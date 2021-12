Eichwalde/Jüterbog

Die Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel bedeuten für viele Familienzeit. Gesellschaftsspiele haben da Hochkonjunktur. Es geht darum, gemeinsam zu lachen, zu fiebern, zu staunen, zu entdecken – einfach Freude zu haben. Klar, ein bisschen wird sich auch geärgert, aber das gehört dazu. Doch am Ende sind sich alle einig – Spielen ist einfach toll.

Damit keine Langeweile am heimischen Spieletisch aufkommt, hat die MAZ zwei Brettspiel-Experten aus der Region befragt: Petra Schulze vom Spielwarenfachgeschäft in der Jüterboger Mönchenstraße und Sebastian Thiede vom J.A.M. in der Eichwalder Bahnhofstraße verraten ihre persönlichen Spieletipps für alle Generationen.

Sammel- und Geschicklichkeitsspiele für Kleinkinder

„Haba hat Spiele aus den Niedrigpreissegment für Kinder ab zwei Jahre. ‚Funkelschatz‘ zum Beispiel ist Spiel des Jahres 2018. Ein spannendes Sammel- und Geschicklichkeitsspiel ab fünf. Wer es schafft, die meisten Funkelsteine seiner Farbe in der eigenen Drachenhöhle zu sammeln, gewinnt“, erklärt Sebastian Thiede.

Das Warenregal im J.A.M Spielwarenladen in Eichwalde. Quelle: Heidrun Voigt

Er verweist darauf, dass aber auch viele Klassiker keinen Staub ansetzen. Das Spiel Obstgarten sei jetzt 35 Jahre geworden und begeistere immer noch die Kleinen. Das Schöne daran ist, dass alle gemeinsam gegen einen Raben gewinnen – oder verlieren.

Empfehlen kann der Fachmann auch Retrospiele von Spika, die im klassischen Design daherkommen, „Der bunte Würfel“ zum Beispiel. Er wurde 1959 von Marianne Drechsel entworfen und an ihm haben die Kleinsten schon viel Spaß.

Spieletipps von J.A.M Eichwalde: „Carcassonne“ und „Privacy“

Ganz angetan ist der Spielwaren-Experte von „Carcassonne“, Spiel des Jahres 2001. „Ritter, Bauer, Wegelagerer und Mönch bauen gemeinsam eine Welt auf. Das ist ganz klasse und schön gemacht. Geeignet für Kinder ab sieben“, empfiehlt Sebastian Thiede. Als Partyspiel für Erwachsene, zum Beispiel für Silvester, rät er zu „Privacy“. Heiße Fragen und überraschende Antworten verspricht das Cover.

„Escape Games sind auch cool”, schwärmt Thiede. Man müsse in einer bestimmten Zeit, eingeschlossen in einem Raum, Rätsel lösen, um herauszukommen. Teamgeist, Kreativität und Kombinationsgeschick seien dabei gefragt.

Spielesammlungen sind ein Klassiker

„Klassische Spielesammlungen wie ‚Mühle‘, ‚Halma‘, ‚Mensch ärgere Dich nicht‘ werden gern gekauft. Die sollte jeder Haushalt haben“, findet Petra Schulze. Als Partyspiel empfiehlt sie das kooperative Detektivspiel „MicroMacro“, Spiel des Jahres 2021. Verhängnisvolle Geheimnisse, hinterhältige Überfälle und kaltblütige Morde sind da an der Tagesordnung. Man spielt nicht gegen- sondern miteinander.

Schöne Lernspiele von Ravensburger seien immer eine gute Wahl, sagt die Geschäftsfrau. „Ganz neu ist ‚Pandafun‘ für die Kleinen ab drei. Wenn der Panda niest, fliegt alles durch die Gegend. Die Aufgabe ist, Blumen und Blätter dann zu sammeln.“

Die Auslage vom Spielwarenfachgeschäft in der Jüterboger Mönchenstraße Quelle: privat

Klassiker wie „Sagaland“ für Sechs- bis Neunjährige oder „Das verrückte Labyrinth“ ab acht Jahre seien immer noch gefragt, weiß Petra Schulze.

„Wir haben zum letzten Weihnachtsfest ‚Stadt Land Vollpfosten‘ gespielt Das gibt es in verschiedenen Versionen für unterschiedliche Altersgruppen. Das ist einfach was Schönes für zwischendurch. Da kann man mal schnell eine Runde spielen und dann legt man es wieder zur Seite“, erzählt die Fachfrau und verweist auf die dazugehörigen Blöcke mit vorgedruckten Kategorien. Was in diesem Jahr zum Fest bei Schulzes geknobelt oder gewürfelt wird, ist noch nicht geklärt. Aber eines ist sicher: Es wird gespielt .

