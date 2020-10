Eichwalde

Für einen Arbeitseinsatz am 9. und 10. Oktober im Jugendclub Eichwalde sucht der Kinder- und Jugendverein Wildau, KJV, noch Helfer. Der Club wird auf Wunsch der Besucher renoviert und umgestaltet. Die Gemeinde Eichwalde hatte im Juli die Trägerschaft an den Verein abgegeben. Bei den Malerarbeiten hofft der Verein noch auf die Hilfe von Erwachsenen. Den Bau einer Bühne, eines Tresens und einer Chillecke aus Holz erledigen Kinder und Jugendliche unter Anleitung selbst. Bis zu 20 Clubbesucher werden mit anpacken, weitere Unterstützung ist aber sehr willkommen. Die 48-Stunden-Aktion startet am Freitag um 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. „Für Verpflegung sowie für eine herzliche Atmosphäre wird gesorgt“, so Clubleiterin Mandy Ziensch. Interessierte können telefonisch unter 0176 /43 633 505 oder per Mail, clubeichwalde@kjv.de, Bescheid geben, wann sie mitmachen wollen. Eine weitere große Bitte haben die Initiatoren. Trotz der finanziellen Unterstützung durch den Landkreis Dahme-Spreewald fehlen noch Materialien. Ein Langflor-Teppich (210 x 200 cm) für die Chillecke sowie mehrere große Sitzkissen werden benötigt. Wer das spenden möchte, kann sich ebenfalls im Club melden.

Von Frank Pawlowski