Die Freiwillige Feuerwehr in Teupitz hat großen Zuwachs

Der Vater, Peter Kohlhase, ist Berufsfeuerwehrmann und ehrenamtlicher Teupitzer Ortswehrführer, die Mutter, Anna Kohlhase, Teupitzer Jugendwartin. Da scheint der Weg für die fünfjährige Tochter und den zweijährigen Sohn vorgezeichnet, dass sie in einigen Jahren auch Mitglieder der 2019 im Ort gegründeten Kinder- beziehungsweise Jugendfeuerwehr werden.

„Der Teupitzer Ortsteil Neuendorf hatte schon früher eine Jugendfeuerwehr, die mit ihrer Arbeit das gesamte Stadtgebiet abgedeckt hat. Für eine verbesserte Nachwuchsgewinnung aber erschien es uns ratsam, eine eigene Jugendwehr zu gründen“, sagt Anna Kohlhase.

Strom interessierter Jungen und Mädchen reißt nicht ab

Die Resonanz gibt der 27-jährigen Krankenschwester Recht. Schon beim allerersten Dienst standen acht Kinder vor dem Gerätehaus und bis heute reißt der Strom der interessierten Mädchen und Jungen nicht ab. Während bei der Kidsfeuerwehr vor allem das Spiel rund um die Themen Feuer und Rettung im Mittelpunkt stehen, geht es bei den Jugendlichen mit dem Aufbau eines Löschangriffs, mit Schläuche ausrollen und kuppeln schon ernsthaft zur Sache. Sie trainieren auch den fachkundigen Umgang mit Leitern und erhalten erste Einweisungen in die Geräte und Fahrzeuge sowie die juristischen Grundlagen. Der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Wie bei einem Ausflug zum Baumkronen- und zum Barfußpfad in Beelitz, bei dem gemeinsam viel gelacht wurde. Gleiches galt auch beim Bowling der Jugendwehren des Amtes Schenkenländchen.

Bei den Kindern wird noch viel gebastelt und experimentiert sowie mit Gesellschaftsspielen vor allem der Teamgeist gestärkt. Auf dem Dienstplan der Jüngsten stand auch schon ein Besuch beim Rettungsdienst, wo sich die Mädchen und Jungen einen Rettungswagen von innen anschauen durften.

„Schade ist, dass wir coronabedingt derzeit so eingeschränkt sind“

„Schade ist, dass wir coronabedingt derzeit so eingeschränkt sind. Wir würden unserem Nachwuchs gern viel mehr bieten, beispielsweise eine Fahrt zu den Nachbarwehren“, bedauert Anna Kohlhase. So war den Teupitzer Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme am von der Kreisjugendfeuerwehr organisierten traditionellen Herbstlager im Kiez am Frauensee bisher leider nicht vergönnt. Aber am World Cleanup Day - gemeinsam für eine saubere und plastikmüllfreie Zukunft - nahmen sie teil.

Und im September 2022 will die Teupitzer Jugendfeuerwehr ihr dreijähriges Bestehen sogar mit der Ausrichtung des Kreispokallaufs der Jugendfeuerwehren des Landkreises krönen, zu dem 20 bis 25 Mannschaften erwartet werden. Vor der Organisation ist den vier Teupitzer Jugendbetreuern offenbar nicht bange. „Trotz meines Schichtdienstes in der Klinik und meinen eigenen Kindern kriegen wir das im Team alles hin“, zeigt sich Anna Kohlhase optimistisch.

