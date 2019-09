Heidesee

Es reichte am Ende bei keinem der vier Kandidaten für die absolute Mehrheit. Björn Langner (43,7 %) und Falko Brandt (38 %) gehen am 22. September in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Der SPD-Kandidat Michael Proch erreichte lediglich 10,3 Prozent und der CDU-Kandidat Denny Schibor 8 Prozent der Wähl...