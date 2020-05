Abitur in der Coronakrise: Alles abgesagt

Eichwalde

Das Abitur markiert das Ende der Schulzeit. Das erste Kapitel des Lebens, die Schulzeit, ist geschafft. Feiern, Reisen, Studium, der erste Job – nach dem Abschluss ruft die große Freiheit. Normalerweise. Doch wegen Corona ist in diesem Jahr alles anders.

Auch am Humboldt-Gymnasium in Eichwalde müssen der Abistreich, der Abiball und die Abifahrt ausfallen. Es sind Ereignisse, die das Ende der Schulzeit mindestens genauso prägen wie Prüfungen und Punkte. Ereignisse, an die man sich noch lange zurückerinnert. Wer mit Sanna Liebermann vom Abi-Planungskomitee spricht, bekommt eine Ahnung davon, wie schwer es den rund 70 Abiturienten am Humboldt-Gymnasium damit geht, dass ihre Schulzeit inmitten der Coronakrise so sang- und klanglos zu Ende geht.

Sanna Liebermann (17), Abiturientin am Humboldt-Gymnasium Eichwalde: "Es gab es auch einige Tränen, als klar war, dass der Abiball wegen Corona ausfällt." Quelle: Josefine Sack

„Wir werden immer der Corona-Jahrgang sein“

„Ab in die Goldenen Zwanziger“ – so lautete das Motto des Abi-Jahrgangs. „Stattdessen werden wir immer der Corona-Jahrgang sein“, sagt Sanna. Ende 2018 hatten sie und ihre Mitschüler mit den Planungen für ihren großen Abschluss begonnen. Insgesamt 2000 Euro haben die Schüler bei Kuchenbasaren und anderen Aktionen für ihre Abschlussfete gesammelt.

Bitte Abstand halten: Blick in den Schulhof des Humboldt-Gymnasiums in Eichwalde Quelle: Josefine Sack

Dann kam Corona und ein ganzes Land wurde heruntergefahren. „Uns war schnell klar, dass alles, was wir geplant hatten, so nicht stattfinden kann“, erinnert sich Sanna. Die Motto-Tage in der letzten Schulwoche, der traditionelle Abiulk, wie der Abistreich am Humboldt-Gymnasium heißt – alles wurde abgesagt. Statt des Spektakels, bei dem die Abiturienten gängigerweise den Schulbetrieb aufmischen und in witzigen Wettbewerben mit ihren Lehrern abrechnen, wurden die Schüler ins Homeschooling geschickt.

Das Kleid für den Abiball hängt im Schrank

„Das war eine lange Phase, in der man allein im Stoff bleiben musste“, sagt die 17-Jährige rückblickend. Vor Kurzem hat sie ihre letzte Abiturprüfung absolviert. Sie ist erleichtert, dass die Prüfungen trotz der Ausnahmesituation stattgefunden haben: „Ich bin froh, dass wir nicht der Jahrgang mit dem Stempel sind, von dem es sonst immer geheißen hätte, dass unser Abi nicht gleichwertig ist.“

Eigentlich wollte Sanna nach ihrer letzten Prüfung mit der Familie essen gehen. Doch die Restaurants hatten da noch geschlossen. Viel schlimmer ist: Abi ohne Abiball. Seit Monaten steht der 20. Juni in Sannas Kalender, dann sollte der Abiball im Maritim Hotel in der Berliner Friedrichstraße stattfinden. Ihr Kleid für den großen Tag hing längst im Schrank.

Abiball mit 400 Gästen – undenkbar

Seit dieser Woche steht fest, dass es keinen Abiball geben wird: Der Sektempfang, der feierliche Einzug in Ballkleidern und Anzügen, die sentimentalen Reden, das alles mit knapp 400 Gästen. Undenkbar inmitten der Corona-Pandemie.

„Als klar war, dass der Abiball ausfällt, gab es Tränen“, sagt Sanna. Immerhin bleiben die Eichwalder Abiturienten nicht auf den Kosten für ihre Party sitzen. „Wir konnten spontan und problemlos kündigen.“ Es ist ein schwacher Trost.

„Keinen Plan B“

Die Abiturienten hoffen nun, dass sie ihre Feier im Herbst im kleinen Kreis nachholen können. „Das ist natürlich nicht dasselbe“, sagt Liebermann und ergänzt: „Es wird eher ein großes Wiedersehen statt ein würdiger Abschluss.“

Viele ihrer Mitschüler wollen sich zu diesem Anlass schick machen. Auch Sanna will ihr Abiballkleid anziehen, damit sie es nicht ganz umsonst gekauft hat. Dennoch lässt sich die letzte gemeinsame Party zwischen Schulzeit und der großen Freiheit nur schwer nachholen.

Und auch die Zukunft für viele Abiturienten ist noch ungewiss: Im Oktober wollte Sanna für ein Jahr nach Neuseeland aufbrechen, um dort als Au-pair zu arbeiten. Sie hofft, dass sich die Lage bis dahin entspannt und sie fliegen kann: „Ich habe keinen Plan B.“

Von Josefine Sack