs Städten“ zu sehen. Das Magdeburger Recht breitete sich seit dem Mittelalter in über 1000 Städte aus und erfasste dabei auch das Gebiet des heutigen Landes Brandenburg. Von der Prignitz bis in die Niederlausitz regelte es das bürgerliche Zusammenleben, schuf Grundlagen ratsherrlicher Macht und wurde dabei immer wieder an örtliche Bedürfnisse angepasst. Die Ausstellung geht dieser Entwicklung nach. Sie zeigt auf, welche Spuren das Magdeburger Recht bis heute in Brandenburg hinterlassen hat.

Klein Köris. Das Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris öffnet jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr. Führungen können unter Tel. 0171/7 49 23 67 vereinbart werden. Das Germanendorf bei Klein Köris bestand vom 2. bis zum 5. Jahrhundert. Von 1976 bis 1995 fanden die Ausgrabungen statt. Heute zeigt eine archäologische Freilichtschau die Ausgrabungsergebnisse. Häuser, Brunnen und Öfen wurden auf dem Gelände an originalen Standorten aufgebaut. Pflanzen der Germanen können mit heutigen Sorten verglichen werden. Das Museum befindet sich im Buschweg in Klein Köris.

Das Webhaus mit Webermuseum und Café in Kloster Zinna Quelle: Hartmut F. Reck

Kloster Zinna. Das Webhaus in der Berliner Straße 72 in Kloster Zinna ist einerseits ein Museum rund um das Thema Weben, aber auch ein Café lädt zum Verweilen ein. Das Webhaus ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Siechenhaus Kloster Zinna gibt es eine Ausstellung zur Klostergeschichte, zum Siechenhaus selbst, zur Geschichte des Zinnaer Klosterbruders und es kann gekostet und gekauft werden. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Häschen und Ostalgie im Dahmelandmuseum

Königs Wusterhausen. Das Dahmelandmuseum in Königs Wusterhausen ist immer von Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Samstag nur nach Anmeldung. Mit zahlreichen Hörstationen kann die Dauerausstellung mit dem Raum für heimische Tiere, die geologische und archäologische Ausstellung, in mehreren Räumen das Handwerk und die Alltagskultur um 1920 sowie die Geschichte von Königs Wusterhausen und dem Dahmeland angeschaut werden. Die Sonderausstellung „Exponate zeigen DDR-Geschichte“ wird bis Ende 2022 zu sehen sein. In der Ausstellung mit dem Thema „DDR-Erinnerungen zwischen (N)Ostalgie und Verdammung“ werden Objekte zum Alltagsleben in der DDR gezeigt. Die Sonderausstellung „700 Jahre KW“ lädt ebenfalls bis Ende 2022 zum Schauen ein. Des Weiteren ist die Osterausstellung „Die Häschenschule“ bis zum 23. April zu sehen. Die Osterausstellung ist rund um die Zeichnungen und Verse des bekannten Kinderbuchs „Die Häschenschule“ von Albert Sixtus und die Illustrationen von Fritz Koch-Gotha konzipiert. Während es in der Erzählung „Hasenhans und Hasengretchen gehen lustig Pfot‘ in Pfötchen“ und „Klassenerste Hasenmine, holt des Lehrers Violine“ heißt, werden im Dahmelandmuseum Hasen unterschiedlichster Größe, Gestalt und Machart im historischen Klassenzimmer im Erdgeschoss arrangiert. Vom bunten Kuschelhasen über Häschen aus Bast und Holz bis zu alten Puppen ist alles dabei. Rund 100 Jahre umfasst die Sammlung der verschiedenen Osterhasen, die ältesten Stücke stammen aus den 1920er Jahren. Eines der außergewöhnlichsten Stücke sind zwei Plüschhasen, die auf einer elektronischen Wippe sitzen.

Königs Wusterhausen. Im Schloss Königs Wusterhausen erhalten die Besucher einen Einblick in die Lebensart und das Kunstschaffen in Brandenburg-Preußen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. König Friedrich-Wilhelm I., bekannt als der „Soldatenkönig“, liebte seit seiner Jugend den Ort Königs Wusterhausen. Hier rief er sein berühmtes Tabakskollegium ein. Der Schlossgarten gehört neben Charlottenburg zu einem der frühesten französischen Barockgärten im Stil André Le Nôtres in der Region Berlin-Brandenburg. Die barocke Grundstruktur des Gartens ist wiederhergestellt und bildet zusammen mit den Resten der Gestaltung des 19. und 20. Jahrhunderts eine Einheit. Das Schloss ist November bis März Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, April bis Oktober Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr. Weitere Informationen unter Tel. 03375/21 17 00.

Königs Wusterhausen. Das als Wiege des Rundfunks in Deutschland geltende Gebäude ist Heimstatt des Sende- und Funktechnikmuseums Königs Wusterhausen. Der 210 Meter hohe Sendemast ist sein markanter Orientierungspunkt. Der Besuch des Sender- und Funktechnikmuseums ist nur nach Voranmeldung für ein fest vorgegebenes Zeitfenster möglich. Die Anmeldung kann per Tel. 03375/29 36 01 oder E-Mail an museum@funkerberg.de erfolgen.

Bilder aus Zernsdorf

Königs Wusterhausen. Monika Senftleben präsentiert bis zum 31. Mai beim Tourismusverband Dahme-Seenland am Bahnhof in Königs Wusterhausen einen Querschnitt ihres bisherigen Schaffens. Sie zeigt Bilder aus Zernsdorf, verschiedene Blumenbilder sowie weitere Landschaften. Zu sehen ist die Schau zu den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

Die Schleuse Neue Mühle. Quelle: Frank Pawlowski

Königs Wusterhausen. Die Schleuse in Neue Mühle wurde bereits 1868 in Betrieb genommen. Jeden Tag wird hier die Autobrücke geöffnet, damit darunter Schiffe und Boote fahren können. Die Schleuse ersetzte Vorgängerbauten aus dem 17. beziehungsweise 18. Jahrhundert. Deren Reste sind noch als Wände der Bootsschleppe zu erkennen. Zahlreiche Informationstafeln erzählen in einer permanenten Ausstellung vor Ort den Ursprung und den Werdegang der Schleuse.

Königs Wusterhausen. Wer Heimatgeschichte erleben und gleichzeitig die Natur genießen möchte, der kann sich an der Skulpturenausstellung am Tiergarten-Wanderweg in Königs Wusterhausen erfreuen. Die Holzskulpturen sind entlang des gesamten Wanderweges verteilt und bieten Einblicke in unterschiedlichste Aspekte vergangener Zeiten. Informationstafeln ergänzen die aufgestellten Figuren.

Luckenwalde. Im Luckenwalder E-Werk ist die Gruppenausstellung „Power Nights“ zu sehen. Die wachsende Ausstellung wird nunmehr bereichert von Arbeiten von Cooking Sections und Tabita Rezaire. Die „Power Nights: Being Mothers“ bringt künstlerische Interventionen und Forschungsprozesse zusammen, die über Umweltpflege, Reparatur und Ausdauer in einem übermenschlichen Kontext nachdenken. Dazu gehören Präsentationen, neue Auftragsarbeiten und ortsspezifische Interventionen von Revital Cohen & Tuur Van Balen, Cooking Sections, Karrabing Film Collective, Tabita Rezaire, Himali Singh Soin, Isabel Lewis & Sissel Tolaas in Zusammenarbeit mit dem Solistenensemble Kaleidoskop und Ethan Braun. Die „Power Nights“ sind donnerstags bis samstags, 11 bis 18 Uhr, nur nach Voranmeldung zugänglich: Telefon 03371/4 06 17 80 oder info@kunststrom.com.

Das Rotkreuz-Museum in Luckenwalde Quelle: Margrit Hahn

Luckenwalde. In der Brahmbuschstraße 3 in Luckenwalde beschäftigt sich das Rotkreuz-Museum mit der Geschichte und Tätigkeit des Roten Kreuzes von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. 03371/62 57 11, ansonsten ist das Museum am Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Luckenwalde. Verschiedene Ausstellungen hat das Heimatmuseum Luckenwalde zu bieten. Unter dem Motto „Blau – Luckenwalde – Kunst!“ sind derzeit unter anderem Originale von Henri Matisse, Joan Miró, Marc Chagall, Wassily Kandinsky und Pablo Picasso aus der Galerie Sundermann Fine Art aus Würzburg zu sehen. Auf allen Motiven hat die eine Farbe den Vorrang. Ein neuer Katalog informiert zudem umfassend über die Idee und den Inhalt der aktuellen Exposition, angefangen vom „Blauen Montag“ bis hin zu den Porträts der Künstler. Geöffnet ist am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Am Freitag ist nur vormittags 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist der Besuch des Heimatmuseums von 13 bis 17 Uhr möglich.

Modelle des legendären W 50-Lkws aus dem IFA-Kombinat in Ludwigsfelde sind im Stadt- und Technikmuseum Quelle: Jutta Abromeit

Ludwigsfelde. Auch das Technikmuseum am Bahnhof in Ludwigsfelde lädt zu einem Besuch ein, geöffnet ist donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 13 bis 17 Uhr. Einen Themenschwerpunkt stellt die Industriegeschichte ab 1936 dar.

Lynow. Das Oskar-Barnack-Museum in Lynow begleitet die Besucher durch die Geschichte der Fotografie. Die Ausstellung hat nach telefonischer Absprache unter Tel. 033733/6 05 93 in der Oskar-Barnack-Straße 7 an den Tagen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet.

Heimatgeschichte und Puppen im Museum Mittenwalde

Mittenwalde. Das Museum am Salzmarkt in Mittenwalde hat mittwochs, samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Im 250 Jahre alten Fachwerkhaus mit angrenzendem Wein- und Kräutergarten erfahren die Besucher Interessantes über die Geschichte Mittenwaldes. Ein besonderes Objekt ist das Ackerbürgerbuch aus dem Jahr 1654. Die umfangreiche Puppenstubensammlung aus dem 19. und 20. Jahrhundert erfreut nicht nur kleine Puppenmütter.

Rangsdorf. In der Galerie Kunstflügel in der Seebadallee 45 in Rangsdorf wird bis 24. April die neue Gruppen-Ausstellung „Mikro“ gezeigt. 21 Künstlerinnen der Angewandten und Bildenden Kunst und Literatur präsentieren Werke, die im Rahmen des Mikrostipendienprogramms des Landes Brandenburg in der Corona-Pandemie entstanden sind. Geöffnet ist von Donnerstag bis Sonntag von 14 Uhr bis 18 Uhr und nach Vereinbarung.

Gipsgeschichte von Sperenberg

Sperenberg. Die Heimatstube Sperenberg ist immer sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet oder auch nach Absprache unter Tel. 0163/7 30 87 01. Zu sehen gibt es Dauerausstellungen zur Gipsgeschichte in Sperenberg, zu Brauchtum, Handwerk, Geld und zur Militärgeschichte Sperenbergs. Des Weiteren gibt es regelmäßig Sonderausstellungen.

Storkow. Eine Ausstellung zur Vogelwelt des Naturparks Dahme-Heideseen ist unter dem Motto „Durch die Linse der Ranger“ bis zum 31. August auf der Burg Storkow zu sehen. Die Fotos sind bei der Arbeit der Rangerinnen und Ranger im Naturpark entstanden und zeigen Arten, die besonders geschützt sind, ihren Verbreitungsschwerpunkt im Naturpark haben oder während der Arbeit vor die Kamera flatterten. Besucher erhalten zu jeder Vogelart Tipps, wo sie am besten zu beobachten ist.

Teupitz. Vor der Amtsverwaltung in Teupitz, am Markt 9, kann man eine ständige Ausstellung zur Geschichte des Ortes besuchen. Insgesamt 31 Porzellanplatten stehen vor dem Rathaus. Mit einem QR-Code sind die Tafeln ebenfalls ausgestattet.

Die Ausstellung „230 Jahre Stadtapotheke Trebbin“ ist in der Heimatstube Trebbin Quelle: Elinor Wenke

Trebbin. Der Heimatverein Trebbin zeigt die Ausstellung „230 Jahre Stadt-Apotheke Trebbin“ immer sonntags von 14 bis 17 Uhr in der Heimatstube Trebbin am Denkmalplatz. Mit seiner neuen Ausstellung dokumentiert der Heimatverein den Ursprung und die Entwicklung von Trebbins ältester Offizin bis heute. Vom kleinsten Ausstellungsstück – einer Augenbadewanne – bis zur großen braunen Apothekerflasche ist nun allerlei Inventar zu bestaunen. Mörser und Stößel, Pipettenfläschchen, Messzylinder, Binden und Stehkolben, Glastrichter, Tablettenröhrchen und Abdampfschalen komplettieren die Ausstellung.

Schau zum Nottekanal in Wünsdorf

Wünsdorf. Unter dem Motto „Der Nottekanal – eine Lebensader der Region“ zeigt das Museum des Teltow bis zum 5. Juni, immer samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr, eine neue Ausstellung. Der Nottekanal verbindet auf 22 Kilometern Länge den Mellensee mit der Dahme. Ursprünglich handelte es sich um ein weitverzweigtes Fließ, das durch den Transport von Sperenberger Gips schon im 16. Jahrhundert erste wirtschaftliche Bedeutung erlangte. Nach dem Ausbau und der Kanalisierung zwischen 1856 und 1864 wurde der Kanal für die Region um den Mellensee und die Städte Zossen, Mittenwalde und Königs Wusterhausen zu einem zunächst wichtigen Wirtschaftsfaktor. Mit dem Ausbau der Eisenbahn verlor die Wasserstraße jedoch nach und nach wieder an Bedeutung. Abgesehen vom Hafen Königs Wusterhausen dient der Kanal heute dem Freizeitsport und ist ein wichtiges Markenzeichen der Landschaft geblieben. Er gehört zum Landschaftsschutzgebiet Notte-Niederung und bietet Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten.

Wünsdorf. Die Museen in der Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf geben interessante Einblicke in die Militärgeschichte des Standortes. Das Garnisonsmuseum und das Museum Roter Stern sind dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 033702/96 00.

Zossen. Einen Einblick in die Schulzeit vor langer Zeit und die 300 Jahre alte Geschichte der Schule gibt es im Schulmuseum Zossen am Kirchplatz 7. Geöffnet ist das Museum immer Donnerstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr. In der neuen Sonderausstellung unter dem Motto „Wandern Sport und Spiel“ werden neben vier Bildtafeln informative Texte, Fotos von Wandertagen, Wanderfahrten, sportlichen Ereignissen und Kinderfesten gezeigt. Spiele im Wandel der Zeiten können in Vitrinen betrachtet werden und bei einer Führung kann man auch einiges an Spielmaterial ausprobieren. Bildmappen mit Fotos von Kinderfesten und Wanderungen aus einer Dokumentation der ehemaligen Zossener Oberschule Anfang der fünfziger Jahre laden zum Blättern ein. Gegenstände, die zur Ausrüstung an Wandertagen gehörten, werden den älteren Besuchern bekannt vorkommen. Ein Teil der Ausstellung ist dem Schwimmunterricht gewidmet. Der langjährige Leiter des Schwimmunterrichts in der Ludwigsfelder Schwimmhalle, Herr Kobow, stellte dazu interessante Materialien zur Verfügung. Weiterführende Informationen gibt es unter Tel. 03377/33 43 46.

Fotos und Collagen im Alten Krug Zossen

Zossen. Im Heimatmuseum „Alter Krug“ in Zossen ist derzeit die Ausstellung „Ein Zossener Kleinod“ zu sehen. Die Ausstellung umfasst Fotos und Collagen des seit 2008 in Zossen lebenden Journalisten Fred Hasselmann, der von Anfang an das Museum in den Weinbergen aus verschiedenen Sichtweisen und mit viel Sympathie für das Engagement der ehrenamtlichen Heimatvereinsmitglieder mit der Kamera begleitet hat. Weitere Informationen unter Tel. 03377/30 05 76.

Von MAZonline