Dahme-Spreewald

Der Ausbau der weißen Flecken im Landkreis Dahme-Spreewald war ohne Zweifel ein Kraftakt. Etwa drei Jahre hing der Landkreis im Beantragungsverfahren fest, mehr als zwei Jahre dauerte der Ausbau mit Glasfaser- und Kupferkabeln bislang, 1,8 Millionen Euro musste der LDS an Eigenmitteln investieren. Der Lohn: Inzwischen verfügen fast alle Haushalte und Unternehmen im Kreis über einen Internetanschluss, der 50 Megabit pro Sekunde leisten kann, die meisten deutlich mehr.

Wirklich zukunftsfähig ist dieser Ausbaustandard aber noch immer nicht. In Vorzeigeländern wie Südkorea oder Litauen sind inzwischen mehr als drei Viertel aller Haushalte direkt über Glasfaserkabel ans Internet angeschlossen und verfügen so über Bandbreiten von mehr als 1000 Megabit pro Sekunde. Diesen Standard wünscht sich der oberste Wirtschaftsförderer des Landkreises, Gerhard Janßen, auch für Dahme-Spreewald. „Wir haben jetzt eine Grundversorgung hergestellt, aber das ist nicht die Lösung auf die nächsten 15 oder 20 Jahre. Da muss Glasfaser her“, sagt er. Und zwar am besten in jedes Haus.

200 bis 400 Millionen Euro geschätzte Gesamtkosten

Wie und in welchem Umfang das realistisch ist, muss sich allerdings erst noch zeigen. Denn Janßen hat im diesem Frühjahr eine Markterkundung für das so genannte Graue-Flecken-Programm in Auftrag gegeben, und deren Ergebnisse haben nicht nur ihm dem Atem stocken lassen. Den gesamten Landkreis mit Glasfaser fit für die Zukunft zu machen, würde demnach zwischen 200 und 400 Millionen Euro kosten.

„Selbst wenn man davon ausgeht, dass wir nur einen zehnprozentigen Eigenanteil bereitstellen müssten, weil der Rest von Bund und Land gefördert wird, wären das immer noch 20 bis 40 Millionen Euro, die wir selbst aufbringen müssten“, so Janßen. Das ist selbst für den durchaus wohlhabenden Landkreis Dahme-Spreewald eine Hausnummer.

Kreistag muss harte Entscheidung treffen

Janßen hat die Zahlen dieser Tage im Ausschuss für Infrastruktur vorgelegt und die Mitglieder des Kreistags dort nach ihrer Meinung gefragt. Dabei stellte er auch Vorschläge zur Debatte, wie man die Summe reduzieren könnte. So könne man überlegen, dass nur der Süden des Landkreises Breitband bekommt. Weil im berlinnahen Raum die privaten Anbieter das womöglich selbst übernehmen. Oder man lässt mit derselben Begründung die Städte außen vor. Man investiert nur in Anschlüsse mit weniger als 200 Megabit. Oder man bemüht sich auch bei diesem Thema um Geld aus der Lausitzförderung.

Ob ein Breitbandausbau unter diesen Umständen überhaupt gewollt ist und wie viel man als Landkreis investieren will, darüber müssen sich jetzt erst einmal die Mitglieder des Fachausschusses Gedanken machen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Olaf Damm (CDU), drängt auf eine rasche Entscheidung – und möglichst eine positive. „Wir müssen uns im Klaren sein, dass die Internetanbindung der wichtigste und ausschlaggebende Punkt für die Wirtschaft, die Ansiedlung neuer Unternehmen und für Zuzug ist. Dem müssen wir Rechnung tragen“, so Damm.

Olaf Damm: Beschluss möglichst noch in diesem Jahr

So oder so wolle er eine Entscheidung darüber, wie es mit dem Programm weiter geht, noch in diesem Jahr. „Das Förderprogramm ist ein Monster, was die Antragstellung betrifft“, sagt er. Der Kreistag müsse deshalb bald eine Aussage treffen, wie viel Geld investiert werden soll und welche Kriterien angewendet werden sollen. „Wir wollen wieder die ersten sein“, so Damm.

Die WfG hätte dann bis 2023 Zeit, den Antrag zu erarbeiten und einzureichen. Erst dann nämlich können Anträge für eine 90-prozentige Förderung gestellt werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor dem politischen Prozess, der nun stattfinden muss, hat Gerhard Janßen großen Respekt. „Ich finde es eine extrem schwierige Diskussion, was es uns wert ist, dass unsere Leute am digitalen Puls der Zeit sind. Das geht ans Geld“, so Janßen.

Und Geduld braucht man für diesen Prozess auch. Selbst wenn der Landkreis 2023 den Antrag stellen kann, werden frühestens 2029 die letzten Glasfaserkabel verlegt.

Von Oliver Fischer