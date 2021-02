Dahme-Spreewald - Zentren der Corona-Toten in Dahme-Spreewald: So geht es den Betroffenen in Lübben und Wildau

Jeder dritte Corona-Tote in Dahme-Spreewald kommt aus Lübben oder Wildau. Für die Angehörigen ist das hart – aber auch für das Personal der betroffenen Pflegeheime.