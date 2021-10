Dahme-Spreewald

Im Zuge der Digitalisierung der Schulen sollen nun auch die Lehrkräfte entsprechend mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden. Die Corona-Pandemie und der monatelange Distanzunterricht haben gezeigt, wie wichtig es ist, sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Lehrerenden die notwendigen technischen Grundvoraussetzungen zu schaffen.

Im Rahmen des DigitalPakt Schule wurde vom Land Brandenburg kürzlich eine neue Förderrichtlinie herausgegeben, die es ermöglichen soll, Leihgeräte für Lehrkräfte zu beschaffen. Bis zu 90 Prozent der Kosten für die Anschaffung von Laptops, Notebooks und Tablets würde dann durch Mittel des Bundes finanziert werden.

So weit, so gut, doch die Förderrichtlinie richtet sich dabei an die Schulträger von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in öffentlicher Trägerschaft, also den Kommunen. Dort ist man jedoch irritiert über die Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS).

Denn auch wenn die Städte und Gemeinden für die Ausstattung der Bildungseinrichtungen verantwortlich sind, so sind die Lehrkräfte beim Land angestellt, womit aus Sicht vieler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Zuständigkeit nicht bei ihnen besteht.

„Wir haben gar kein Rechtsverhältnis zu ihnen“, sagt Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos). Man sei nun hin und hergerissen, da die Bereitschaft definitiv da sei, die Lehrkräfte zu unterstützen, aber man nicht könne, wie Jörg Jenoch (WIE), Eichwaldes Bürgermeister, sagt.

Wartung und Ersetzen der Laptops nicht möglich für Kommunen

„Ich kann doch nicht jemanden einem Laptop geben, wenn ich in keiner Beziehung zu dieser Person stehe“, so Jenoch weiter. Demnach würde man sich bereits intensiv mit der Ausstattung der Schulen beschäftigen, aber nicht in Bezug auf die Beschäftigten der Einrichtung.

„Lehrer sollen definitiv die beste Ausstattung haben“, betont Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos). „Aber wenn wir die Laptops nun anschaffen, haben wir doch nicht einmal die Möglichkeit, den Lehrkräften Dienstanweisungen für den Gebrauch zu geben, wie es sonst üblich ist.“

Neben den Lehrern mussten auch die Schülerinnen und Schüler für das Homeschooling mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden, um an Distanzunterricht teilnehmen zu können. (Symbolbild) Quelle: valentinrussanov

Darüber hinaus würde es bezüglich der Leihgeräte für die Kommunen nicht nur bei den Anschaffungskosten bleiben. Sämtliche Aufgaben wie die Administration der Geräte, diese mit der entsprechenden Software zu bespielen und im Schadensfall die digitalen Endgeräte zu ersetzen, würden ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Träger fallen.

„Das ist wirtschaftlich und personell gar nicht möglich für uns“, sagt Sven Herzberger. „Das kann nicht die Aufgabe des Trägers sein“, stimmt Markus Mücke zu. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg gibt in einem Rundschreiben zur Beschaffung der digitalen Endgeräte sogar an, dass nach Mitteilung verschiedener Teilnehmer geschätzt wird, dass die Fördermittel lediglich etwa 20 Prozent der letztendlich entstehenden Gesamtkosten decken werden.

Antragsfrist endet bereits zum 31. Oktober

Hinzukommt, dass den Bürgermeistern nicht viel Bedenkzeit gegeben wird, denn die Antragsfrist endet bereits am 31. Oktober. Dadurch würde sich ein Teil der Gemeinden massiv unter Druck gesetzt fühlen, fasst der Städte- und Gemeindebund weiter zusammen.

So kamen in der vergangenen Woche die Vorsitzenden der Kreisarbeitsgemeinschaften und Oberbürgermeister des kommunalen Spitzenverbandes zusammen, bei dem sich die Mehrheit der Teilnehmer gegen die Förderrichtlinie aussprachen. Dementsprechend rät der Städte- und Gemeindebund Brandenburg von einer Inanspruchnahme des Förderprogramms ab.

Beim Bildungsministerium sieht man die Zuständigkeit in dem Fall jedoch bei dem Schulträger, da die Leihgeräte Teil der Schulausstattung seien, für die Städte und Kommunen verantwortlich seien, wie Pressesprecherin Ulrike Grönefeld auf Nachfrage mitteilt.

Etwas ratlos stehen nun viele Kommunen vor dem vermeidlichen Angebot. „Wir wissen nicht, was wir machen wollen“, räumt Jörg Jenoch ein. Er verstehe nicht, wieso andere Bundesländer die Leihgeräte für die Lehrkräfte selbst beschaffen konnten und dies nun in Brandenburg über die Gemeinden geregelt werden soll. „Ich kenne außerdem keinen Lehrer, der keinen Laptop besitzt“, erinnert sich Jenoch, der selbst als Lehrer tätig war.

Bleibt fraglich, ob sich Kommunen und das Land bis zum Ende der Frist auf einen Kompromiss einigen können. Andernfalls werden vermutlich viele Lehrende auf ein Leihgerät verzichten müssen.

Von Joice Saß