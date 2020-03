Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald befindet sich im Ausnahmezustand. Der Coronavirus legt das öffentliche Leben im Landkreis genau wie in andernorts zunehmend lahm. Das ist der derzeitige Stand.

Wie viele Fälle gibt es derzeit im Landkreis ?

Aktuell sind in Dahme-Spreewald neun bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 bekannt. Am Dienstag sind drei hinzugekommen. Ein Mann aus Lübben und ein Ehepaar aus Königs Wusterhausen wurden positiv getestet. Zwei der bisher positiv getesteten Personen stammen damit aus Lübben, sieben aus dem Norden des Landkreises, wobei sich ein betroffener Mann in Berlin aufhält. Alle befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, ihr Zustand ist stabil.

Welche Einschränkungen gibt es im Alltag?

Ab Mittwoch sind alle Schulen und Kitas geschlossen. Für Familien, in denen beide Eltern in so genannten kritischen Infrastrukturen arbeiten, wird eine Notbetreuung in Einrichtungen in ihrem jeweiligen Heimatort angeboten. Diese ist aber genehmigungspflichtig und muss beantragt werden. Antragsformulare sind hier abrufbar.

Während am Dienstag auch noch größere Einkaufszentren und -märkte geöffnet hatten, bleiben ab Mittwoch sämtliche Märkte geschlossen. Ausnahmen bilden Lebensmittelgschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte sowie Großhandel. In Auch in Centern dürfen nur diese Geschäfte geöffnet bleiben. Im A10-Center öffnet ab Mittwoch deshalb nur noch der Real-Markt, die Drogeriemärkte, die Apotheke und der Baumarkt.

Mischgeschäfte dürften noch den Teil ihres Ladens öffnen, der unter die Ausnahmeregelung fällt.

Geschlossen sind alle Kinos, Museen, Konzerthallen, Theater, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen. Auch Spielplätze sind wegen der Ansteckungsgefahr gesperrt. In Krankenhäusern gelten eingeschränkte Besuchszeiten. Die Cafeterien der beiden Krankenhäuser sind geschlossen. Es gibt beispielsweise keine Führungen mehr für werdende Eltern durch die Entbindungsstation.

Sind die Verwaltungen erreichbar?

Grundsätzlich ja, allerdings wird um telefonische Kontaktaufnahme gebeten. Besucherverkehr ist entweder stark eingeschränkt oder gänzlich untersagt. Die Arbeit der Krisenstäbe hat Vorrang, deshalb wurden viele andere Bereiche zurückgefahren.

Kunden des Jobcenters müssen sich in Dahme-Spreewald an die Hotlinenummer 03375 279 200 wenden. Persönliche Gespräche sind weder im Jobcenter noch in der Arbeitsagentur möglich.

Beim Straßenverkehrsamt werden derzeit nur noch Zulassungen für Fahrzeuge aus systemrelevanter Infrastruktur entgegengenommen. Dazu gehören Ärzte, Apotheken, Landwirtschaft, etc. Zulassungen für Privat-Pkw werden nicht bearbeitet.

Welche öffentlichen Veranstaltungen sind abgesagt?

Praktisch alle. Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmern könnten theoretisch im Einzelfall noch stattfinden. Organisatoren sehen aber in den allermeisten Fällen auch davon ab. Politische Gremien tagen vereinzelt, um die jeweiligen Kommunen arbeitsfähig zu halten.

Fährt der ÖPNV noch?

Zumindest bis Ende der Woche soll nach Aussage der Verkehrsgesellschaft RVS der Busverkehr wie gewohnt aufrecht erhalten werden. Einzige Einschränkung bislang: Fahrgäste müssen hinten einsteigen, können keine Fahrkarte beim Fahrer erwerben und sollen auch keinen Kontakt zum Fahrer aufnehmen.

Wohin wende ich mich mit Fragen zum neuartigen Coronavirus im Landkreis ?

Der Landkreis hat eine Telefonhotline geschaltet unter der Nummer 03375 262146. Die Hotline ist täglich zwischen 8 und 18 Uhr geschaltet.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite des Landkreises.

An wen können sich Unternehmer mit Fragen wenden?

Die IHK Cottbus hat ein Krisentelefon eingerichtet unter der Nummer 0355 365 1111.

Von Oliver Fischer