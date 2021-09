Märkisch Buchholz

Dietmar Schultke stellt Textauszüge seines neuen Buchprojekts „Erika – Die Lebensgeschichte meiner Mutter“ am Sonntag, dem 12. September, um 15 Uhr im Franz Fühmann Literatur- und Begegnungszentrum in Märkisch Buchholz vor.

Der Autor, der in Gosen lebt, berichtet in Anlehnung an die Biografie seiner Mutter aus den 1930iger Jahren bis zum Bau der Mauer 1961. Erika wuchs auf einem Bauernhof am Rand des Spreewalds auf. Sie erlebte dort den Krieg und den Einmarsch der Sowjetarmee. Später heiratete die junge Frau einen Flüchtling. Beide übernahmen den Hof eines kinderlosen Ehepaars. Schultke thematisiert die tägliche Arbeit und die kleinen Freuden der Menschen. Es geht um die Zwangskollektivierung und das Leben im Dorf.

Anthologie „Hier ist herrlich arbeiten“

Erschienen ist ein Ausschnitt des Manuskripts im Frühjahr in dem Buch „Hier ist herrlich arbeiten / Begegnungen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus Brandenburg“. In der Anthologie sind neben Schultke 31 Autoren vertreten. Das 128 Seiten starke Buch ist zum 30-jährigen Bestehen des Brandenburger Schriftstellerverbandes erschienen. Es spiegelt facettenreich die unterschiedlichen Handschriften der Autoren eindrucksvoll wieder. In Gedichten, Erzählungen, Berichten und tagebuchartige Blättern bringen sie dem Leser die großen und kleine Dinge des Lebens nah.

Debüt zu Erfahrungen als Grenzsoldat

Dietmar Schultke freut sich, dass sein Text dort veröffentlicht wurde. Das bestätigt ihn in seiner Arbeit. „Ich stecke mitten im Manuskript und es noch viel zu tun – Recherchieren, Stoff sammeln, Fotos sortieren, Gespräche mit Zeitzeugen. Die innere Erzählmelodie muss stimmen, wie bei einer Violine und wenn man damals noch nicht gelebt hat, ist es gar nicht so einfach, diese zu finden“, stellt Dietmar Schultke fest. Der Autor studierte Politikwissenschaften, Stadt- und Regionalplanung, Erziehungswissenschaften und Psychologie an den Universitäten Duisburg und Dortmund. 1999 erschien sein erstes und erfolgreichstes Buch beim Aufbau-Verlag Berlin: „Keiner kommt durch – Die Geschichte der innerdeutschen Grenze und Berliner Mauer“. Mittlerweile liegt die fünfte Auflage vor. Schultke informiert in seinem Debüt über die innerdeutsche Grenze aus erster Hand, berichtet von seinen Erfahrungen als Grenzsoldat im Harz und seinen Fluchtgedanken.

Der Autor freut sich auf seine Lesung in Märkisch Buchholz. Es ist die erste nach Corona. Er erzählt, dass er auch Lichtbilder zum Buchprojekt zeigt. Es gibt zudem Kaffee und Kuchen und der Eintritt ist frei.

