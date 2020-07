Dolgenbrodt

Ein Motorboot brannte am zeitigen Samstagnachmittag in Dolgenbrodt. Der Bootsführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Insgesamt 45 Einsatzkräfte aus Dolgenbrodt, Friedersdorf, Gräbendorf und Prieros rückten an, um den Brand zu löschen.

Gegen 13 Uhr hatte sich ein Feuer auf einem kleinen Motorboot entfacht. Schnell stand der gesamte Bootskörper in Flammen. Tief schwarze Rauchwolken ließen ein größeres Feuer vermuten. Nach Alarmierung der Feuerwehren rückten insgesamt 45 Einsatzkräfte aus Dolgenbrodt, Friedersdorf, Gräbendorf und Prieros aus. Zeitgleich gingen gleich zwei Einsatzboote der Feuerwehren zu Wasser.

Schaden liegt bei rund 5.000 Euro

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, doch das betroffene Wasserfahrzeug war danach unwiederbringlich zerstört. Wie es genau zum Brand kommen konnte, darüber wurde vor Ort nur spekuliert; denkbar ist eine technische Ursache.

Erneut erwiesen sich die bereitstehenden Wassereinsatzmittel als äußerst effektiv, durch ihren schnellen Einsatz konnten sich die Einsatzkräfte sofort ein Bild der Lage machen. Denn vom Landweg her ist es äußerst schwierig, zielsicher nahe der Einsatzstelle einen Uferzugang zu finden. Als hilfreich erwies sich am Samstag dabei ein eingehender Notruf, der die erforderlichen Zusatzinformationen gab. Der Schaden wurde vor Ort auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

