Dahme-Spreewald

Während in anderen Regionen, etwa in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die Corona-Fallzahlen wieder steigen, ist die Lage in Dahme-Spreewald entspannt. Am Donnerstag gab es im Landkreis fünf tatsächlich Erkrankte. Vizelandrätin Susanne Rieckhof ( SPD) über die Corona-Lage:

Frau Rieckhof, haben wir das Schlimmste überstanden?

Susanne Rieckhof: Das kann man so nicht sagen. Es stimmt, dass es uns zur Zeit relativ gut geht. Wenn man sich die konstanten Zahlen anschaut, sieht man, dass die verschiedenen Verordnungen nicht verkehrt waren und offensichtlich greifen. Aber man sieht auch: Das Virus ist noch da. Aktuell haben wir zwei Neuerkrankte. Bei einer ungünstigen Fallkonstellation besteht die Gefahr, dass wir von einer momentan entspannten ganz schnell wieder zu einer angespannten Situation kommen.

Woran liegt es, dass Dahme-Spreewald bislang glimpflich davon gekommen ist?

Die Dahme-Spreewälder haben überwiegend sehr besonnen reagiert. Unsere Bürgerinnen und Bürger sind willens, sich nach Hygiene-Etikette zu verhalten. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen bereit sind, Verantwortung füreinander übernehmen.

In einem Wiesenhof-Schlachtbetrieb in Niedersachsen gab es kürzlich einen Corona-Ausbruch. Sehen Sie die Gefahr, dass der Betrieb in Niederlehme zu einem Corona-Hotspot werden könnte?

Arbeitet das Gesundheitsamt nach wie vor im Krisenmodus?

Da es gegenwärtig wenige Neuinfektionen gibt, haben wir die Krisenarbeit reduziert. Im Gesundheitsamt arbeiten wir nicht mehr in einem so angespannten Modus, wie es zu Hochzeiten der Fall war. Zusätzliche Mitarbeiter aus anderen Bereichen, die bei der Nachverfolgung unterstützend tätig waren, konnten wir wieder abziehen.

Rechnen Sie mit einer zweiten Welle und wie bereitet sich der Landkreis darauf vor?

Da es sich um ein noch nicht erforschtes Virus handelt, wissen wir nicht, wie sich die Lage im Herbst oder dann, wenn die Schule wieder startet, entwickelt. Und was wir nicht ausschließen können, müssen wir einplanen. Wir sind jederzeit in der Lage, die Arbeit des Krisenstabs wieder hochzufahren. Gegenwärtig überprüfen wir unsere Vorräte an persönlicher Schutzausrüstung ( PSA). Es geht darum, einen gewissen Grundbestand vorzuhalten, damit wir im Zweifel aushelfen können.

Von Josefine Sack