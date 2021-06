Königs Wusterhausen

Am schwarzen Brett im Hausflur der Kaserne auf dem Königs Wusterhausener Funkerberg hängt neben Hausmeister-Notrufnummern und Covid-19-Verhaltensregeln ein ziemlich stolzer DIN-A4-Bogen. Die Grundstücksentwicklungsfirma Terraplan verkündet, sie habe für die Umwandlung der ehemaligen Reithalle der Kaserne in Wohnungen einen Immobilien-Oscar gewonnen habe. „Sie als Bewohner können stolz darauf sein, das gewürdigte Projekt Ihr Zuhause nennen zu können“, endet der Brief an alle Bewohner.

Zu Wohnungen umgebaute Reithalle auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen. Quelle: Ulrich Wangemann

Das Eigenlob ist angebracht, symbolisiert doch der Kasernen-Umbau den Aufbruch der Stadt in die erste Liga der Brandenburger Wohnlagen. „KW“ ist sogar zu einem der dynamischsten Orte Deutschlands geworden – aus Sicht von Immobilienentwicklern, Maklern und Wohnungssuchenden. Die Zahlen sind beeindruckend: In der 37.000-Einwohner-Stadt wurden 2020 Grundstücke im Wert von 444 Millionen Euro verkauft, damit hat die Stadt die Boom-Town Schönefeld hinter sich gelassen.

Eine Stadt erobert ihren Identitätskern zurück

Es wurde auch Zeit. Graue Kästen mit eingeschlagenen Scheiben umgeben von Unkraut – so standen die Mannschaftsbauten der Kaserne auf dem Funkerberg noch vor zehn Jahren auf dem historischen Areal herum. Binnen weniger Jahre hat die Stadt ihren Identitätskern auf spektakuläre Weise zurückerobert. Denn Königs Wusterhausen gilt als „Wiege des Rundfunks“, seit von dem Berg aus erstmals im Jahr 1920 ein Weihnachtskonzert im Radio übertragen wurde.

Vanessa Clasen hat einige Zeit in der preisgekrönten ehemaligen Quadrille-Halle gewohnt – zur Miete. Jetzt ist die E-Commerce-Spezialistin mit Hund Paula auf der weiten Wiese zwischen Kaserne und Funker-Museum unterwegs. Der rumänische Mischling zieht an der Leine, als könne er überhaupt nicht fassen, wie viel Platz er unter dem Blumenkohlwolken-Himmel hat, in den das Wahrzeichen der Stadt, ein rot-weißer Sendemast, 210 Meter hoch ragt. Paula will in den Wald. „Die Landschaft hier ist etwas Besonderes – in Köln muss man lange fahren, bis man richtig in der Natur ist“, sagt Clasen.

Von Köln nach Königs Wusterhausen gezogen: Vanessa Clasen. Die E-Commerce-Spezialistin schätzt die Flughafennähe. Quelle: Ulrich Wangemann

Die junge Großkundenbetreuerin einer Software-Firma stammt aus der Rheinmetropole und ist erst seit wenigen Jahren in der Region. Beruflich ist sie in Nicht-Covid-Zeiten viel auf Reisen. Eine halbe Stunde zum Berliner Hauptbahnhof, eine Viertelstunde zum Flughafen – die Stadt liege optimal für ihre Belange, sagt sie. „Wegen der Liebe“ sei sie eigentlich von Köln nach Königs Wusterhausen gezogen. Ihr Mann, er stammt aus KW, betreibt einen Fahrradladen in Bahnhofsnähe. Das Paar hat vor wenigen Jahren ein Haus am Funkerberg gekauft, wo in den vergangenen Jahren ein ganzer Hang bebaut wurde.

Ein neues Dorf neben der „Damengambit“-Kulisse

Bunt gewürfelt liegen die Eigenheime am Berg, in den Gärten halten Rasenroboter das Gras kurz, man sieht Mulchbeete, Teiche, Gartenliegen, Hollywoodschaukeln und lebensgroße Plastikflamingos. „Hier hat sich jeder architektonisch verwirklicht“, sagt Vanessa Clasen und meint das freundlich. In den drei Jahren seit dem Kauf sei der Wert des Hauses vermutlich um ein Drittel gestiegen. „Ich fand es damals schon teuer“, sagt sie.

Eigenheime am Funkerberg in Königs Wusterhausen. Quelle: Ulrich Wangemann

Ein Viertel des gesamten Brandenburger Flächenumsatzes fand 2020 im Landkreis Dahme-Spreewald statt – Deals im Wert von mehr als einer Milliarde Euro. Wie grundlegend der Siedlungsdruck die ganze Flughafenregion verändert, lässt sich am besten in Schulzendorf erspüren. Am alten Dorfanger verfällt der historische Kern des Ortes: Auf dem kuriosen Aussichtsturm des Herrenhauses fehlen Dachschindeln, der Neo-Renaissance-Bau vom Ende des 19. Jahrhunderts ist nur provisorisch mit Teerpappe gedeckt. Einer breiteren Öffentlichkeit ist das Bauwerk bekannt, seit dort Szenen für die Netflix-Serie „Das Damengambit“ gedreht wurden – ein Waisenhaus für Mädchen wird im Film aus der Immobilie. Die Patronatskirche nebenan ist geschlossen, Betreten verboten – Eltern haften für ihre Kinder. Die alte Feuerwache ist eine Ruine.

Schlösschen in Schulzendorfs altem Ortskern – es war Kulisse für de TV-Serie „Damengambit“. Quelle: Ulrich Wangemann

Wenige hundert Meter weiter jedoch entsteht ein ganz neues Dorf, eine Wohnstadt: das Wohnquartier „Im Ritterschlag“. Auf mehr als 50 Hektar wächst eines der größten Neubaugebiete der Region in die Höhe. Bungalows, Doppelhaushälften, würfelförmige Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, eine Kita – mehrere hundert Häuser liegen an Straßen mit Blumennamen. Eine junge Mutter hastet mit ihren beiden Kindern zur Kita. Sie arbeite am BER als IT-Spezialistin, erzählt sie – zehn Minuten mit dem Auto brauche sie ins Büro. Zuvor habe die Familie zur Miete in Teltow (Potsdam-Mittelmark) gelebt. „Verschenktes Geld!“, sagt die Frau und enteilt.

Und plötzlich verkaufen sich Reihenhäuser

Ab 450.000 Euro aufwärts kostet ein Einfamilienhaus im Ritterschlag. Die Nachfrage sei groß, sagt Jürgen Kuse, Vorsitzender des Gutachterausschusses des Landes. Dabei habe der Grund und Boden „mehr als zehn Jahren als Wiese da gelegen“.

Neubaugebiet Ritterschlag in Schulzendorf. Quelle: Ulrich Wangemann

Noch mit blanken Dachstuhlbalken präsentiert sich eine der vielen Reihenhauszeilen. Das an sich ist bemerkenswert: Reihenhäuser waren – wie Eigentumswohnungen – im ländlichen Brandenburg jahrzehntelang ziemlich out. Wer herauszieht aus Berlin, will wenigsten um sein Haus herumgehen können, lautete eine ungeschriebene Regel. Das hat sich geändert in den vergangenen zwei, drei Jahren, weil das alleinstehende Haus zwar ein Ideal, aber vielerorts kaum noch bezahlbar ist.

Fluglärm hat den Preisauftrieb nicht aufgehalten

Vom Fluglärm müsste Schulzendorf den Flugrouten zufolge etwas abkriegen – Landeanflüge vor allem. Die Lärmthematik jedoch hat den Preisauftrieb in den vergangenen zehn Jahren nicht dämpfen können. Im Jahr 2012 prognostizierte eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW): „Der Quadratmeterpreis von Wohnimmobilien, die in einer Entfernung von 1,3 bis 4,5 Kilometer zu einem Flugkorridor liegen, sinkt im Mittel um fast neun Prozent für jeden Kilometer, den ein Flugkorridor näher rückt.“ Nichts davon ist eingetreten, die Studie lag vollkommen daneben.

Wenn ein Jet kommt, macht man eine Sprechpause

Besonders krasses Beispiel ist Blankenfelde-Mahlow, eine Gemeinde, die direkt unter den Abflugrouten liegt. Wenn die Jets so richtig Stoff geben, vibrieren dort die Scheiben. Ein unlängst beschlossener Kitaneubau soll komplett unter eine zusätzliche Glashülle gepackt werden. Blankenfelde-Mahlow wird nach Einschätzung von Experten in absehbarer Zeit Raunheim bei Frankfurt (Main) als Stadt mit dem meisten Fluglärm in Deutschland ablösen.

Dennoch ist Blankenfelde-Mahlow die am schnellsten wachsende Gemeinde des Landkreises Teltow-Fläming. Die Neuzugezogenen kommen oft aus Berlin, wo sie an Hauptverkehrsstraßen wohnten – sie schätzen immerhin die Nachtruhe, die man am Adlergestell oder Teltower Damm nicht kennt. „Die Leute, die seit den 1960er-Jahren in der Einflugschneise wohnen, haben sogar ihre Sprachmelodie angepasst“, hat Gutachter-Chef Kuse beobachtet: „Sie machen mal kurz 15 Sekunden Pause im Satz, wenn ein Flugzeug drüber fliegt.“

Schönefeld wächst rasant zu

Ausgerechnet der Flughafenstandort Schönefeld hat ein geringes Lärmproblem, da der Flughafen zwar mittendrin liegt, aber die Lärmausbreitung recht begrenzt ist. Wenn die Jets einmal quer zur Flugrichtung stehend ihre Turbinen testen, grummelt es hörbar. Sonst wohnen die Schönefelder sozusagen im stillen Auge des Lärm-Orkans. Die Stadt genießt ein sagenhaftes Wachstum – Gewerbeimmobilien und Wohnungsbau boomen gleichermaßen. Vor vielen Jahren hat die Stadt vorgesorgt, Gewerbe- und Wohnflächen ausgewiesen, die jetzt in sichtbarem Tempo bebaut werden. Das Rathaus – es stand jahrelang einsam auf der Wiese – wird gerade von sechsgeschossigen Wohngebäuden der gehobenen Preisklasse umzingelt. In keinem Brandenburger Landkreis wurden 2020 mehr Wohnungsbauten genehmigt als in Dahme-Spreewald, dank Schönefeld.

Wohnungsneubau in Schönefeld. Quelle: Ulrich Wangemann

Die Stadt strotzt vor Kraft und der Landstrich bis hinunter zum Spreewald profitiert davon: Schönefeld allein bringt dank seiner Steuerkraft rund 40 Prozent der Kreisumlage auf. Eines Tages soll sogar die Berliner U-Bahn-Linie 7 einen Bahnhof im Ort bekommen. Dann verwächst der Ort mit der benachbarten Millionenstadt.

Die edelste Lage: Seeufer in Zeuthen

Schönefeld mag brodeln, am gediegensten geht es jedoch in Zeuthen (Dahme-Spreewald) zu. Am idyllischen Seeufer liegen die teuersten Wohngrundstücke des Landkreises. Prominenz zieht der Zeuthener See schon lange an. Theodor Fontane hat die Handlung seines Romans „Irrungen, Wirrungen“ über die nicht standesgemäße Liebe eines Barons zu einer Schneiderin ans Zeuthener Ufer verlegt, Schauspieler Dean Reed starb 1986 mit geöffneten Pulsadern im See. Nach der Wende kaufte der 2013 verstorbene Unternehmer Peter Dussmann das ehemalige Gästehaus von Ex-Stasi-Chef Erich Mielke – ein apricotfarbenes Prunkschlösschen wie am Comer See, mit Bootshaus und Rhododendron-gesäumter Karossen-Auffahrt.

Diese Nachbarschaft färbt ab. Von den rund 40 Einfamilienhäusern, die im Jahr 2020 in Zeuthen den Besitzer wechselten, kostete jedes im Schnitt mehr als eine halbe Million Euro – in Lübben bekommt man für das Geld zweieinhalb Häuser.

Villa Dussmann in Zeuthen am Wasser. Quelle: Ulrich Wangemann

Am Wasser allerdings sind Grundstücke fast viermal so teuer wie in Binnenlagen, haben Auswertungen des Gutachterausschusses ergeben. Der Ansatz hat Schule gemacht: Mittlerweile nutzen Immobilienexperten aus Süd- und Westdeutschland die Erkenntnisse aus Brandenburg, dem Land der tausend Seen.

Von Ulrich Wangemann