Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald befindet sich im Ausnahmezustand. Der Coronavirus legt das öffentliche Leben im Landkreis genau wie in andernorts lahm. Das ist der derzeitige Stand.

Wie viele Fälle gibt es derzeit im Landkreis ?

212 bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis gemeldet, genau so viele wie am Vortag. 76 Infizierte sind erkrankt, von ihnen befunden sich 72 in häuslicher Isolation. Vier Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Bislang sind in Dahme-Spreewald sieben Menschen an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. 129 Corona-Patienten sind inzwischen wieder genesen, teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit.

Seit 26. April ist das AWO-Seniorenheim in der Rosa-Luxemburg-Straße in Königs Wusterhausen betroffen. Zwei Bewohner der Einrichtung wurden wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Einer von ihnen ist inzwischen verstorben. Am Mittwoch wurde bekannt, dass insgesamt 16 Bewohner und fünf Pflegekräfte positiv auf den neuartigen Corona-Virus getestet wurden. Alle betroffenen Wohnbereiche sind zu abgesonderten Quarantäne-Stationen umfunktioniert worden, in der ein jeweils nur begrenzter Personalstamm autark eingesetzt ist. Das Pflegepersonal arbeitet unter komplettem Einsatz medizinischer Infektionsschutzausrüstung, die Bewohner dürfen das Heim derzeit nicht verlassen. Für das Heim ist ein Aufnahmestopp verhängt worden. Derzeit sei die Lage im Seniorenheim stabil, teilte der Landkreis am 2. Mai mit. 188 von 189 Testergebnisse liegen vor. Davon sind 22 Personen positiv auf das Coronavirus ( Covid-19) getestet worden. 166 Ergebnisse waren negativ.

Betroffen ist inzwischen auch die Asylbewerber-Unterkunft in Waßmannsdorf. Dort war zunächst bei zwei Bewohnern das Coronavirus nachgewiesen worden. Am 2. Mai gab es fünf weitere bestätigte Fälle. Es handelt sich laut Landkreis um eine Großfamilie, die nun in einem autark versorgten Quarantäne-Trakt von den übrigen insgesamt 147 Bewohnern der Einrichtung abgesondert wurde.

Nach wie vor die meisten Infizierten, aktuell sind es 74, kommen aus der Stadt Königs Wusterhausen. In Lübben gibt es 18, in Zeuthen 20, in Schönefeld 21, in Wildau zwölf, in Mittenwalde zwölf, im Amt Schenkenländchen zwölf, in Heidesee neun, in Bestensee sechs, im Amt Unterspreewald, in Schulzendorf und in Luckau fünf, im Amt Lieberose/Oberspreewald fünf, in Märkische Heide fünf, in Eichwalde zwei Fälle, in der Gemeinde Heideblick einen Fall.

Wo kann ich mich testen lassen?

Ein Testzentrum befindet sich im Königs Wusterhausener Achenbach-Krankenhaus. Getestet wird dort täglich zwischen 10 und 12 Uhr. Allerdings müssen Verdachtsfälle vom Hausarzt geschickt werden. Getestet wird nur, wer typische Symptome aufweist und einer Risikogruppe angehört oder Kontakt mit Infizierten hatte.

Eine ist das Wildauer Gesundheitszentrum, Freiheitstraße 98. Eine andere ist die Gemeinschafspraxis von Birgit Maack und Susanne Kieckebusch in Halbe, Kirchstraße 3. In Lübben bieten drei Hausarztpraxen Fiebersprechstunden an: Christine Wendt (Judengasse 13B), Beate Kruse (Bergstraße 7) und Barbara Zachert (Hinter der Mauer 9). In Luckau ist Ärztin Heide Zimmermann ( Berliner Straße 4) Anlaufstelle für Menschen mit Corona-Verdacht. Es bedarf aber in jedem Fall unbedingt einer Voranmeldung.

Welche Einschränkungen gibt es im Alltag?

Schulen und Kitas sind vorerst weiter geschlossen. Erst ab dem 27. April sind schrittweise Öffnungen geplant. Für Familien, in denen beide Eltern in so genannten kritischen Infrastrukturen arbeiten, wird eine Notbetreuung in Einrichtungen in ihrem jeweiligen Heimatort angeboten. Bei Mitarbeitern in Gesundheitsberufen reicht es, wenn ein Elternteil in dieser Berufsgruppe arbeitet. Die Notbetreuung ist aber genehmigungspflichtig und muss beantragt werden. Aktuelle Informationen des Landkreises zu diesem und anderen coronabezogenen Themen sind hier abrufbar.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Größere Geschäfte müssen ihre Verkaufsfläche künstlich verkleinern. Es gelten zudem Abstandsregelungen.

In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr müssen ab 27. April Mund-Nasen-Abdeckungen getragen werden. Es reicht auch ein Tuch oder ein Schal. Die Masken müssen aber selbst beschafft werden.

Das geschlossene Capitol-Kino in Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Geschlossen sind alle Restaurants, Kinos, Museen, Konzerthallen, Theater, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen. Auch Spielplätze sind im Landkreis wegen der Ansteckungsgefahr gesperrt. In Krankenhäusern gelten eingeschränkte Besuchszeiten. Die Cafeterien der beiden Krankenhäuser sind geschlossen. Es gibt keine Führungen mehr für werdende Eltern durch die Entbindungsstation.

Das Land hat die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen Anfang dieser Woche um zwei Wochen verlängert. Wer gegen die Beschränkungen verstößt, muss mit harten Strafen mit einer Höhe bis bis zu 25.000 Euro rechnen. Der Bußgeldkatalog trat bereits am 2. April in Kraft.

Sind die Verwaltungen erreichbar?

Grundsätzlich ja, allerdings wird um telefonische Kontaktaufnahme gebeten. Besucherverkehr ist bis auf das Rathaus Königs Wusterhausen, wo das Bürgerbüro geöffnet ist, untersagt. Die Arbeit der Krisenstäbe hat Vorrang, deshalb wurden viele andere Bereiche zurückgefahren. Die Meldeämter der Verwaltungen arbeiten aber nach wie vor.

Kunden des Jobcenters müssen sich in Dahme-Spreewald an die Hotlinenummer 03375 279 200 wenden. Persönliche Gespräche sind weder im Jobcenter noch in der Arbeitsagentur möglich.

Beim Straßenverkehrsamt werden derzeit nur Zulassungen für Fahrzeuge aus systemrelevanter Infrastruktur entgegengenommen. Dazu gehören Ärzte, Apotheken, Landwirtschaft, etc. Am kommenden Montag sollen aber auch wieder Zulassungen für Privat-Pkw bearbeitet werden. Ein Termin ist aber erforderlich.

Welche öffentlichen Veranstaltungen sind abgesagt?

Fast. Politische Gremien tagen vereinzelt, um die jeweiligen Kommunen arbeitsfähig zu halten. Gottesdienste und Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Teilnehmern dürfen ab 4. Mai wieder stattfinden.

Fährt der ÖPNV noch?

Ja. Fahrgäste müssen hinten einsteigen, können keine Fahrkarte beim Fahrer erwerben und sollen auch keinen Kontakt zum Fahrer aufnehmen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung ist Pflicht.

Wohin wende ich mich mit Fragen zum neuartigen Coronavirus im Landkreis ?

Der Landkreis hat eine Telefonhotline geschaltet unter der Nummer 03375 262146. Die Hotline ist täglich zwischen 8 und 16 Uhr geschaltet.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite des Landkreises.

An wen können sich Unternehmer mit Fragen wenden?

Die IHK Cottbus hat ein Krisentelefon eingerichtet unter der Nummer 0355 365 1111.

Die Handwerkskammer hat für Dahme-Spreewald eine Hotline geschaltet unter 03375 26 2146.

Die Wirtschaftsfördergesellschaft Dahme-Spreewald ist ebenfalls ansprechbar unter 03375 5238-0

Der Wirtschaftsdezernent des Landkreises, Stefan Klein, weist auf das Sofortprogramm der Landesregierung hin, mit dem kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige und Freiberufler unterstützt werden sollen, die durch die Corona-Krise in existenzbedrohende Schwierigkeiten kommen. Zwischen 5000 und 60.000 Euro sollen als Zuschuss ausgezahlt werden. Informationen stehen auf der Internetseite der Investitionsbank des Landes Brandenburg bereit. Unternehmen und Freiberufler können sich zum Programmstart direkt an die ILB, Tel. 0331/660-2211 oder E-Mail an beratung@ilb.de wenden.

Von Feliks Todtmann