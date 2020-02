Dahme-Spreewald

Am Dienstagnachmittag stoppten Polizeibeamte einen Pkw Skoda in der Schillerallee von Wildau, dessen Fahrer berauscht unterwegs gewesen war. Der Drogentest bei dem 18-Jährigen reagierte positiv auf Cannabis. Auch in Neuendorf bei Lübben war ein 24-jähriger Audi-Fahrer aufgefallen, der positiv auf Cannabis getestet wurde. Mit dem gleichen Testergebnis endete eine Verkehrskontrolle im Westkorso von Wildau bei einem 18-jähriger Skoda-Fahrer. Ein überladener Kleintransporter wurde von der Polizei auf einem Rastplatz bei Freiwalde kontrolliert. Dessen 32-jähriger Fahrer stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Kurz vor Mitternacht wurde in Lübben auf der Bahnhofstraße ein Pickup kontrolliert. Der 50-Jährige hatte Kokain konsumiert. In allen Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Von MAZonline