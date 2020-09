Dahmeland-Fläming

Auch wenn der diesjährige Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag coronabedingt vornehmlich digital laufen soll, gibt es doch einige Besichtigungsangebote in der Region. Das Motto in diesem Jahr: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ So wird die Patronatskirche in Schulzendorf von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein, geplant ist eine kleine Ausstellung historischer Karten. In der Dorfkirche in Rangsdorf wird um 11 Uhr eine Gedenktafel im Fußboden eingeweiht. Ab 14 Uhr kann in Luckenwalde die Jakobikirche besichtigt und auch der Turm bestiegen werden.

Im Alten Schloss in Baruth soll es um 12 und 14 Uhr Führungen geben, außerdem ist um 15.30 Uhr ein geführter Spaziergang durch den Schlosspark geplant. In der Alten Dorfschmiede in Blankenfelde gibt es zwischen 11 und 18 Uhr Schmiedevorführungen. Von 11 bis 17 Uhr öffnet die Bockwindmühle Gölsdorf, je nach Bedarf gibt es dann auch kleine Rundgänge. Der Bahnhof Klasorf mit seinem Café ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf der Seite des Landkreises Teltow-Fläming www.teltow-flaeming.de gibt es eine erste kleine Übersicht, ansonsten werden all diese Termine in diesem Jahr nicht wie sonst zentral gesammelt.

Anzeige

Bislang zwei digitale Projekte in Dahmeland-Fläming

Wer auf die Seite www.tag-des-offenen-denkmals.de schaut, findet dort für die Region bislang lediglich ein Angebot für das Schloss in Blankensee und das Naturschutzzentrum in Prieros. Die einstige alte Schule ist Sitz des Naturparks Dahme-Heideseen. In einer Online-Präsentation soll der Weg hin zu einem lebendigen, dem Naturschutz gewidmeten Ort vorgestellt werden. Für Spaziergänger im Park des Schlosses Blankensee und alle, die es noch werden wollen, gibt es am 13. September auf der Denkmaltag-Seite eine von Schülern des Nauener Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums realisierte Audioführung.

Von Karen Grunow