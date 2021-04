Königs Wusterhausen

Der Frühling 2021 ist weiterhin eine zähe Angelegenheit. Aus meteorologischer Sicht beginnt heute schon die zweite Hälfte dieser Jahreszeit. Zu merken war vom Frühling bisher jedenfalls kaum etwas, von einzelnen eingestreuten angenehmen Tagen abgesehen.

Einer dieser Tage war der vergangene Sonntag, der uns Werte über 20 Grad brachte. Am wärmsten war es in Bestensee, wo am Nachmittag immerhin 21,5 Grad gemessen wurden. Danach rauschten die Temperaturen wieder in den Keller und erreichten in den nächsten Tagen nicht einmal mehr zweistellige Werte. Vielerorts gab es in den Nächten sogar Frost.

Die kalte erste Monatshälfte schlägt sich auch deutlich im Monatsmittel nieder. Zur Monatsmitte ist der April 4,2 Grad kälter als im Vergleich mit der Referenzperiode 1991 bis 2020. Selbst im Vergleich mit der Periode 1961 bis 1990 ergibt sich ein Defizit von minus 2,4 Grad. Allzu viele Veränderungen sind vorerst nicht in Sicht, denn die Temperaturen bewegen sich nur sehr langsam nach oben.

Am heutigen Freitag ist es meist stark bewölkt und es gibt einzelne Schauer. Bei mäßigem Nordwind bleibt es mit acht bis zehn Grad kühl. In der Nacht bleibt es bedeckt und es regnet immer mal wieder. Das Thermometer sinkt auf drei bis fünf Grad.

Wochenende wird ungemütlich

Am Samstag wird es stark bewölkt sein und gelegentlich leicht regnen. Der Wind weht nur schwach, wärmer wird es trotzdem nicht. Erwartet werden nur acht bis zehn Grad. Nachts regnet es bei vier bis sechs Grad weiter. Der Sonntag wird dann mit zwölf bis 14 Grad deutlich milder. Es bleibt aber bedeckt, mit gelegentlichem leichten Regen. In der nächsten Woche nähern sich die Temperaturen zunächst der 15-Grad-Marke, wobei es aber noch Schauer gibt. In Richtung Wochenende sieht es dann nach ähnlichen Temperaturen aus und die Niederschlagswahrscheinlichkeit lässt nach. Insgesamt alles wohl etwas wärmer und etwas trockener, aber immer noch kein Frühling mit Werten von 20 Grad, wie ihn sich viele erhoffen.

Wenn es denn schon kalt ist, dann könnte es ja wenigstens mal ordentlich regnen, damit dem Niederschlagsdefizit zu Leibe gerückt wird, aber das passiert auch nicht. Zwischen sechs und acht Millimeter pro Quadratmeter Regen fielen an den vergangenen sieben Tagen. Das ist einfach zu wenig. Zur Monatsmitte liegen wir mit 55 Prozent zwar leicht über dem Monatssoll, das aufgelaufene Jahresminus wird damit kaum abgebaut.

Kaum Sonnenschein in den nächsten Tagen

Beim Sonnenschein hat der April bisher nur rund ein Drittel des langjährigen Mittels erreicht. Dabei schien die Sonne an den vergangenen sieben Tagen hier in der Region mit 25 bis 28 Stunden relativ häufig. Leider wird in den nächsten Tagen auch kaum Sonnenschein hinzukommen. Bis zum Monatsende wird sich am eher zu kalten Wetter kaum etwas ändern.

Die längere Zeit voraus rechnenden Modelle sehen den April bis zum Monatsende zum Teil deutlich unter dem langjährigen Mittel. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, deutet sich auch für die erste Maihälfte kein Durchbruch des Frühlings an. Bis zur Monatsmitte liegt das Mittel der Rechnungen unter dem langjährigen Mittel. Das bedeutet aber nicht, dass es kalt bleibt.

Die Temperaturen werden trotzdem allmählich ansteigen, nur nicht in die Bereiche, die wir als angenehmes Frühlingswetter definieren. Da müssen wir also durch. „Es ist sehr kalt, klar und windig“, behauptet der Hundertjährige Kalender für das heutige Wetter. Am Sonnabend „fällt ziemlich viel Regen“ und ab Sonntag „ist es sehr rau und kalt.“ Völlig falsch dürften diese Prognosen des Kalenders nicht sein. Ganz im Gegenteil. Die Bauernregeln legen in diesen Tagen eine Pause ein. So schauen wir uns heute nur eine für den vergangenen Dienstag an: „Wenn der Tiburtius schellt, grünt der Garten und das Feld.“ Dem ist nichts hinzufügen. Auch wenn das Wetter bisher kaum Frühlingsgefühle weckte, die Natur lässt sich nicht aufhalten und so ist es draußen fast still und heimlich grün geworden.

Von Karl-Heinz Krebs