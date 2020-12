Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald ist seit Freitag offiziell Mitglied im Dachverband der Sorben/Wenden. Der Bundesvorstand der Domowina – wie der Dachverband heißt – hat einen entsprechenden Beschluss am Freitagabend gefasst. Dahme-Spreewald ist damit nicht nur der erste Landkreis, sondern in der mehr als hundertjährigen Geschichte der Domowina überhaupt die erste Gebietskörperschaft, die Mitglied wird. Den Weg dafür hatte ein Beschluss des Kreistages Ende Oktober bereitet.

Den Antrag hat Landrat Stephan Loge ( SPD) laut Kreisverwaltung erst am Mittwoch offiziell an den Domowina-Vorsitzenden Dawid Statnik überreicht. Statnik begrüßte den Antrag: „Bereits die einstimmige Befürwortung des Kreistages Dahme-Spreewald/Dubja-Blota galt als bedeutsames Signal für die gesamte Lausitz“, so Statnik.

Landkreis unterstützt sorbische Kultur und Sprache

Der Landkreis verpflichtet sich als Fördermitglied mit Veranstaltungen und Projekten die Verbreitung von Wissen und die Pflege der sorbisch/wendischen Kultur und Sprache zu unterstützen. Im Gegenzug stellt die Domowina dem Landkreis Fachreferenten und Material für Veranstaltungen und Projekte bereit.

Die Domowina ist der politisch unabhängige Bund Lausitzer Sorben/Wenden. Er vertritt die nationalen Interessen der sorbischen Minderheit. In Deutschland leben etwa 60.000 Sorben/Wenden, von denen die meisten in Brandenburg und Sachsen zuhause sind. In Dahme-Spreewald gehören sieben Gemeinden zum angestammten sorbischen Siedlungsgebiet.

20.000 Euro im Jahr für Projekte

Der Kreis unterstützt seit mehreren Jahren die Domowina bei verschiedensten Projekten der Jugendarbeit und Sprachrevitalisierung. Mit diesem Förderprogramm hat Dahme-Spreewald als einziger Landkreis ein Förderprogramm für sorbisch/wendische Themen und Projekte aufgelegt. Ab dem kommenden Jahr soll es auf 20.000 Euro pro Jahr aufgestockt werden.

Von MAZ-online