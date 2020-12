Prieros

Was ist denn das, etwa ein Reh mit Löwenmähne?, so der erste Eindruck von Horst Sauer, als er in der Ferne ein Tier entdeckte. Der Waidmann, Mitglied der Prieroser Jagdpächtergemeinschaft war gerade zwischen Bundesforst und Forsthaus Prieros unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen. Bei den Prieroser Jagdpächtern steht die Hege und Pflege im Mittelpunkt. „Nicht ballern ist angesagt, sondern in erster Linie agieren wir mit Sorgfalt im Sinne der Natur“, erklärt Sauer.

Bein näheren Hinsehen musste er erkennen, dass es ein Damspießer (junger Damhirsch) war, der aus dem Bundesforst auf ihn zu kam und eine nicht vorstellbare große Netzverschlingung rund um das Haupt und die Geweihstangen hatte. Der todbringende Fremdkörper in Kugelform am Kopf des Tieres hatte einen Durchmesser von wenigstens 35 Zentimetern. Aufgrund der aussichtslosen Versuche des Tieres das Netz wieder loszuwerden, war es zudem mit Ästen durchsetzt.

„Ich muss zu meinem Entsetzen feststellen, dass ich in meinem über 40-jährigen Waidwerk einen solchen Anblick noch nicht erlebt habe. Um das Tier von seiner quälenden Last zu befreien und es vor dem langsamen Verhungern zu bewahren, wurde es hegegerecht erlöst“, sagt Horst Sauer. Es sei eine bedauerliche Situation gewesen, gerade auch, weil der Bestand an Dam- und Rehwild in der Region in den letzten Jahren weniger geworden sei und das Tier ein gut veranlagter Nachwuchshirsch war.

„Solche Netze werden entweder zum Zwecke einer unverantwortlichen Müllentsorgung in den Wald geworfen oder von Wilderern aus Fallen bewusst aufgestellt“, so Sauer. Leider habe man schon vor Jahren in diesem Gebiet solche traurigen Erfahrungen machen müssen. Da konnten aber dank der Polizei die Gesetzesverletzer ermittelt werden. Generell nehme die Umweltverschmutzung rapide zu. Es gehe so weit, dass zum Beispiel ganze Anhänger voll Schutt und Farbe in den Wald geschüttet werden. Sein Appell an die Leute ist, nicht achtlos etwas wegzuwerfen und den Wald sauber zu halten.

Kunststoffschnüre gespannt

Fast zeitgleich musste auch der Prieroser Jagdobmann und Inhaber des Gestüts „Dree Böken“ (Drei Buchen) in Prieros, Arend Kamphorst feststellen, dass auf einem Reitweg Kunststoffschnüre ausgespannt waren, die ein Hindernis darstellten. Dieser Tatort war unmittelbar hinter der Naturparkschule und der Kita und liegt zwischen Langem See, Gestüt und der Kolberger Straße. „Da es sich bei diesem Eingriff in die Natur um keinen dummen Jungen-Streich, sondern einen potenziellen Angriff auf Leib und Seele handeln kann, ist größte Aufmerksamkeit aller Bürger in unserem Heideseer Naturparadies geboten, um den Verursachern das Handwerk zu legen“, mahnt Horst Sauer.

Von Gerlinde Irmscher