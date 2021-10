Königs Wusterhausen

Sie sind an diesem Sonntag bei „The Voice of Germany“ auf Sat 1 ausgeschieden, doch Chris und Damian sagen sich: „Wer auf diese Bühne eingeladen wurde, der kann singen!“ Aus 11.000 Bewerbungen wurden sie als einer von 130 Acts für die „Blind Auditions“ ausgewählt. „Mit ,Roller’ von Apache 207 haben wir einen Song gesungen, der sehr schwierig auf zwei Stimmen zu verteilen war“, sagt Damian, er lebt in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald).

Eigentlich wollten sie Fanta 4 bei „The Voice“ singen

Eigentlich wollte er mit Christopher Kürwitz aus Berlin, gemeinsam treten sie als Band Facettenreich auf, das Lied „Zusammen“ von Fanta 4 feat. Clueso singen. „Der Sender fragte, ob wir uns auch Apache zutrauen“, erzählt Damian. „Wir haben zusagt, vielleicht war das blauäugig“, sagt er im Nachhinein. Der Auftritt wurde bereits im Mai in den Studios von Berlin-Adlershof aufgezeichnet, nun ist er in den „Blind Auditions“ der elften Staffel von „The Voice“ ausgestrahlt worden.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Unsere Mütter und Partnerinnen saßen im Publikum, sie waren aufgeregter als wir“, lacht Damian. Fünf Minuten, bevor sich die Show-Wand öffnete, saßen Damian und Chris im sogenannten Panic-Room, einem Raum hinter der Wand, die sich zur Bühne öffnet. Der Countdown lief in großen Ziffern, Damian lief herum „wie ein wildes Hühnchen“, sagt er, und versuchte, Atemübungen zu machen.„Vor dem Auftritt waren wir komplett cool, doch als wir auf die Bühne traten, war es mit der Ruhe restlos vorbei, wir konnten das nicht steuern“, sagt Damian.

„Der Coach Nico Santos wollte bei unserem Gig fast auf den Knopf drücken, dann wären wir in der zweiten Runde gewesen“, erzählt Damian, doch es habe letztlich ein wenig an Stimmsicherheit gefehlt. Doch Santos hat sie ermutigt: „Vielleicht wagt ihr einen neuen Anlauf in der nächsten Staffel!“ Chris und Damian nehmen dieses Angebot ernst: „Wir fühlen uns bestärkt von dieser tollen Erfahrung, wahrscheinlich werden wir es nochmal versuchen“. Keine Spur von Unglück in seiner Stimme.

Von Lars Grote