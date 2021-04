Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald bereitet derzeit die Einführung der Luca-App vor. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll sie bis Ende April an den Start gehen. Mit der Software könnte künftig die Kontaktnachverfolgung erleichtert werden, beispielsweise die Teilnehmer von Veranstaltungen einfacher erfasst werden.

Die Brandenburger Landesregierung hatte im März einen Vertrag zur Nutzung der App abgeschlossen, bis Ende des Monats soll sie in allen Landkreisen und kreisfreien Städten nutzbar sein. Wie Kreissprecher Bernhard Schulz mitteilt, steht Dahme-Spreewald derzeit mit der Bundesdruckerei in Kontakt, um die dafür erforderlichen Zertifikate herzustellen.

Impfen in Dahme-Spreewald geht voran

Gleichzeitig geht es mit dem Impfen im Kreis weiter: Nach Angaben des Landrats Stephan Loge (SPD) seien bisher mehr als 2000 Menschen mit den zusätzlichen Dosen des Landkreises geimpft worden. Dahme-Spreewald verfügt seit März über ein eigenes Impfstoff-Kontingent. Bisher seien damit Lehrer, Krankenhausmitarbeiter, Pflegekräfte, Erzieher sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei geimpft worden, so Loge. „Der einzige Ausweg aus der Corona-Pandemie ist die flächendeckende Impfung der Menschen gegen eine Covid-19-Erkrankung.“

Höchste Priorität sei deshalb, die Impfaktivitäten im Landkreis zu erhöhen. Dabei halte sich Dahme-Spreewald zur gesundheitlichen Sicherung und einer „flächendeckenden Impfdisposition“ an die zentrale Impfstrategie. Bisher habe das Impfen mit dem Kontingent des Kreises in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Dahme-Spreewald „hervorragend“ geklappt, so Loge. „Nächstes Ziel ist jetzt, dass die Hausarztpraxen in der Region genügend Impfstoff zur Verfügung haben, um die Menschen vor Ort problemlos zu impfen.“

Von Johanna Apel