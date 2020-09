Dolgenbrodt

Im Bereich der Mariannenstraße stand am Dienstag ein Bungalow am See in Flammen. Personen kamen offenbar nicht zu Schaden, aber das Gebäude war anschließend bei geschätzten 10 000 Euro Sachschaden unbewohnbar. Die 28-jährige Mieterin und ihr Kleinkind konnten in einem benachbarten Bungalow unterkommen.

Von MAZonline