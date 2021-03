Dahmeland-Fläming

Der „Einkaufsbummel“ besteht aufgrund der Pandemie seit Wochen lediglich aus einem – obendrein noch möglichst kurzen – Rundgang durch den Supermarkt. Ruckzuck alles Lebensnotwendige in den Einkaufswagen, so kontaktlos wie möglich die Kassenzone passieren und schnell wieder nach Hause.

Aber wie war das eigentlich, als es noch in fast jedem Dorf der Region Dahmeland-Fläming eine meist vom Konsum betriebene Verkaufsstelle gab? Und was ist aus diesen Läden geworden? Die MAZ ging auf Spurensuche.

Als schon wenige Monate nach der Maueröffnung 1990 der unrentable Konsum in Wolzig geschlossen wurde, vermissten die Einwohner längst nicht nur den nahen Brot- und Milchverkauf. Als fast noch schmerzlicher empfanden sie den Verlust eines Treffpunkts, in dem die Kunden mit Namen begrüßt sowie die Neuigkeiten in dem kleinen Ort ausgetauscht wurden.

Der Einkauf um die Ecke war mit der Wende unwiederbringlich Geschichte, ihren Kommunikationspunkt aber haben sich die Wolziger seit 2009 zurückerobert und bis heute bewahrt. Über den Namen ihres neuen Bürgertreffs „Alte Kaufhalle“ mussten die Wolziger daher nicht lange nachdenken. In normalen Jahren fern ab von Corona führt Rosemarie Kuschawa hier im Auftrag des Heimatvereins die Regie bei der Vermietung. Für den einstigen Verkaufsraum, der in einen attraktiven Saal mit 120 Plätzen verwandelt wurde, verbucht sie dann jährlich über 50 Veranstaltungen. Von Hochzeiten über den Neujahresempfang der Gemeinde Heidesee bis zu Firmenjubiläen ist alles dabei. Wöchentlich treffen sich in der „Alten Kaufhalle“ auch Yoga- und Tanzgruppen. Selbst eine kleine Bibliothek richteten die Mitglieder des Wolziger Heimatvereins hier ein, sodass die einstige Kaufhalle bis heute der Mittelpunkt des Dorfes geblieben ist.

Ähnlich verhält es sich im benachbarten Blossin, wo der ehemalige Konsum schon 2004 gleichfalls zum Gemeindezentrum ausgebaut wurde, in dem der Verschönerungsverein den Hut auf hat. In jüngster Zeit – natürlich vor Corona – trafen sich hier auch wieder regelmäßig die Senioren zum beliebten Kaffeeklatsch.

Der Blossiner Konsum wurde 2004 zum Gemeindezentrum des Ortes umgebaut. Quelle: Franziska Mohr

In Gussow und Groß Machnow werden heute in den alten Verkaufsräumen ebenso weder Milch noch Brot verkauft. Stattdessen zogen dort Fotostudios ein. Wer Milch, Eier, Obst und Fleisch erwerben möchte, kann in Groß Machnow stattdessen im Hofladen der Agrargenossenschaft einkaufen, während er in Gussow in die umliegenden Dörfer fahren muss.

In Gussow ist ein Fotoatelier eingezogen. Quelle: Franziska Mohr

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor 50 Jahren bezog der Konsum in Gussow in der alten Schule neue Verkaufsräume. Quelle: Privat

Der Hofladen ist auch die Rettung in Münchehofe, wo das Areal des alten Konsums in der Neuendorfer Straße nach der Wende anfangs mit einem Restitutionsanspruch belastet war, ehe es an die Familie Zwingenberger verkauft wurde. Sie betrieb im benachbarten Märkisch Buchholz gleichfalls ein Lebensmittelgeschäft, sodass sie den Laden in Münchehofe Gemeindevertreter Lutz Habermann zufolge noch einige Jahre nach der Wende betrieb, bis er sich einfach nicht mehr rechnete. Jetzt befindet sich das Grundstück im Besitz eines Zimmermanns, der mit seiner Familie dort wohnt. An die Geschichte dieses Hauses erinnert nur noch ein kleines SPAR-Schild an der Fassade.

Dem gewerblichen Gedanken blieben die einstigen Konsum-Verkaufsstellen auch in Zeesen und Bindow treu. Auf dem Grundstück in der Bindower Dorfstraße/Ecke Kablower Weg hat sich ein Veranstaltungsunternehmen etabliert, während in der Zeesener Karl-Liebknecht-Straße jetzt vor allem Autoteile angeboten werden. In der zweiten, schon vor der Wende geschlossenen Zeesener Verkaufsstelle in der Schulstraße können sich die Bürger jetzt flott frisieren lassen. Die zweite Verkaufsstelle in der Bindower Siedlung gegenüber von der Kita wurde abgerissen.

In der einstigen Zeesener Kaufhalle werden jetzt vor allem Autoteile verkauft. Quelle: Franziska Mohr

Wo einst im Mühlenweg in Kablow frische Schrippen, Zahnpasta und Limonade über die Ladentheke gingen, ist jetzt die wohnliche Gemütlichkeit einer Familie eingezogen. An die Tradition erinnert die noch heute erkennbare Eingangstür des einstigen Geschäfts. Anders verhält es sich in Schöneiche, wo Ortsvorsteher Norbert Magasch zufolge schon vor der Wende die Abrissbirne über dem kleinen Konsum schwebte. Geblieben sind die beiden Gaststätten im Ort sowie Fleischerei und Bäckerei.

Im alten Dorfkonsum im Kablower Mühlenweg befindet sich heute eine Wohnung. Quelle: Franziska Mohr

In Kallinchen hingegen erinnern sich die älteren Bewohner noch heute daran, dass kurz vor der Wende noch mit großen Festreden in der Hauptstraße die neue Verkaufsstelle im Ort eröffnet wurde. Die Freude währte allerdings nicht lange, weil sich das Geschäft schon kurze Zeit später als unwirtschaftlich erwies.

In der noch kurz vor der Wende eröffneten Kaufhalle in Kallinchen hat sich jetzt eine Sattlerei und ein Westernstore etabliert. Quelle: Franziska Mohr

Nach längerem Leerstand versuchte dort ein Fliesenmarkt vergeblich sein Glück, ehe dort jetzt ein Sattler mit seinem Handwerk sowie seinem Westernstore ins Schwarze traf. Für ihn und seine Pferde wurde das Areal der einstigen DDR-Kaufhalle inzwischen auch zu einem neuen Zuhause. In die Bresche sprang in Kallinchen eine Bäckerei, die jetzt neben Brot und Brötchen in einem kleinen Mini-Markt auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Milch und Butter anbietet.

Von Franziska Mohr