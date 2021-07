Das sind die schönsten Biergärten in Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald

Seit Corona ist das Wort Außengastronomie das Lieblingswort vieler geworden. Doch wo verbringt man die Zeit an einem freien Sommerabend am besten: Ob direkt am Wasser, idyllisch vor einer alten Mühle oder neben der Flugbahn des BER – das sind die Biergärten, die man diesen Sommer nicht verpassen sollte.

Alte Mühle Friedersdorf

Serviceleiterin Nicole Müller vor der Mühle Quelle: Larissa Kahr

Wo im 18. Jahrhundert Mehl gemahlen wurde, serviert das Team der alten Mühle Friedersdorf heute deutsche Klassiker. In märchenhafter Kulisse kann man das ausgebaute Mühlenhaus von der Terrasse aus bestaunen und einen der Grappas probieren, wie Serviceleiterin Nicole Müller empfiehlt. Der Biergarten ist auch ein beliebtes Ziel unter Radfahren, die nach einer Tour durch den nahe gelegenen Naturpark Dahme-Heideseen einen Pause einlegen und ihr E-Bikes an der hauseigenen Ladesäule aufladen. Besonders in den Sommermonaten gibt Müller den Tipp, vorab zu reservieren, da die Plätze im Schatten der Mühle in dieser Zeit besonders begehrt sein.

Adresse: An der Storkower Straße 10 |15754 Heidesee–Friedersdorf

Vorübergehende Öffnungszeiten: Donnerstag bis Dienstag: 11 – 21.30 Uhr | Mittwoch: Ruhetag

Jagdschloß 1896

Blick auf das Jagdschloß von der gegenüber liegenden Uferseite des Nottekanals. Quelle: Larissa Kahr

Der Biergarten des „Jagdschloß 1896“ besticht mit seiner Aussicht auf den Nottekanal und zur richtigen Jahreszeit auch auf das gleichnamige Schloss. Besonders schön ist der Biergarten in der frühen Abendzeit, wo die Terrasse dank ihrer Ausrichtung gen Westen im Licht des Sonnenuntergangs erstrahlt. Kulinarisch setzt das Team des „Jagdschloß 1896“ auf saisonal wechselnde Gerichte: „Bei uns wird alles frisch gekocht und nichts vorbereitet“, sagt Mitinhaberin Cornelia Wandke. Es gibt vegane Nudelgerichte, Spezialgerichte zur Spargel- oder Pfifferlingszeit aber auch Klassiker wie Schnitzel. Seit 2003 leitet Wandke das Lokal gemeinsam mit ihrer Kindergartenfreundin und freut sich über jeden Gast, der im „Jagdschloß 1896“ verschnaufen will: „Hier kann man die Ruhe und die schöne Umgebung genießen“, sagt sie.

Adresse: Bahnhofstraße 25| 15711 Königs Wusterhausen

Vorübergehende Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 11:30 – 22.00 Uhr.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Biergarten Steghaus

Hier steht Inhaberin Christin Stransky in der Küche. Quelle: Larissa Kahr

Wer am Schweriner See den Biergraten Steghaus passiert, sollte unbedingt einen Stopp einlegen. Seit April diesen Jahres steht dort Christin Stransky in der Küche, bedient am Tresen ihre Gäste und kümmert sich um alles andere – und das mit gerade einmal 26 Jahren. „Nach der Elternzeit hat es mir dann einfach in den Fingern gekribbelt“, so die gelernte Köchin über ihre Motivation. Und was ist das Besondere am Biergraten Steghaus? Eindeutig die Lage findet Stransky. Oft bewirtet sie Gäste auf der Durchreise, die am angrenzenden Steg anlegen und auf dem Weg an die Ostsee sind. Bei allen Besuchern immer beliebt: Die Matjessemmel oder Pommes Frites. Die Köstlichkeiten genießt man am besten auf einem der 35 Sitzplätze mit Seeblick oder direkt auf dem Steg.

Adresse: Seestraße 52 | 15755 Schwerin

Vorübergehende Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 12 – 19.30 Uhr | Freitag bis Sonntag: 10 – 20.30 Uhr

45 über Null

Der Biergarten an der Nordbahn ist ein Ziel vieler Motoradgruppen. Quelle: Sven Böhme

Sven Böhme erinnert sich genau an das Eröffnungsdatum des „45 über Null“: Das ist der 30. Oktober 2011, dem ursprünglichen Eröffnungstermin des BER. „45 über Null“ öffnete damals vollständig seine Tore – der BER zog mittlerweile nach. Heute hat man von einem der 120 Liegestühle den perfekten Blick auf die Nordbahn. Da man von dem Liegeplatz aus auch das Geschehen auf dem militärischen Teil des Flughafens beobachten kann, können Gäste mit etwas Glück spannende Ereignisse sehen: Die Ankunft von Staatsoberhäuptern in Privatmaschinen, samt Eurofighter-Vorhut und Entourage. „Hier ist es immer spannend und immer was los“, sagt Böhme.

Neben frischem Fassbier, Cocktails oder Limos versorgt das Team rund um Böhme seine Gäste außerdem mit Gegrilltem: Ob Burger oder Bratwurst – hier ist für jeden was dabei.

Adresse: Wiesenweg 1, 12529 Schönefeld Ortsteil Selchow

Vorübergehende Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 12.00-20.00 Uhr | Sonntag ab 11 Uhr

Villa am See - Klubhaus & Hafen | Restaurant in Wildau

Der Biergarten und angrenzende Hafen aus der Vogelperspektive. Quelle: Frank Metzner

Im Biergarten der Villa am See können sich Besucher durch über 40 verschiedene Gerichte schlemmen und dabei die Aussicht genießen. Von der Terrasse des ehemaligen Ruderhauses aus, kann man die Dahme samt Flora und Fauna beobachten. Mit hauseigenem Hafen, Park- und Fahrradstellplätzen, Anbindung an die S-Bahn (S 46) und dem barrierefreien Zugang kann jeder das Idyll in Wildau leicht erreichen. „Zu uns kann jeder kommen, der einen schönen Ort erleben will, bei gutem Essen und kühlen Getränken.“, sagt Betreiberin Silvia Meißner.

Adresse: Uferpromenade, An der Dahme 1 | 15745 Wildau

Vorübergehende Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag: 12:00 – 21.00 Uhr | Dienstag und Mittwoch: Ruhetag

Von Larissa Kahr