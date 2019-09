Heidesee

Es reichte am Ende bei keinem der vier Kandidaten für die absolute Mehrheit. Björn Langner (43,7 %) und Falko Brandt (38 %) gehen am 22. September in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Der SPD-Kandidat Michael Proch erreichte lediglich 10,3 Prozent und der CDU-Kandidat Denny Schibor 8 Prozent der Wählerstimmen.

Nichts für schwache Nerven

„Ich würde mich freuen, wenn in drei Wochen wieder so viele wählen gehen“, hatte Björn Langner noch in der Wahlnacht gesagt. Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Heidesee lag bei satten 70,8 Prozent. 2011, bei der letzten Bürgermeisterwahl, gingen in Heidesee lediglich 55,71 Prozent der Bürger an die Urnen, als es um die Wiederwahl von Siegbert Nimtz ging. Daran knüpfte auch Falko Brandt an: „Ich hoffe, dass die Menschen nicht in drei Wochen völlig wahlmüde sind und zur Abstimmung gehen oder sie sich sobald wie möglich die Briefwahlunterlagen kommen lassen.“Die beiden Stichwahl-Kandidaten hatten den Wahlabend im Kreis der Familie und mit Freunden verbracht. Das war nichts für schwache Nerven. Mal lag Brandt mit deutlich über 40 Prozent in Führung, mal war es genau umgekehrt. Erst nach Auszählung der Briefwahl war klar, dass der Tagessieger Björn Langner hieß.

Wieder unterwegs

Nun ist für den Vertriebsmitarbeiter eines Kaffeeherstellers erst einmal Alltag angesagt –mit vollem Programm und vollem Terminkalender ist er wieder unterwegs. „Erst geht es morgen früh nach Westfalen, dann weiter nach Hof und Oberhof. Und so sehen die nächsten drei Wochen aus.“ Was die Bürgermeisterwahl angeht, wartet er jetzt erstmal, „was auf mich zukommt“. Natürlich kennt Langner auch die Statistik, weiß, dass er im Ortsteil Gussow 58,7 Prozent und in Wolzig nur 21,8 Prozent der Stimmen geholt hat. Eine Erklärung hat er dafür nicht. „Ich war vorher in jedem Ort, das hat mal mehr, mal weniger genutzt, so wie es aussieht.“ Immerhin „positiv überrascht“ ist er, dass er bei seinen Themen so viel Zustimmung erfahren hat. Langner bedankt sich für den fairen und sauberen Wahlkampf und würde sich freuen, wenn das auch in den nächsten drei Wochen so bliebe.

In Heidesee geht der Wahlkampf weiter

Auch Falko Brandt zeigte sich „überwältigt“: „Ich freue mich und bin dankbar für das Vertrauen der Wähler. Ich habe auch durchaus damit gerechnet, dass das Ergebnis knapp ausfällt. Trotzdem ist es insgesamt ein schönes Ergebnis für mich, weil mein Wahlkampf auf Inhalte zielte. 68 Prozent in meinem Wohnort Wolzig zu bekommen, finde ich enorm.“

Falko Brandt Quelle: Gerlinde Irmscher

Natürlich will er jetzt mit den ausgeschiedenen Kandidaten und den dahinter stehenden Organisationen reden. „Zum Beispiel in Gräbendorf. Dort sind 34 % der Stimmen neu zu vergeben, da geht doch vielleicht noch etwas.“ Von den beiden ausgeschiedenen Kandidaten war vorerst nicht zu erfahren, ob oder für wen sie zur Wahl aufrufen werden. In Heidesee geht der Wahlkampf also weiter. Brandt: „ Ich freue mich auf die drei nächsten spannenden Wochen.“

Von Udo Böhlefeld