Dannenreich soll wolfsfreie Zone werden. Eine entsprechende Petition hat Volker Baschin bei der Gemeinde Heidesee eingereicht. Die prüft derzeit, ob sie dafür überhaupt zuständig ist.

Rings um Dannenreich stehen viele Nutztiere auf den Weiden. Die meisten sind mit Elektrozäunen geschützt. Quelle: Andrea Müller

„Wir wehren uns gegen immer mehr Wölfe. Wir wollen auch in Zukunft ohne Angst auf dem Lande leben. Wir fordern, große Teile Brandenburgs zur wolfsfreien Zone zu machen“, heißt es auf der Seite derjenigen, die sich hierzulande gegen Isegrim stark machen wollen. Unterschrieben hat diese Deklaration auch Volker Baschin. Er ist nicht der Einzige aus der Region. Unter den 7653 Unterzeichnern sind auch Namen aus Königs Wusterhausen, Schönefeld und Ludwigsfelde zu finden. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sollen sich 52 Kommunen in Brandenburg als „ Wolfsfreie Zone“ deklariert haben. Bei 14 weiteren Gemeinden soll die Thematik auf der Tagesordnung stehen. Sie fordern, dass überall, wo Menschen und Weidetiere sind, sollten Wölfe konsequent gejagt werden. „Nur echte Wildnis darf als Schutzgebiet ausgewiesen werden“, meinen sie. Nur so werde die Zahl der Wölfe und die Gefahr, die von ihnen ausgehe, auf ein für die Landbevölkerung und Landwirtschaft erträgliches Maß begrenzt. Es gehe darum, das Wolfsmanagement so umzugestalten, dass Wölfe nicht nur auf dem Papier aus dem Bestand genommen – also geschossen – werden dürfen, wenn sie immer wieder Herdentiere angreifen, sondern tatsächlich den Bestand zu reduzieren.

Wolf steht unter besonderem Schutz

Der Wolf steht jedoch in Deutschland, Europa und international unter besonderem Schutz. Der Naturschutzbund ( Nabu) verweist darauf ausdrücklich. International seien sie geschützt durch die Berner Konvention und das Washingtoner Artenschutzabkommen. In Europa sei der Schutz über die Habitat-Richtlinie gesichert; in Deutschland sei es das Bundesnaturschutzgesetz.

Tatsächlich ist der Wolfsbestand in Brandeburg in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Auf der Internetseite des Landwirtschaftsministeriums Brandenburg ist nachzulesen, dass es noch 2006 kein einziges Rudel in Brandenburg gab; lediglich ein Einzeltier wurde gelistet. 2019/2020 sind es dagegen schon 47 Rudel, die 153 Welpen auf die Welt gebracht haben. Im Landkreis Dahme-Spreewald ist es vor allem die Gegend um Groß Köris, wo immer wieder Wölfe oder ganze Rudel gesichtet wurden. Inzwischen gibt es aber auch Meldungen aus Boddinsfelde ( Mittenwalde), wo erst ein Einzeltier, später ebenfalls ein Rudel mehrfach gesichtet wurde.

Kein Wolf weit und breit: Das wünscht sich Volker Baschin für Dannenreich. Er hat eine entsprechende Petition eingebracht. Die Deklaration von wolfsfreien Zonen ist in Brandenburg und Deutschland eine Bewegung geworden. Quelle: Andrea Müller

Immer wieder Übergriffe auf Herdentiere

Hintergrund für die Deklaration von wolfsfreien Zonen ist der Übergriff von Wölfen auf Herdentiere wie Schafe. Es gibt Meldungen dazu aus Orten in ganz Brandenburg. 2019 waren mehrmals Wolfsangriffe auch auf Schafe in Löpten gemeldet worden. Auch der Petitions-Initiator aus Dannenreich soll Tiere durch den Wolf verloren haben. Selbst äußern will er sich gegenüber der MAZ nicht. „Bitte wenden Sie sich an die Gemeinde Heidesee“, schreibt er per Mail.

Im vorigen Jahr riss der Wolf sechs Schafe der Agrargenossenschaft Löpten Briesen. Quelle: Andrea Müller

Hier ist der zuständige Petitionsausschuss der Hauptausschuss, der nun die Petiton prüfen soll. Das Verfahren dazu ist in der Geschäftsordnung geregelt. „Wir prüfen gerade, ob wir zuständig sind oder nicht“, so Bürgermeister Björn Langner (parteilos). Er ist zugleich Kurator des Naturparks Dahme-Heideseen ist, der in der Vergangenheit zahlreiche Veranstaltungen rund um den Wolf auf dem Programm hatte, etwa Wolfs-Touren oder die Begegnung mit einem Wolfs-Fotografen. Inhaltlich will sich Langner nicht zur Petition äußern. Er verweist diesbezüglich auf ein schon im Jahr 2018 veröffentlichte Ausarbeitung aus dem Bundestag zur Vereinbarkeit der Ausweisung „wolfsfreier Zonen“ mit dem Naturschutzrecht. Langner gehe derzeit davon aus, dass die Gemeinde Heidesee aufgrund dieses Papiers nicht zuständig sei für die eingebrachte Petition.

Bürgerversammlung im Januar 2021 geplant

Denn „eine Petition“, so teilt die Gemeinde mit, „sei unter anderem zurückzuweisen, wenn die Gemeinde für die Behandlung sachlich oder örtlich unzuständig ist.“ Die Prüfung der Zuständigkeit sei noch nicht abgeschlossen. In der Sitzung des Hauptausschusses am 13. Oktober sei vereinbart worden, sachkundige Personen hinzuzuziehen und dann darüber zu beraten. Es ist angedacht, im Januar einen gemeinsamen Termin zu organisieren. Wegen Corona und der damit verbundenen Einschränkungen sowie der zu erwartenden hohen Bürgerbeteiligung könne jedoch noch keine Konkretisierung vorgenommen werden.

