Diepensee

Aus ihrem Schlafzimmerfenster konnte Gisela Vogel früher die Flugzeuge starten sehen. Die Diepenseerin hat früher direkt neben dem Flughafen Schönefeld gewohnt. In den 1990ern wurden die Pläne für den neuen Flughafen geschmiedet und es wurde schnell klar: Diepensee muss umziehen. Jetzt wohnt Gisela Vogel 14 Kilometer südlich vom neuen BER, im neuen Diepensee.

Auf der Suche nach dem neuen Diepensee

Besucht man Gisela Vogel, fällt einem sofort das große offene Wohnzimmer auf. Der Essbereich liegt in einem kleinen Erker mit Blick auf den grünen Garten, direkt daneben die offene Küche. An den Fenstern blühen Orchideen, an der Wand hängt eine Luftaufnahme vom heutigen Diepensee. Als sie von dem Umzug erfuhr, war Gisela Vogel war schnell klar: Die neue Wohnung muss genauso aussehen, wie die Ferienwohnung auf Norderney, in der sie früher immer mit ihrem Mann Urlaub machte. Auch ein „Moin Moin“-Schild an Gisela Vogels Tür und tönerne Robbenfiguren erinnern an die Nordseeinsel.

Anzeige

Gisela Vogel vor ihrem Haus im neuen Diepensee. Den Schnitt der Wohnung hat sie sich selbst überlegt. Quelle: Lena Köpsell

Der Weg bis zur neuen Wohnung war lang. Fast sechs Jahre dauerte die Umsiedlung, von der Idee bis zum tatsächlichen Umzug. Erstmal musste ein geeigneter Ort gefunden werden. „Wir sind mit Bussen die Umgebung abgefahren, um uns mögliche Orte für das neue Diepensee anzuschauen“, erinnert sich Gisela Vogel. Bestensee, Waltersdorf, Schönefeld, Deutsch Wusterhausen. Gisela Vogel und ihr Mann wären lieber in Richtung Kiekebusch gezogen, da wohnt ihre Tochter. Aber die Mehrheit entschied sich für Deutsch Wusterhausen. „Am Anfang war ich nicht so begeistert, wir leben hier so ein bisschen abseits von allem. Aber ich habe mich schnell eingelebt“, sagt Gisela Vogel.

„Meine Geschichte ist schon sehr mit dem Flughafen verwachsen“

1961 zog Gisela mit ihrem Mann, Karl-Heinz, nach Diepensee, in eine Mietwohnung in der Rotbergerstraße. Erst hat sie im Konsum gearbeitet, der stand mitten im Dorf. Später, in den letzten Jahren der DDR, arbeitete Gisela Vogel im Intershop des Flughafen Schönefeld. Da kauften Auslandsgäste und Parteibonzen Westwaren für Westgeld ein. Eine ganz schöne Umstellung für Gisela Vogel: „Ich kannte ja kein Westgeld. Und dazu die ganzen Wechselkurse, manche Kunden haben ja in Dollar bezahlt.“ Aber die Arbeit gefiel ihr. Die Kollegen waren ein „eingeschworenes Kollektiv, der Flughafen groß und aufregend. Sie denkt kurz nach und sagt dann: „Meine Geschichte ist schon sehr mit dem Flughafen verwachsen.“

Mehr als 300 Menschen wohnen in Diepensee. Für den Bau des BER sind fast alle mit umgezogen. Quelle: Lena Köpsell

Gemeinsam mit dem Flughafen, Architekten, der Landesregierung und der Gemeinde planten die Diepenseer den großen Umzug. Einige Bürger bildeten ein Umzugskommittee. Auch Karl-Heinz Vogel, Giselas Mann, war dabei. Wöchentlich versammelten sich die Dorfbewohner im Gemeinschaftshaus. Es wurden Pläne geschmiedet, Modelle gebastelt, Straßenlaternen ausgesucht, über Baumarten abgestimmt. „Ich habe manchmal nachts noch Brötchen geschmiert und Buletten gebraten für unsere Versammlungen“, erinnert sich die 85-Jährige. Der Umzug hat die Dorfbewohner zusammengeschweißt. Immer mittendrin: Gisela Vogel.

10 Jahre in der Schwebe

Auch heute ist Gisela Vogel immer mittendrin. Sie wohnt direkt gegenüber vom Dorfhaus, es kommt immer jemand auf einen Kaffee vorbei. Heute sitzt Michael Gleißner am Küchentisch. Er ist Orstvorsteher von Diepensee. Er freut sich, dass der neue Flughafen am Samstag eröffnet: „Endlich wissen wir, wofür wir umgezogen sind.“

Viel Widerstand gegen den Flughafenbau gab es in Diepensee nicht. „Wir haben uns relativ schnell mit dem Flughafen geeinigt. Also an uns lag es nicht, dass der Bau solange gedauert hat“, sagt Michael Gleißner augenzwinkernd. Aber die Zeit bis zum tatsächlichen Umzug war für alle nicht einfach. Als klar war, dass das Dorf dem Flughafen weichen muss, wurde nichts mehr investiert. 10 Jahre lebten die Diepenseer in der Schwebe. Die Wohnung der Vogels zerfiel langsam: Die Ziegel fielen vom Dach, die Fenster gingen kaputt. „Sie ziehen ja eh bald um“, hieß es vom Vermieter.

Gisela Vogel ist nicht mehr ins alte Diepensee zurückgekehrt. „Das wäre doch zu schmerzhaft gewesen“, sagt sie. Aber am Schlimmsten war es, als sie von den Plünderungen erfuhr. Kaum war der Ort verwaist, beluden Menschen aus der Umgebung die Autos mit Möbeln und Pflanzen. Gisela Vogel erinnert sich, wie sie beim Arzt im Wartezimmer eine Frau überhörte, die erzählte, dass sie aus einem Garten Pflanzen ausgebuddelt hatte. Gisela Vogels war empört: „Ich bin bald aus den Socken gefallen. Das waren meine Pflanzen!“

Ein neues Diepensee für einen neuen Flughafen

Aber sobald das neue Dorf bezogen war, ging alles bergauf. Die fast 300 Diepenseer sind durch den Umzug noch mehr zusammengewachsen. Es gibt viele Vereine, eine Freiwillige Feuerwehr und einmal die Woche trifft sich der Skatclub, den Gisela Vogels Sohn leitet. Aber den Grund ihres Umzugs würde Gisela Vogel gerne bald mit eigenen Augen sehen. „Wenn Corona vorbei ist, machen wir mit dem ganzen Dorf einen Ausflug und schauen den neuen Flughafen zusammen an.“

Bereut hat sie den Umzug nie. Ihr persönlich gefalle das neue Diepensee viel besser, als das alte, sagt Gisela Vogel. Nur die Flugzeuge aus ihrem Schlafzimmerfenster vermisst sie manchmal.

Von Lena Köpsell