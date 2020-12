Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald sind weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Nach Informationen des Gesundheitsamtes Dahme-Spreewald sind am Dienstag drei weitere Patienten verstorben. Einer kam aus Wildau, einer aus dem Amt Schenkenländchen, einer aus Zeuthen.

Damit wird für die Gemeinde Zeuthen der erste Corona-Todesfall gemeldet. Für das Amt Schenkenländchen ist es der zweite, für Wildau bereits der dritte. Die Gesamtzahl der Corona-Toten ist damit im Landkreis auf 39 gestiegen. Elf davon kamen aus Königs Wusterhausen. Verschont geblieben sind aktuell nur noch die Gemeinden Bestensee und Eichwalde.

Anzeige

Inzidenz bei 271

Die Infektionszahlen sind am Mittwoch weiter in die Höhe gegangen. 69 Neuinfektionen wurden bestätigt. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 271,2. Treiber der Entwicklung war am Dienstag der Norden des Landkreises. Am stärksten betroffen ist dort die Gemeinde Schönefeld, wo 16 Neuinfektionen registriert wurden. In Königs Wusterhausen kamen zwölf Neuinfektionen hinzu. In Wildau waren es elf. Als akut infiziert gelten damit im Landkreis derzeit 479 Menschen. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 87 Covid-Patienten stationär behandelt. Zehn davon liegen auf einer Intensivstation.

Rettungsdienst-Mitarbeiter erhalten bis zu 600 Euro Prämie

Landrat Stephan Loge ( SPD) hat derweil dem Personal des Johanniter-Rettungsdienstes tarifunabhängige Corona-Prämien zugesichert. Alle rund 220 Rettungsdienstmitarbeiter in den zwölf Rettungswachen des Landkreises Dahme-Spreewald werden eine zusätzliche Sonderzahlung in Höhe von bis zu 600 Euro erhalten, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Das Personal des Rettungsdienstes unterliegt in Dahme-Spreewald nicht den Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Deshalb haben die Mitarbeiter auch keinen Anspruch auf die kürzlich von der Gewerkschaft Verdi erwirkte Corona-Sonderzahlung. Dafür springt nun der Landkreis ein. Die Retter und Helfer sollen die Prämie voraussichtlich mit dem Januar-Gehalt erhalten.

Von Oliver Fischer