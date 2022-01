Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Die unendliche Geschichte des Winters 2022, der lieber ein November geworden wäre, setzte sich auch in den vergangenen Tagen fort. Heute vor einer Woche durften wir uns über acht Stunden Sonnenschein in Baruth und in Luckenwalde freuen. In Bestensee waren es immerhin auch noch sechs Stunden. An den folgenden sechs Tagen kamen dann in den beiden erstgenannten Orten nur noch zwei Stunden, in Bestensee drei hinzu. Die graue Tristesse hatte wieder die Oberhand gewonnen.

Januar ist zu warm und zu trocken

Wenige Tage vor dem Monatsende haben wir damit erst gut 60 Prozent der zu erwartenden Sonnenscheindauer erreicht. Wenn es dann wenigstens richtig geregnet hätte, aber auch daraus wurde nichts. Es fiel lediglich wenig ergiebiger Nieselregen. In Baruth summierte sich der auf immerhin 11 mm/m². In Bestensee waren es dann schon nur noch 7 mm, die 5 mm von Luckenwalde waren schon nicht mehr der Rede wert. Beim Niederschlag haben wir damit die 60 Prozent des langjährigen Mittels noch nicht einmal erreicht. Die Temperaturen waren ebenfalls alles, nur nicht winterlich. Zwar sind wir vor einer Woche mit Frost in den Tag gestartet, die -1,4 in Baruth und -0,3 in Luckenwalde und in Bestensee waren aber nur ein Intermezzo. Danach dümpelten die Temperaturen um die fünf Grad herum. Der Wärmerekord der Woche lag bei 6,7 Grad, die am Montag in Baruth und Bestensee gemessen wurden. Das Monatsmittel liegt kurz vor dem Monatsende um 2,5 Grad über dem langjährigen Mittel.

Mehr Regen und Wind am Wochenende

Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Gravierende Änderungen plant der Januar 2022 auch an seinen letzten Tagen nicht mehr. Im Grunde bleibt es beim grauen und kühlen, aber nicht kalten Wetter. Die Abwechslung besteht darin, dass es nun häufiger und auch mal stärker regnen soll. Dazu wird es am Wochenende auch noch sehr windig. In Böen dürften bei uns 80 km/h erreicht werden. Hier und da kann es noch etwas stärker wehen.

Am Sonntag sind Sturmböen möglich

Am Freitag ist es zunächst stark bewölkt, später zeigt sich die Sonne immer öfter. Es weht allerdings ein frischer, teils böiger Nordwestwind. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 bis 6 Grad. In der Nacht zieht sich der Himmel wieder zu. Es bleibt aber noch trocken. Die Temperaturen sinken bis Mitternacht 0 bis 3 Grad und steigen dann im Laufe der Nacht wieder an. Am Samstagmorgen erwarten uns dann 2 bis 4 Grad. Der Sonnabend wird dann regnerisch. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind. Am Nachmittag und Abend erwarten uns dann die schon angesprochenen Böen. Dann erreichen wir auch die Höchsttemperaturen von 8 bis 9 Grad. Der Wind dreht am Sonntag auf Nordwest und weht noch etwas stärker. Vereinzelt gibt es schwere Sturmböen. Per Definition sind das Windgeschwindigkeiten von 89 bis 103 km/h., die der Windstärke 10 entsprechen. Erst im Laufe des Nachmittags beginnt der Wind allmählich nachzulassen. Mit 4 bis 6 Grad ist es nicht mehr so mild wie am Sonnabend. Der Monatswechsel und die ersten Tage des Monats Februar bringen keine Wetteränderung. Bis zum Ende der ersten Februardekade sieht es weiterhin nach grauem Himmel und mehr oder weniger viel Regen aus. Die Temperaturen pendeln weiterhin um die fünf Grad herum, können auch mal kurz darüber oder darunter liegen.

Zunächst kein Winter in Sicht

Am Monatsende werfen wir immer einen Blick auf die Langfristmodelle. Der Deutsche Wetterdienst sieht die drei nächsten Monate weitgehend normal temperiert. Die Abweichung zum langjährigen Mittel soll zwischen +0,5 bis +1 Grad liegen. Dem schließt sich das amerikanische Modell an und sieht für den Februar die gleiche Abweichung. Der März soll dann um 1 bis 2 Grad und der April wieder um 0,5 bis 1 Grad milder ausfallen, als im langjährigen Mittel. Nach Winter sieht das nicht aus. Ein Intermezzo wie im Vorjahr ist damit aber noch nicht ausgeschlossen.

Der Hundertjährige Kalender widerspricht den Bauernregeln

Die Bauernregeln zeigen sich ebenfalls nicht winterlich. „Friert es stark um Vigilius, im März viel Kälte kommen muss“, so lautet eine Bauernregel für den 31. Januar. An diesem Tag gibt es keine Spur von Frost und so wird dann wohl auch die große Kälte im März ausfallen. Eine andere Regel verspricht: „Anfang und Ende vom Januar zeigen das Wetter für ein ganzes Jahr.“ Das wären dann ja ganz gruselige Aussichten für dieses Jahr, denn dann bliebe es bei weitgehend grauem Himmel. Da erfreuen wir uns lieber an dem Winterwetter, dass nach dem Hundertjährigen Kalender herrschen müsste. An diesem Wochenende würde bei windigem Wetter Schnee fallen. Am Montag gebe es „übergrimmige Kälte“, bevor es dann ab Dienstag etwas „milder“ werden würde, denn dann ist es vier Tage lang nur noch „sehr kalt“.

Von Karl-Heinz Krebs