Zossen

Auch an seinen letzten Tagen hat sich der April keines besseren mehr besonnen und blieb weit unter den Erwartungen für einen Frühlingsmonat. Daran ändert auch der letzte Tag des Monats nichts mehr. Am Freitagvormittag fallen aus dichten Wolken noch ein paar Regentropfen. Später bilden sich Quellwolken, zwischen denen auch mal die Sonne hervorschauen kann. Dazu erwarten uns nur bescheidene zehn bis zwölf Grad.

Kurzzeitig steigen die Temperaturen

Etwas besser sieht es für den Maifeiertag aus. Es erwarten uns erneut Quellwolken, die aber auch diesmal immer wieder Platz für die Sonne machen werden. Gelegentlich kann es etwas regnen. Mit zwölf bis 15 Grad wird es spürbar wärmer. Der Temperaturanstieg ist aber nur temporär, denn schon am Sonntag erwarten uns nur noch zehn bis zwölf Grad. Dazu ist es wolkig bis bedeckt und es kann leicht regnen. Zum Glück bleibt uns weiterer Nachtfrost erspart. In den Nächten sinken die Werte kaum unter fünf Grad. Dennoch, ein Frühlingswochenende stellt man sich anders vor.

Die neue Woche beginnt dann kalt, am Montag reicht es kaum für Werte über zehn Grad. Dann pendelt sich das Thermometer bei knapp unter 15 Grad ein. Erst am Wochenende könnte es wieder über diesen Wert hinaus gehen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber doch. Am nächsten Sonntag liegen bei beiden großen Wettermodelle zwischen der kältesten und der wärmsten Rechnung rund 20 Grad. Das deutet darauf hin, dass nun doch etwas Bewegung in die Wetterküche kommt. Die wärmsten Lösungen liegen dabei sogar über 30 Grad. Auch wenn die wahrscheinlich nicht eintreffen, stehen die Zeichen doch auf langsame Erwärmung.

MAZ-Wetterfrosch Karl-Heinz Krebs. Quelle: Privat

Dann schauen wir doch gleich mal, was die Wettermodelle im Mai mit uns vorhaben. Beim amerikanischen Modell würden wir zum Ende der ersten Maidekade endlich wieder über das langjährige Mittel klettern. Das würde uns dann doch angenehme, wenn auch noch keine sommerlichen Werte bringen. In die gleiche Richtung zeigt das deutsche Langfristmodell. Von Mai bis Juli soll es demnach im Vergleich mit dem aktuellen Klimamittel zwischen 0,5 und ein Grad wärmer werden. Auch das würde in Richtung angenehme Temperaturen gehen. Auch das amerikanische Langfristmodell sieht eine positive Abweichung von 0,5 bis ein Grad. Nicht ganz so positiv sieht der Hundertjährige Kalender den Wonnemonat. Die Kälte aus dem April soll bis in den Mai hinein andauern. Dann heißt es weiter: „Im Mai sind die Tage schön, die Nächte aber kalt, sodass sich trotz einiger Gewitterregen Dürre ausbreitet. Es gibt auch schädlichen Reif.“

Reif gab es in der vergangenen Woche aber nicht, aber Frost von minus 5,9 Grad. Das war der tiefste Wert in der Region und der wurde am Montagmorgen in Baruth gemessen. Einen Tag später waren es dort noch einmal minus 5,8 Grad. In Bestensee lag der tiefste gemessene Wert bei minus 4,3 und in Luckenwalde bei minus 3,9 Grad. Tagsüber lagen die Temperaturen mit zehn bis 13 Grad auch eher im kalten Bereich. Erst am Mittwoch war es mit 18 Grad angenehm warm. Dafür gab es wenigstens viel Sonnenschein. In Luckenwalde waren es 61, in Bestensee 57 und in Baruth 54 Stunden. Insgesamt wurden damit 75 Prozent des Monatsmittels erreicht.

Zu wenig Regen für die Jahreszeit

Außerdem war es weitgehend trocken. Erst am Donnerstag gab es etwas Regen. Der summierte sich bis zum Mittag auf bescheidene drei bis vier Millimeter pro Quadratmeter. Hier liegen wir bei gut 80 Prozent des langjährigen Mittels. Über die Temperaturen hatten wir schon gesprochen. Hier liegen wir um 3,4 Grad unter dem, was wir hätten erwarten dürfen.

Weil wir den Hundertjährigen Kalender gerade offen haben, schauen wir mal, was er in den nächsten Tagen mit uns vorhat. Am Wochenende ist es demnach „morgens sehr kalt“. Für den Montag stellt er „wieder Donner und Platzregen“ in Aussicht. Beim Donner gehe ich mit, statt des Platzregens wird es aber eher leichten Regen oder Schauer geben. Auch die beiden folgenden Tage sollen eher wechselhaft und kühl ausfallen. Erst ab dem 6. Mai will der Kalender die Weichen in Richtung Sommer stellen. Wir erinnern uns: Ab diesem Tag tauchen auch in den Modellrechnungen Varianten mit 30 Grad auf.

Die kommende Nacht ist die Walpurgisnacht, in der die Hexen auf ihren Besen gen Blocksberg fliegen. Da bin ich dann mal gespannt, ob sich die Hexen an die Ausgangssperre halten. Oder wird das Fliegen auf dem Besen dem Joggen und Radfahren gleichgestellt? Sollten sie auf dem Wege zum Brocken nass werden, dann dürfen wir uns auf ein schönes Jahr freuen: „In der Walpurgisnacht Regen bringt uns reichen Erntesegen.“

Die gleiche Aussage trifft auch eine Bauernregel für den 1. Mai: „Am 1. Mai Reif oder nass, macht den Bauern immer Spaß.“ Spaß macht das Wetter bisher nicht, aber vielleicht versöhnt uns der Mai noch mit diesem Frühling.

Von Karl-Heinz Krebs