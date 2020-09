Eichwalde

Wenn es auch auf den ersten Blick den Anschein hatte, dass sich Mitglieder der SPD-Ortsgruppe Eichwalde zu einem Spaziergang am Händelplatz trafen, hatte dies doch einen tieferen Sinn. Sie waren unterwegs, um Gefahrenstellen auf den Gehwegen an der Stubenrauchstraße, rund um den Händelplatz, der Humboldtstraße und der Bahnhofstraße durch Fähnchen und farbige Kreide zu markieren. Die Gefahrenstellen wurden mit Fotos und genauer Lagebezeichnung dokumentiert, um damit einen Antrag an die Gemeindeverwaltung zu stellen, diese Gefahrenstellen zügig zu beseitigen.

„Mit dieser Aktion wollen wir einen Teil unseres Wahlkampfversprechens einlösen“, erklärt Evelyn Hauck. Da heißt es unter anderem in dem Punkt „Für ein schönes Eichwalde“, dass sich die SDP für eine zügige Instandsetzung der Fußwege und die Schaffung von ebenen Übergängen an Kopfsteinpflasterstraßen einsetzt.

Unfälle sind oft mit Krankenhausaufenthalt und längerer Rehabilitation verbunden

Von älteren Bürgern sei oft zu hören, dass sie an Veranstaltungen, die in der Bahnhofstraße oder in der Kirche am Händelplatz nicht teilnehmen, weil sie dann nicht ohne Gefahren durch die Stolperstellen nach Hause kämen. Sie seien schon am Tag eine Herausforderung, und abends erhöhe sich die Gefahr noch, da auch teilweise die Beleuchtung nicht ausreiche. Als Stolperstellen bezeichnet man Höhenunterschiede in der Beschaffenheit der Fußwege, die zu Unfällen durch Stolpern, Umknicken oder Fehltreten führen können. Diese Unfälle sind dann oft mit einem Krankenhausaufenthalt und längerer Rehabilitation verbunden.

Dass sich die Bürger auf dem Gemeindegebiet gefahrlos fortbewegen können, ist Ziel der SPD. Dazu gehöre, dass ebene Verkehrswege wenige Stolperstellen haben, sauber und trocken gehalten werden, gut ausgeleuchtet sind und schlecht einzusehende Bereiche wie an Kreuzungen vermieden werden.

Die Gemeinde hatte für die Beseitigung dieser Stolperstellen das Vorhaben, fachkundige Leute einzustellen, dies sei allerdings bisher nicht erfolgreich gewesen. „Wir beantragen, dieses Vorhaben wieder aufzunehmen“, so Evelyn Hauck. Gegebenenfalls seien bis dahin Mitarbeiter des Bauhofes dafür einzusetzen, Stolperstellen dauerhaft zu markieren.

Von Gerlinde Irmscher