Zeuthen/Eichwalde

Er war fast ausgerottet und kehrte zurück. Die einen freuen sich darüber, den anderen ist er ein Graus – der Biber. Um den Jahreswechsel haben Biber im Zeuthener Winkel am Flutgraben etliche Bäume gefällt. Auch einige der wenigen Bäume auf der Eichwalder Badewiese am Ufer des Zeuthener Sees mussten daran glauben.

Biberbeauftragter des Nabu: Tiere mögen Obstbäume

„Der Biber ist eine streng geschützte Art und es lässt sich gut mit ihm leben“, meint Axel Mieritz, Biberbeauftragter für den Nabu und verantwortlich für das Bibermonitoring des Landesumweltamtes. Von Schönefeld bis Bestensee, von Kiekebusch bis Friedersdorf beobachtet der engagierte Mann, der auch im Naturschutzbeirat des Landkreises Mitglied ist, die Nager. Er berichtet, dass es positive und negative Resonanz zu den Aktivitäten des Tieres gebe. Obstbäume, gerade im Herbst, wenn die Biber ihren Wintervorrat anlegen, gehören zu seinen Delikatessen. Nicht nur wegen der dünnen Zweige, vor allem auch wegen der Äpfel, fällt der Biber den Baum. Er schafft das in einer Nacht. Das ist für die Eigentümer von Gärten, die ans Wasser grenzen, ein Problem.

Im Zeuthener Winkel war Familie Biber aktiv. Axel Mieritz empfiehlt, das Totholz für liegen zu lassen. Es dient beispielsweise Insekten als Lebensraum. Quelle: Reinhard Weller

Wegen der Nager-Aktivitäten an der Badewiese wurde um die gefährdeten Bäume Maschendraht gewickelt. Axel Mieritz empfiehlt, zugeschnittene Estrichmatten in Form von sogenannten Drahthosen locker um den Baum zu legen, damit er weiterwachsen kann. Der Fachmann betont, dass auch ein „verknabberter“ Baum durch einen Schutzmantel noch zu retten sei. Wenn der Biber aber schon um den ganzen Stamm herum genagt hat, ist es zu spät. Wassergrundstücksbesitzern rät er, einem Elektrozaun mit zwei Litzen zu ziehen.

LDS: Biberpopulation im Dahmeland stabil

Axel Mieritz freut sich, dass die Biberpopulation in der Region stabil ist. Zahlen für den Landkreis kann er keine nennen. Er verweist darauf, dass in Brandenburg etwa 3500 Biber leben. Davon sind 2000 Elbebiber und 1500 gehören der osteuropäischen Art an. „Es ist wahnsinnig schwer, die Tiere zu beobachten. Ich habe eine Wärmebildkamera und ein Nachtgerät, dennoch ist es mir bisher nur einmal gelungen, eine ganze Familie zu sehen. Und ich mache das seit 2012.“ Hinweise, wo Biber aktiv sind, bekommt der Fachmann über das Büro des Nabu oder er wird persönlich angesprochen. Mieritz berichtet, dass er viel Aufklärungsarbeit leisten müsse. Es gebe aber auch Leute, die sich über den Nager freuen und ihn behalten möchten.

Axel Mieritz ist seit zehn Jahren Biberbeauftragter des Nabu. Quelle: Heidrun Voigt

Das Tier fällt Bäume, um an die dünnen Zweige zu kommen. Das ist seine Winternahrung. Er baut sich damit ein sogenanntes Nahrungsfloss. Im Sommer frisst er Wasserpflanzen. Auch wenn ein Baum seinen Bau beschattet, fällt der Biber ihn. Ein weiterer Grund ist, dass er seine Zähne schärfen muss oder Wasser anstaut, wenn der Wasserstand geringer als 80 Zentimeter ist. „Wie kein anderes Tier gestaltet der Biber die Landschaft nach seinen Ansprüchen. Dadurch schafft er nicht nur sich, sondern auch vielen Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum. Wenn wir renaturieren, kostest das sehr viel Geld, er macht es umsonst“, stellt Axel Mieritz fest.

Landwirte und Nager

Er räumt ein, dass wo Felder an Wassergräben heranreichen, es auch Probleme für Landwirte gebe. „Diese Probleme sind durch Menschen gemacht. Der Biber geht nicht mehr als 20 Meter vom Wasser weg auf Futtersuche, normal sind zehn Meter. Ein entsprechender Streifen zwischen Feld und Graben würde das Problem lösen.“ Das gefällte Holz, wie im Zeuthener Winkel, empfiehlt der Experte liegen zu lassen. Das Totholz diene einer großen Zahl von Tieren und Pflanzen als Lebensraum.

Wer auf Biberspuren aufmerksam wird, sollte den Nabu informieren, meint der Experte. „Der streng geschützte Biber darf nur durch einen Fachmann vergrämt (vertrieben) werden. Einen Biberdamm einzureißen, ist eine Straftat“, betont Axel Mieritz. Ihm ist es wichtig, den Menschen klarzumachen, dass viele Tier- und Pflanzenarten von den Biber-Aktivitäten profitieren und dieser ungemein wichtig für ein intaktes Ökosystem in und um Gewässern ist.

Von Heidrun Voigt